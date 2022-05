Prodotti tipici italiani: regione per regione gli shop online che consegnano a casa tua

di Lavinia Martini 10 Maggio 2022

Sono due i fili conduttori che possono spiegare il fenomeno degli shop online: uno è la maggiore propensione al delivery nata in seno al lockdown, l’altra è la volontà di ri-scoprire e scoprire le eccellenze di prossimità, prodotti tipici italiani di territori spesso sottovalutati e poco conosciuti, ma anche di zone conosciutissime che riescono ad arrivare in ogni piccolo centro italiano grazie a un clic. Entrambe queste esigenze sono state acuite dalla pandemia e oggi trovano un consolidamento nelle nostre abitudini quotidiane. Gli e-commerce di prodotti regionali hanno in questo senso una grandissima potenzialità.

Alcuni l’avevano capito molto prima che il covid accelerasse il processo di digitalizzazione mettendo online dei portali che dessero lustro e visibilità a produttori piccoli o medi che avevano così la possibilità di farsi conoscere senza grossi intermediari e di avere una presenza digitale senza essere costretti ad allestire a proprie spese un e-commerce poi oneroso da far marciare. Ne escono fuori dei risultati molto interessanti, che permettono di acquistare ma anche divertirsi, fare regali, scoprire ricette e territori.

Abbiamo raccolto alcuni di questi shop online di prodotti tipici italiani, per voi, regione per regione (ma ce ne sono molti altri). Con consegna in Italia, talvolta in Europa, quando non in tutto il mondo.

VALLE D’AOSTA

Yndella



Dal nome nome di una piccolissima porzione di terreno in una frazione della valle del Gran San Bernardo, nasce Yndella, un e-commerce che mette in comunicazione gli amanti della Valle d’Aosta con produttori e botteghe della regione. Si trovano qui formaggi, distillati, paste e riso, salumi, genepy e prodotti DOP come il lardo d’Arnad. Spedisce praticamente in tutto il mondo.

VENETO

Regala Veneto

Nato dall’esigenza di rimodulare il lavoro in seguito al lockdown e alla chiusura degli eventi e dei luoghi di spettacolo per un gruppo di professionisti legati al mondo degli eventi e della filiera alimentare, questo e-commerce è dedicato alle eccellenze gastronomiche del Veneto. Qui si possono trovare mandorlato, polenta, Prosecco, riso, creme spalmabili, zafferano, frollini e tantissimo altro per viaggiare da casa propria.

TRENTINO ALTO ADIGE

Trentiner

Questo sito che raccoglie i prodotti tipici e d’eccellenza del Trentino è particolarmente strutturato. Oltre ai prodotti che potete trovare in tutti gli shop, come formaggi, farine per la polenta, salumi, confetture e mieli, segnaliamo la possibilità di acquistare polline, funghi e pesci di montagna. C’è una parte dedicata all’artigianato trentino, con prodotti di cosmesi, tessuti in lana, oggetti, bicchieri, olii essenziali per rendere l’esperienza ancora più completa. E poi anche una parte specifica sul Trento Doc.

Pur Sudtirol

Non sottovalutiamo i prodotti dell’Alto Adige, oltre a quelli del Trentino. Ecco quindi su Pur Sudtirol una selezione di prodotti d’eccellenza dell’Alto Adige con alimentari, bevande, cosmesi, idee regalo e artigianato. Tra i cibi si possono acquistare succhi, canederli, speck, pane di farina di segale e tantissimo altro. Ogni mese viene dato risalto a un produttore e a una cantina.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Wineway

Dall’unione di un gruppo di professionisti del vino, della gastronomia e del marketing è nato questo shop digitale dei prodotti del Friuli Venezia Giulia con un’amplissima proposta enologica e territoriale. Lo shop di vini, dentro il quale si possono scegliere vini del territorio, vini green e vini per appassionati, è affiancato da quello dei cibi, con la gastronomia di montagna, di collina e di pianura. Non mancano inoltre consigli turistici per visitare la regione.

