Natale 2022: idee regalo per gourmand e gastrofighetti

Idee regalo per gli appassionati che per il cibo e le sue mille declinazioni non badano a spese (con qualche eccezione più economica per chi vuole fare bella figura senza indebitarsi).

di Valentina Dirindin 22 Novembre 2022

Alzi la mano chi per Natale vorrebbe ricevere un biglietto aereo verso la destinazione gastronomica più in dell’anno, con annessa prenotazione al ristorante. Se ora siete lì con il braccio in aria, sventolando le cinque dita alla ricerca di attenzione, siete esattamente le persone giuste per questa lista di regali enogastronomici per il Natale 2022.

Regali che non verranno forse capiti e apprezzati dal resto del mondo, che continuerà a pensare che siete pazzi a spendere così tanto per un menu degustazione. Ma chissenefrega, in fondo non tutti i gusti sono all’altezza di voi gastrofighetti.

Set di condimenti Gourmet

Gucci Osteria propone per Natale questa bellissima (e poteva essere altrimenti?) scatola di condimenti, che contiene “Il nostro giardino” (condimento a base di olio extravergine d’oliva e erbe aromatiche), “Agrumeto Italiano” (condimento a base di olio extravergine d’oliva e mandarino) e “Sole Mediterraneo” (condimento a base di olio extravergine d’oliva e peperoncino). Costa 140 euro e si compra qui.

Conserve Moreno Cedroni

Sette conserve in una confezione regalo. Ovviamente, trattandosi di Moreno Cedroni, non può che essere l’espressione del mare: c’è il polpo con patate e prezzemolo, le seppie con piselli, il tonno bianco arrostito in olio extravergine d’oliva, la trippa di coda di rospo in umido, le uova di seppia, con pomodoro, granchietti e zenzero e la ventresca di tonno in olio extravergine di oliva. Costa 86 euro e si acquista qui.

Abbonamento di birra

Sette birre al mese, con anche il bicchiere del birrificio del mese: l’abbonamento di birra di Hopt è una buona idea per scoprire e sperimentare le birre di tutto il mondo. Il prezzo parte da 28 euro al mese e ci si può abbonare qui.

Paccheri alla Vittorio

Come si fanno i paccheri alla Vittorio, una delle ricette più iconiche del fine dining italiano? Basta aprire questa confezione e seguire le istruzioni (forse, altrimenti fate un salto a Brusaporto, ché è meglio). Prezzo 120 euro, sul sito del ristorante.

Charm Pandora

Il braccialetto Pandora è stato inventato per gli uomini: con un solo regalo risolvono il problema di tantissime occasioni, per cui basta poi comprare un ciondolo. Soprattutto se ce n’è uno dedicato alla cucina. Costa 49 euro e si trova sul sito.

Termometro da cucina

MEATER è il primo termometro da cucina intelligente completamente wireless, che si controlla con un’app. Costa un centinaio di euro nella sua versione base, e si compra qui.

Cesta Squisita by Ciccio Sultano



La cesta dell’abbondanza, come tradizione siciliana vuole, contiene davvero un po’ di tutto: dai biscotti alla bottarga, dall’olio al panettone, dalle conserve alla pasta. Il tutto in un bel cestino da pic nic completo di piatti e tutto il resto. Costa 260 euro e si compra qui.

Mood Party

Quando un oggetto diventa senza tempo, è lì che nasce un classico. Come è successo per questa collezione di posate di Christofle racchiusa in un uovo in silver plated. Costa la bellezza di 1200 euro, e la si compra qui.

Marroni canditi

Le box regalo di Iginio Massari vanno via come il panettone a Natale, quindi non è detto che facciate in tempo ad accaparrarvene una (il Calendario dell’Avvento, bellissimo e neanche economico, è andato esaurito molto prima dell’inizio del conto alla rovescia verso il Natale). Potete però optare per una soluzione più semplice e meno impegnativa, come una box di marroni canditi, che vi costerà 29 euro (più 2,50 euro per la shopper). Entrambe sono in vendita qui.

Moët & Chandon specially yours

Una bottiglia di champagne con la confezione personalizzata? Ci ha pensato Moët & Chandon, che mette a disposizione dei clienti questo servizio, trasformando la box della bottiglia in un biglietto d’auguri speciale. I prezzi sono variabili, tutte le informazioni sono qui.

La piccola selezione classica

Sono tante le scatole regalo ideate da Niko Romito, e sono pure eleganti. Tra tutte noi abbiamo scelto questa, che a 150 euro propone il panettone, due scatole di biscotti e cioccolato e crema da spalmare. Si acquista qui.

