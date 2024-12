Pain au chocolat Motta firmato da Bruno Barbieri: Prova d’assaggio

“Uno spunto moderno per il mattino, estremamente raffinato, che ti fa davvero viaggiare per il mondo” la firma in calce è quella di Bruno Barbieri, chef e ormai noto volto della cosiddetta tv di intrattenimento, che tra una registrazione a Masterchef e una a Quattro Hotel ha raccolto una sfida firmando un’intera linea prodotti per Motta, storica azienda milanese oggi di proprietà del colosso Bauli.

La strategia aziendale è ben chiara, trasformare Motta nel brand premium del gruppo grazie ad una comunicazione accattivante, un packaging d’impatto e una serie di dolci da colazione e ricorrenza. Abbiamo provato il panettone Milano di recente, oggi invece dedichiamo una prova d’assaggio al pain au chocolat. Uno dei tanti prodotti della nuova gamma, beninteso, che però ci pare emergere per ambizione, tra danesi con frutta rossa e uvetta, melighe con nocciole, offelle con limone e krumiri di blu Klimt rivestiti, il tele-chef che incrocia le braccia, sornione, sotto il logo bianco.

Insomma, un conto è leggere fagottini, ma il pain au chocolat rimanda precisamente alla viennoiserie più ambiziosa, che suona vagamente velleitaria per un prodotto da supermercato. Vedremo.

Gli ingredienti e il prezzo

Ingredienti: Farina di frumento, oli e grassi vegetali (palma, girasole), gocce di cioccolato al latte (13,5%) [zucchero, LATTE in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, emulsionanti: lecitina di girasole; aroma naturale di vaniglia], zucchero, lievito madre [farina di frumento, acqua], latte fresco pastorizzato, sciroppo di zucchero invertito, tuorlo d’uova fresche da galline allevate a terra, uova fresche da galline allevate a terra, burro (latte), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; aromi, miele, lievito di birra, sale, proteine di pisello, aromi naturali, olio di semi di girasole, destrosio, amido di mais.

Prezzo: 3,59 per la confezione da 6 pain au chocolat (da 45 grammi ciascuno)

Pain au chocolat Motta feat Barbieri: profilo sensoriale

La cosa che colpisce di questo lievitato è l’aspetto, della “sfoglia fragrante, lievitata naturalmente per oltre 24 ore e sapientemente lavorata per creare un abbraccio di strati dorati” non vi è traccia, sto osservando piuttosto un lievitato compatto, secco, quasi privo di cioccolato e mal sviluppato.

E se l’aspetto non ha nulla a che vedere con un prodotto sfogliato, il profilo aromatico è anche peggio. Il naso è dominato da note etiliche e sentori da ossidazione che si alternano a insoliti sentori di liquirizia (anice stellato leggerò poi sul sito). Scelta curiosa e a mio avviso discutibile quella di utilizzare aromi che nulla hanno a che fare con il ricordo sensoriale legato ad un pain au chocolat.

Nessuno accenno alla vaniglia, latitano parecchio anche i sentori da tostatura. Il morso è una discesa agli inferi, la struttura secca e compatta rende complicata la masticazione, il boccone è monocorde, non si avverte nemmeno il contributo del cioccolato. Il ricordo dopo la deglutizione è pessimo.

Non mi aspettavo certo di confrontarmi con una versione confezionata di un lievitato della Farmacia del Cambio di Torino, ma qui siamo decisamente lontani anche dalle versioni rigenerate che troviamo in un autogrill. Stupisce parecchio anche la scelta di chef Barbieri.