LIGURIA

Riviera Food

La consegna in Italia è gratuita per ordini superiori ai 69 euro. Vi permetterà di scoprire le bontà di produttori selezionati “da una terra difficile, lavorata con fatica, che poco concede ad attrezzature non tradizionali”. Tra questi si trovano olio, pesto, vino, pesce salato e marinato come le acciughe, e poi le olive, i vini e i prodotti da forno.

PIEMONTE

Shopiemonte

Shopiemonte è un e-commerce nato nel 2015 per far conoscere i prodotti enogastronomici della tradizione piemontese in tutta Italia e in Europa. All’interno vi si trovano diverse sezioni, tra cui la dispensa con pasta e sughi, olio e salse, antipasti, sott’oli, tartufi e funghi, farine, cereali, zuppe, frutta, marmellate, dolci, cioccolato e ingredienti per la cucina di tutti i giorni. Poi la Cantina con vini, spumanti, grappe e distillati, birre artigianali, succhi di frutta, tè e tisane per gustare tutti sapori della tradizione. Infine una sezione idee regalo con i prodotti più curiosi e i cesti realizzati con prodotti selezionati e una benessere con gli utensili, oggettistica per la casa e prodotti cosmetici per la cura della persona.

Terra Viva

È la piattaforma che nasce dalla Cooperativa Agricola Buschese, azienda specializzata nella produzione, commercializzazione e vendita al dettaglio di carni Piemontesi e prodotti tipici attraverso diversi punti vendita-macellerie situati a Busca, Cuneo e Dronero. Con le spedizioni in tutta Italia, si possono acquistare tutti i tipi di carni, anche piatti della gastronomia pronti, agnolotti, vini, formaggi, pasta. Le selezioni di carni, soprattutto di fassona, sono il pezzo forte del sito, che offre anche box di carni miste per la famiglia, fino a un box completo per la Bourguignonne da dividere in 4 persone.

LOMBARDIA

Prodotti Bergamaschi

Da una piccola attività familiare bergamasca arrivano in tutta Italia i prodotti di queste zone, per replicare a casa le ricette tipiche di Bergamo e dintorni. Formaggi, vini, salumi, birre, sughi, marmellate, polenta e tanti prodotti gastronomici DOP per la tavola. C’è anche una piccola sezione dedicata alle ricette e agli accessori per cucinare, come i paioli per la polenta.

EMILIA ROMAGNA

RosaShop

Da un’idea partita nel 2016, ecco un e-shop che propone prodotti tipici emiliani. Qui si possono trovare vini, formaggi, salumi, marmellate, conserve, prodotti da forno, aceto balsamico e mostarde. In particolare, agli utenti potrebbe interessare il prosciutto di Parma DOP e il Parmigiano Reggiano DOP che possono essere acquistati dal sito con un clic. Le spedizioni non avvengono solo in Italia ma anche in Europa.

Amarcord Romagna

Abbiamo visto l’Emilia, poteva mancare la Romagna? Anche per questa bellissima porzione d’Italia c’è un e-commerce che spedisce in tutto il mondo. All’interno si trovano sia oggettistica d’artigianato che prodotti gastronomici, esattamente quelli che interessano a noi. In questa seconda categoria infatti troviamo vini, dolci, olio e aceto, spezie, liquori, aceti, birre, sale. Non fatevi sfuggire l’attrezzo per preparare i passatelli.

UMBRIA

Wonder Umbria



Scavare alla ricerca di prodotti gastronomici in Umbria non è poi così difficile, vista la ricca offerta della regione. Per questo sul sito di Wonder Umbria si possono trovare diverse categorie, tra cui un’ampia selezione di vini del territorio, olio EVO e novello, tartufi e prodotti con il tartufo, sughi, salse, salami, salsicce e formaggi, tra cui una selezione speciale di pecorini affinati.