Kit Pic Nic Gourmet



C’è pic nic e pic nic: quello pensato da Calvisius, il caviale di Calvisano, è di quelli da fare almeno una volta nella vita. La borsa termica (che costa 199 euro e si compra qui) contiene un plaid, il caviale Tradition, le acciughe del Cantabrico, la ventresca di tonno, le sardine e i mini Blini per farsi dei paninetti senza precedenti.

Virgula Divina

Ha la forma di una bacchetta da rabdomante l’apribottiglie di Alessi, che sa sempre come rendere la nostra cucina più simpatica e offre ogni anno qualche idea regalo magari non indispensabile, ma certamente bella. Virgula Divina costa 32 euro e si compra qui.

Survival Box by Roots

Bisogna ammettere che fa venire l’acquolina in bocca la box regalo dei Bros’, che contiene una serie di prodotti di Roots come le melanzane a filetti, i carciofi con gambo, la crema di pomodori secchi piccanti, le olive schiacciate piccanti, le caroselle, i pomodori ciliegino al naturale, una bottiglia di olio EVO biologico Forestaforte e una bottiglia di vino. Costa 90 euro e si compra qui.

Lo scrigno

Una bellissima confezione in legno che contiene cinque boccette di Aceto Balsamico di Modena IGP e cinque condimenti a base di aceto balsamico. La produce la storica Acetaia Giusti, e la vende qui a 275 euro.

Noma 2.0

Questo gift set arriva da uno dei ristoranti più famosi del mondo e contiene due bottiglie di garum da 250 ml, una bag in cotone organico con illustrazioni di David Shrigley e una copia firmata di Noma 2.0. Costa 167,95 euro e si acquista sul sito del Noma Project.

Passifolia

Come direbbe Miranda Priestley, se le vostre case sono piene di tappezzerie con motivi floreali sul verde, il merito è di Hermès. Tanto vale che a questo punto anche la tavola sia imbandita en pendant. Il servizio di piatti ha prezzi vari (non abbordabilissimi, va detto), e si compra qui.

La dolce merenda

Carlo Cracco la merenda se la immagina così: crema spalmabile alle nocciole, confettura di albicocche Vistamare e carcadet Feu De Cheminée. In una bella scatola regalo che costa 46 euro sullo shop dello chef.

Felpa Alajmo

Mica solo cucina: nello shop degli Alajmo ci trovate davvero un po’ di tutto, perfino una linea di abbigliamento, di cui fa parte anche questa felpa filosofico-motivazionale, venduta a 60 euro.

Bontà

Si chiama Bontà la lampada di Davide Oldani per Artemide che – dice lo chef – riflette sull’interazione su luce, cibo e convivialità. È una lampada portatile che interagisce con gli elementi della tavola. Costa intorno ai 600 euro e trovate tutte le informazioni qui.

Macinino da caffè

Cambiare abitudini vuol dire anche comprare il caffè in grani, e macinarselo man mano: per questo una buona idea regalo è un macinino da caffè. Per esempio questo molto basic di Zara Home, in vendita sul sito a 22,90 euro.

Casa italiana

Dolce & Gabbana celebrano l’italianità con una scatola che potrebbe ricordare quella in cui le nostre nonne tenevano i biscotti, o il necessario per cucire, ma che invece contiene cinque formati di Pasta di Gragnano IGP e un grembiule. Costa 99 euro e si trova in vendita qui.

Grembiule Cannavacciuolo

Ogni aspirante chef casalingo sogna di cucinare nella sua cucina con un grembiule così, griffato dallo chef più celebre d’Italia. Si trova, insieme a una miriade di altre cose (commestibili e non) sullo shop di Antonino Cannavacciuolo, e costa 39 euro.

Tavolo da bar

Un tavolino da caffè in plastica che si apre e all’interno nasconde un frigo per le bevande: come abbiamo fatto a vivere senza fino a ora? Costa circa 95 euro e lo si trova su Amazon.

Caraffa per Cold Brew

Via l’espresso, largo al cold brew. Le caraffe per prepararlo sono diverse, questa di Illy costa 28 euro e si compra sul sito.

Cestino da pic nic Prada

Bello, è bello (e ci mancherebbe). Nel caso abbiate 3200 euro che vi avanzino, sappiate che potete fare un pic nic extralusso con questo cestino griffato Prada (che si compra qui). Certo, poi dovete pure pensare a riempirlo, e di certo non con pane e salame.

Posacenere Harry’s Bar

Quante volte avete avuto la tentazione di portarvi a casa quel bel posacenere al tavolino del bar? Ecco, ora potete farlo senza commettere nessun reato – ma non senza mettere generosamente mano al portafogli – comprando questo prezioso posacenere veneziano in vetro soffiato. Costa 300 euro e si compra qui.