Panettoni estivi 2022: sette grandi lievitati per il solleone

di Lavinia Martini 3 Agosto 2022

Che il panettone si faccia anche d’estate, ormai lo sanno un po’ tutti. Su queste pagine nel 2021 parlavamo già di panettoni estivi come “trend” abbastanza consolidato. Certo i numeri non sono quelli del Natale (i motivi sembrano abbastanza ovvi) ma per chi ama davvero questo prodotto si possono trovare delle valide alternative in giro, oltre a tutti i lievitisti che propongono il panettone praticamente tutto l’anno. Se l’impasto di base non cambia, è possibile trovare nel grande lievitato ingredienti più estivi che non si dovrebbero utilizzare a Natale per rispettare la stagionalità. Ecco alcune opzioni in circolazione che vi consigliamo:

Casa Manfredi

In occasione del compleanno di 7 anni di Casa Manfredi, è arrivato anche il panettone estivo di Giorgia Proia. L’impasto è quello tradizionale con lievito madre, ma più leggero rispetto alla versione invernale, e l’aggiunta di pesca candita. Al panettone poi si affianca anche un drink pairing originale e rinfrescante che si trova in ogni confezione, una lattina di sangria da 150 ml firmata Sangria Nana, del brand Patatas Nana con vino rosso ‘Di Gino’ arricchito con estratti naturali di cedro, pesca, arancia e vaniglia. Disponibile dal 20 Luglio.

Pepe Mastro Dolciere

Si chiama DolceEstate ed è il panettone estivo di Pepe Mastro Dolciere. Viene ideato dal maestro Giuseppe Pepe e farcito con pezzettini di cocco e ananas ben armonizzati, per un risultato dal sapore fresco e dalla consistenza croccante. Si può acquistare sia dai rivenditori Pepe che sullo shop online che nel negozio di Sant’Egidio del Monte Albino (Sa).

Cremeria Capolinea

A Reggio Emilia il panettone estivo profuma di cocco. Quello di Cremeria Capolinea viene preparato con cocco e all’interno pesche candite e gocce di cioccolato fondente. Si può acquistare direttamente in gelateria nel formato da 500, mentre per chi vive fuori Reggio Emilia, è possibile ordinarlo mandando una mail a info@cremeriacapolinea.com.

Olivieri 1822

Qui i gusti per l’estate son ben 3: macedonia pesche candite artigianalmente, albicocca dall’Emilia Romagna, fragoline di bosco, limone di Sorrento, ananas a spicchi e cedro Diamante di Calabria. Poi c’è quello con pesche e basilico fresco, infine quello con ciliegia rossa varietà Imperiale candita al Maraschino.

Biasetto

Il panettone estivo di uno dei pasticcieri più famosi d’Italia viene realizzato con uvetta macerata al Marsala, arancia calabra, zenzero candito e vaniglia. Si vende nella pezzatura da 500 grammi e si consiglia di abbinarlo con il gelato o con un vino passito o profumato.

Pasticceria Dolcemascolo

“Ci piace festeggiare il Ferragosto con il Panettone sotto l’ombrellone ma siamo consapevoli che l’entusiasmo del Natale non dura tutto l’anno” dicono da Pasticceria Dolcemascolo. Per questo il panettone viene prodotto in versione estiva solo per un breve periodo di tempo, dal 30 Luglio al 9 Agosto. I gusti della proposta sono more di rovo e limoni di Sicilia. Il panettone può essere acquistato sia in negozio che sullo shop online.