Pomonte Shop

Giorgio ed Enrico gestiscono da oltre 20 anni l’agriturismo Pomonte e hanno acquisito negli anni una certa propensione alla scelta dei prodotti che hanno pensato, tramite questo shop online, di inviare in tutta Italia, anzi nel mondo. Sul sito si possono trovare prodotti umbri scelti tra cui pasta, legumi, formaggi, salumi, miele, confetture e anche cesti regalo e accessori d’artigianato in terracotta. Nei cesti e nei pacchi famiglia invece, sono disponibili diverse combinazioni di vini, liquori, formaggi, salumi o ricette delle festività.

TOSCANA

Passione Toscana

Su questo sito si possono trovare diversi prodotti 100% Made in Tuscany, come la finocchiona, il riso, le paste, il tartufo, l’olio Evo, gli aceti toscani, le creme, lo zafferano e anche una selezione speciale dedicata ai presidi Slow Food del territorio. Anche in questo caso una piccola selezione è affidata a dei kit per vivere la Toscana in formule gastronomiche “guidate”. Spedisce in tutto il mondo.

Bottegheria

Da un gruppo di appassionati (più o meno giovani, scrivono loro) è nata la selezione di questi prodotti toscani di bottega, particolarmente ampia. Il sito è organizzato per aree tematiche. C’è una parte dedicata a un numero molto ricco di prodotti, poi quelli riuniti sotto l’etichetta “tutto bio”, un’altra per indicare i prodotti senza glutine e poi ancora i cesti che raccolgono prodotti diversi in un unico acquisto.

MARCHE

Wemarche

Il sito che ti porta alla scoperta delle Marche è più di un e-commerce, ma un progetto nato per fare ricerca sul territorio fra prodotti e artigiani, raccontano i suoi fondatori. L’offerta è organizzata in tre categorie: il cibo, i vini, la moda insieme con artigianato e design. Sono inoltre disponibili box regalo con i prodotti, e gift box d’autore dedicate a Gigli, Raffaello, Leopardi e Rossini. Nella parte di gastronomia si trovano confetture, dolci, farine, legumi, sughi, condimenti, olio, salumi, formaggi e poi tantissimi vini da abbinare all’acquisto.

Marche in tavola

Anche su questo portale si trovano eccellenze gastronomiche del territorio marchigiano a partire dai vini, le paste, anche fresche o biologiche, il tartufo e i prodotti al tartufo. C’è un’ampia sezione dedicata alla bevande, sia alcoliche che non, tra cui succhi, digestivi, liquori e vini, e poi una parte dedicata ai prodotti biologici. Tutti i prodotti vengono selezionati tra produttori del territorio, locali e spesso giovani, che vengono espressamente citati anche nello shop.

ABRUZZO

Abruzzo Natural

Una delle selezioni dei prodotti abruzzesi più ampia e più territoriale è stata operata da un gruppo di ragazzi che ha scelto di proporre un ampio ventaglio di materie prime regionali. Pasta, bevande, vini, formaggi, salumi, birra artigianale, olio e aceto, miele, dolci, liquori, distillati, radici, conserve, spezie, confetture, farine, cereali, legumi, caffè, tartufi ma anche prodotti freschi come porchetta, pallotte, soffioni, crespelle, arrosticini fatti a mano, pizza e pane. La selezione comprende anche prodotti d’artigianato e utensili per la cucina, come la brocca in terracotta per gli arrosticini, il coppo e il ferro per le ferratelle. C’è anche una sezione speciale in cui scoprire qualcosa in più sui produttori.

Taste Abruzzo

Taste Abruzzo è il punto vendita che Marianna gestisce a L’Aquila insieme al fratello Francesco e a Vittorio, compagno di vita e di lavoro, in cui è possibile scegliere tra un’ampia gamma dei migliori prodotti artigianali e agricoli d’Abruzzo, che poi è diventato anche uno shop online. Tanti produttori abruzzesi hanno portato qui le loro eccellenze, come scrivono, “spesso introvabili”. Ci sono le patate, i legumi, i liquori, le confetture, le farine, il miele, gli immancabili arrosticini, e poi la genziana, la composta d’uva fragola Montepulciano, i celli pieni, le cialde di farro, la cerasella e tanto altro. C’è solo da imparare scorrendo i prodotti.

