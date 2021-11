Natale 2021: 10 dolci siciliani da comprare online

di Dissapore 5 Novembre 2021

In collaborazione con Bottega 27

Dici Natale e pensi Sicilia. No? Certo i dolci che immediatamente associamo alle festività natalizie, tra panettoni e pandori, forse appartengono più alla tradizione del nord, con qualche puntata verso Napoli con struffoli e rococò. Ma a pensarci ancora meglio, ogni regione ha la sua localissima e orgogliosa tradizione di dolcissime delizie per celebrare l’abbondanza e la rinascita – perché questo è il Natale. Vogliamo dimenticarci per esempio del torrone siciliano, la leggendaria cubbaita? Oppure del sontuoso buccellato, colmo di ogni ben di Dio? E poi, cosa ci vieta di mangiare una bella cassata, che non sarà tipicamente natalizia ma è pur sempre una meraviglia?

Senza dimenticare poi un’altra cosa: ormai le tradizioni si sono mescolate, per fortuna, e così come ci sono giapponesi che vincono il campionato mondiale della pizza, così non mancano pasticcieri meridionali che fanno un panettone da primato. Ecco allora un elenco di dolci siciliani, più o meno noti, di origine antica o tradizione moderna, che si possono serenamente ordinare online per questo Natale 2021 da Bottega 27, che mette insieme i grandi produzioni sicule, tra le quali i migliori marchi di cioccolato di Modica IGP biologico e bean to bar (su tutti Donna Elvira, Antico Cioccolato di Sicilia di Bonajuto, Tradizionale Ciomod e Luchino).

Sul sito si trovano anche degli abbinamenti per variegate ceste natalizie, e c’è l’interessante possibilità di comporre da sé la propria box di dolci siciliani imperdibili, perfetti per questo Natale 2021.

Panettone artigianale classico

Proviene da una delle migliori Pasticcerie di Modica e arriva a casa come appena sfornato. Il panettone artigianale viene confezionato dopo una cottura lenta e preparato con pasta a lunga lievitazione. Le materie prime sono di altissima qualità, le lavorazioni rispettano la più antica tradizione della preparazione del panettone. Pochi ingredienti, di altissima qualità: mantiene il sapore autentico della ricetta più antica.

Panettone al pistacchio

Ed ecco l’incontro tra nord e sud: nessun prodotto parla della Sicilia meglio del pistacchio e questo panettone contiene solo i frutti migliori. Materie 100% Made in Italy e a chilometro zero, per offrire la migliore esperienza di gusto anche a Natale. Sorprendi i tuoi ospiti o goditi un momento di piacere tutto tuo. Al tipico impasto a base di lievito madre si aggiungono i golosissimi pistacchi siciliani, con la loro croccantezza e con il sapore deciso, verace.

Panettone con Cioccolato di Modica IGP

C’è qualcosa di più tipico del pistacchio? Forse sì, forse il leggendario cioccolato modicano. Il panettone artigianale al cioccolato di Modica IGP incontra i palati più esigenti e che cercano emozioni nuove. Non il solito panettone con il cioccolato: al classico impasto con lunga e attenta lievitazione si aggiungono le sorprendenti scaglie di cioccolato di Modica IGP, a pezzettoni, perché ogni boccone diventi una festa senza fine.

Crema Spalmabile Artigianale alle Mandorle di Sicilia

Un’esplosione di dolcezza e morbidezza per tutti i palati. Creme spalmabili preparate artigianalmente come facevano le nonne anni fa. Ingredienti selezionati, una lavorazione attenta in ogni passaggio, un dosaggio degli ingredienti curato e un controllo qualità severo. La crema spalmabile alle mandorle di Sicilia è un’esperienza di gusto sorprendente, grazie alle sue note dolci e piene. Il sapore avvolgente della mandorla e la cremosità unica di questo prodotto sono perfetti per un dopo pasto o una merenda squisita. Mandorle sono 100% Made in Sicilia, ricche di gusto e di proprietà benefiche.

Crema spalmabile artigianale alla gianduia

Fatta solo con cioccolato gianduia italiano, golosissimo e cremoso: una vera coccola per il palato. Perfetta con la frolla, per risaltare ogni tuo dolce e farti fare bella figura con i tuoi invitati. Le nocciole dei Nebrodi vengono tostate con cura e attenzione. Poi si passa alla fase della macina, delicata e minuziosa, per non disperdere il sapore intenso della frutta secca. Perfetta da spalmare sul pane ma anche per intingerci i grissini.