LAZIO

Natura in Tavola

Questo portale nasce da un progetto di Copagri Lazio con il quale si intende dare impulso alla vendita sul web dei prodotti agroalimentari locali e consentire alle aziende di ampliare la propria clientela di riferimento, creando una rete tra produttori e famiglie. Le aziende, raccontano, sono scelte sulla base di principi di biodiversità, tracciabilità dei prodotti, attenzione alla gestione dell’acqua e del consumo del terreno, etichettatura chiara. Si trovano latticini, formaggi, salumi, insaccati, olio, conserve, carni, verdure, legumi, dolci artigianali, pani e prodotti da forno, paste, farine, miele, confetture, vini, liquori, frutta e birra. C’è anche uno spazio dedicato appositamente alle promozioni.

Pipolà

Nata proprio negli ultimi anni, Pipolà è una rete di produttori e amici del territorio della Ciociaria, che ha creato uno spazio digitale dove acquistare i prodotti di questa porzione di Lazio, scarsamente conosciuta ma ricchissima di eccellenze enogastronomiche. Non a caso sul sito si possono trovare i dolci della pasticceria Dolcemascolo, carni e preparati di macelleria, i formaci di Agricola San Maurizio, tra cui il famoso Pecorino di Picinisco DOP, verdure di stagione, pasta fresca e ripiena, birre, vini e tantissimo altro.

Il Gusto Online

Da un’idea di due giovani, Giorgia e Francesco, nel 2018 è nato questo portale dove acquistare prodotti tipici della gastronomia romana e dei Castelli Romani, in primis la porchetta, le salsicce, le coppiette, i salumi, il lardo, il pecorino romano, vini, guanciale, bucatini, biscotti secchi e altre prelibatezze locali. In una speciale sezione che si chiama “Noi Pasta” sono disponibili tre kit con gli ingredienti base per realizzare carbonata e gricia, amatriciana e cacio e pepe.

MOLISE

Molise Store

Non potevano mancare online i prodotti tipici del Molise, per farsi una cultura su un territorio eno-gastronomicamente molto valido. Formaggi, salumi, dolci, e poi un’intera enoteca digitale a disposizione, tartufi, barattoli e conserve arrivano a casa in un solo clic. Tra i dolci tradizionali, la campana, i mostaccioli, lo zuccotto del Molise, le ostie ripiene di Agnone e le chiagne. Poi tantissimi altri prodotti tipici da non farsi scappare.

CAMPANIA

Campania Gourmet

Questo shop punta alla valorizzazione delle piccole e medie realtà imprenditoriali agricole ed enogastronomiche campane, per cui è stata creata una vetrina dei migliori prodotti tipici campani, tradizionali, biologici. Qui i produttori possono vendere i loro prodotti senza intermediari con lo scopo non solo di vendere, ma anche di far conoscere tutta la filiera di produzione e dei luoghi di origine. Su Campania Gourmet si possono trovare prodotti di tutti i tipi. Dall’olio alla frutta secca, dai vini alle birre, passando per dolci, pasta, conserve, cereali, legumi e spezie. Compresa una sezione speciale dedicata ai prodotti biologici e una ai presidi Slow Food. Non possono mancare poi le Campania Box di diverse dimensioni e prezzi a seconda delle esigenze.

Casa Irpinia

Da questa parte della Campania che solo oggi sta vivendo una nuova primavera arriva uno shop digitale dove comprare i prodotti del territorio. Ci sono confetture, birra, formaggi, biscotti, taralli, funghi e tartufi, olio, pasta, salumi, dolci e vini. Ci sono anche food box tematiche molto convenienti con prodotti per l’aperitivo, per le festività (tipo la Pasqua) per la cena, per fare degustazioni con gli amici.