Crema spalmabile artigianale al pistacchio di Sicilia

Cosa c’è di più siciliano del pistacchio? Pistacchi finemente tostati e macinati per mantenere il loro sapore intenso. Questa crema è perfetta per una merenda carica di energia o per un fine pasto goloso. Per non parlare poi delle infinite possibilità in cucina: mai provata con il cioccolato? Ogni dolce diventerà unico e inimitabile con questa favolosa crema spalmabile artigianale ai pistacchi.

Cassata siciliana con ricotta modicana

Ecco, dicevamo: la cassata. Un attimo però: la cassata non è uno di quei prodotti freschi, di pasticceria? Com’è possibile farla arrivare in tutta Italia? È possibile, con dei semplici accorgimenti. Innanzitutto la cassata siciliana del Caffè Adamo viene preparata solo dopo l’ordine. E’ composta da un sofficissimo pan di spagna fatto solo di uova, zucchero, farina e burro. Il ripieno è composto di ricotta fresca e cremosa, zucchero e gocce di cioccolato. Per finire con una deliziosa copertura di glassa con marzapane a base di farina di mandorle e zucchero. Trattandosi di prodotti assolutamente deperibili, per assicurare in ogni modo possibile l’avvenuta consegna nei tempi previsti e il mantenimento della freschezza del prodotto stesso, la spedizione avverrà solo a inizio settimana, tra lunedì e martedì. L’imballo è composto da una box isotermica con ghiaccio per garantire catena del freddo fino a 72 ore circa e una scatola doppia onda per evitare danni da eventuali urti.

Cannoli di ricotta (kit)

E poi, come non pensare ai cannoli? Si tratta però di un prodotto ancora più deperibile, ancora più difficile da far arrivare integro, e che soprattutto patisce il passare del tempo non tanto per la freschezza quanto per la perdita di croccantezza della cialda a contatto con il ripieno cremoso, che la rende morbida dopo poche ore. Qui allora Bottega 27 ricorre a una soluzione furbissima: il kit. I cannoli siciliani arriveranno in una comoda confezione contenente: fragranti, croccanti e friabili cialde fritte prime dell’ordine; una bella sac à poche contenente la Ricotta Vaccina Modicana finemente lavorata. La ricotta viene abbattuta prima della partenza per poter garantire l’integrità e la freschezza del prodotto; la granella di pistacchio di Bronte; le scaglie di Cioccolato di Modica IGP. Anche qui, box isotermica e scatola anti urto.

Cofanetto Biscotti Mpanatigghi, Liquore, Cobaita e Cioccolato di Modica al Miele di Carrubba

Se poi avete l’imbarazzo della scelta, nessun problema: Natale è fatto apposta per abbondare. Ci sono quindi le box, le classiche ceste natalizie da regalare agli altri o perché no a sé stessi. Ecco per esempio una proposta: 500 gr biscotti tipici di Modica Mpanatigghi al Cioccolato, 1 Bottiglia di Liquore Artigianale di Modica alla Cannella, 1 Cobaita al Sesamo di Sicilia, Miele e Mandorle, 1 Tavoletta di Cioccolato fatto a Mano da Ciomod, con miele di ape nera sicula.

La Cobaita, o cubbaita, è un “torrone” tradizionale di origine araba, con semi di sesamo, miele e mandorle. Particolarmente consumata durante l’inverno e il periodo natalizio, ha un gusto aromatico e si scioglie facilmente in bocca

Degustazione Biscotti Nucatoli, Liquore e Cioccolato di Modica

Un’altra box vede come protagonisti i biscotti nucatoli. Vengono chiamati a seconda della zone mucatoli, nugatoli oppure nucatili. Questo tipico Biscotto artigianale Modicano a forma di “S” viene lavorato con materie prime locali. Il ripieno viene realizzato con una composta di fichi secchi, mele cotogne, noci e miele. La frutta secca contribuisce ad apportare una nota croccante ai nucatoli e il mix di spezie rendono il biscotto più ricco e saporito. Un dolce diverso dal solito, nel mare di cioccolato della dolceria ragusana, ma pur sempre un grande classico gastronomico siciliano. Insieme a 500 gr biscotti tipici di Modica, 1 Bottiglia di Liquore Artigianale di Modica al Cioccolato, e 3 Tavolette di Cioccolato di Modica IGP: Pistacchio, Nero Puro e Mandorla.