BASILICATA

Sapori dei sassi

La selezione dei prodotti di questo shop è curata personalmente ed esclusivamente dai proprietari Giuseppe e Angela, che scrivono: “Particolari varietà di legumi, salumi, formaggi, vini, tipi di miele devono le proprie caratteristiche proprio all’isolamento, alla selezione di climi e di terreni non sempre ospitali. Per noi il recupero e la valorizzazione di queste aree è un obiettivo primario”. E quindi dolci, distillati, liquori, pasta, formaggi e latticini, salumi, conserve e molto altro per un e-commerce nato in tempi non sospetti, quando non era ancora esplosa la moda del food delivery.

Terre di Basilicata

La vera ricchezza di questo shop è la possibilità di selezionare le diverse zone della Calabria e poter scegliere i prodotti di quel territorio specifico, tra Vulture, Pollino, Valle del Sinni, Val d’Agri, Collina Materana. Qui si possono trovare marmellate e chutney, peperoni di Senise, olio, frutta secca, pasta e farine, salumi e formaggi e tantissimo altro, come anche le ricette tipiche delle diverse zone per utilizzare gli ingredienti acquistati.

PUGLIA

Apuleat

C’è una manona contadina che ti introduce subito alla dimensione agricola di questo e-commerce che spedisce prodotti tipici pugliesi. Da mangiare c’è di tutto: i cavatelli, il cacioricotta pugliese, il caciocavallo, le orecchiette, la ricotta fresca ma anche la carne e i salumi, altri formaggi, i legumi e i cereali, l’olio, i prodotti da forno, come la focaccia gravinese, e poi tanto altro. I prodotti e le loro certificazioni sono indicati in una sezione a parte del sito. C’è la possibilità anche di acquistare cesti e regali.

La terra di Puglia

Dai palloncini in ceramica, fino alle luminarie, le olive, i taralli dolci e salati, le frise e le friselline, i vini rosati e i formaggi semistagionati: questo shop online offre un’ampia selezione di bontà del territorio pugliese da non farsi scappare. C’è tutta una parte dedicata all’artigianato e ai prodotti in terracotta che arricchisce la sola offerta gastronomica e favorisce la scoperta della Puglia a 360°.

CALABRIA

ManGiasti

Il progetto di Laura Maria Giuli è un e-commerce che permette di trovare prodotti calabresi di qualità da far arrivare un po’ ovunque. “So benissimo quanto ti mancano i tuoi prodotti calabresi e soprattutto so bene quanto sia difficile reperire i prodotti che ami lontano dalla Calabria!” scrive sul suo sito cosciente di quanti expat ci siano in giro per l’Italia. Dal centro logistico a Motta San Giovanni vengono spediti salumi calabresi, come ‘nduja e suino nero d’Aspromonte, formaggi e prodotti dalla dispensa. Poi ci sono i CalabriaBox con una selezione di prodotti dello shop.

Bottega di Calabria

La selezione è molto amplia su questo shop che spedisce prodotti genuini regionali della Calabria. Salumi, formaggi, conserve e spezie, miele e confetture, prodotti da forno, olio, liquori e birre, dolci, bevande e una speciale sezione “prodotti dalla terra” e “idee regalo” con una selezione tra le varie proposte.

SICILIA

Emporio Sicilia

I sapori della gastronomia siciliana arrivano in tutta Italia, grazie a questo shop online che copre tutte le province siciliane con i suoi produttori (in particolare Palermo, Agrigento e Trapani). Le categorie sono moltissimi, tra salumi, formaggi, frutta secca, conserve di pomodoro, di pesce, di verdure e dolci, poi creme, gelatine, biscotti, cioccolato, spezie, vini e tantissimo altro. Ci sono delle box regalo per godersi una colazione, un pranzo, una cena o una degustazione della Sicilia con una serie di ricette tradizionali e creative per cucinare gli ingredienti a casa.

SARDEGNA

Kara Sardegna

Bere e mangiare in Sardegna non è mai stato così semplice, anche se nulla può sostituire il piacere di una visita sul campo. Questo shop online consegna in tutta Italia e ha dietro un’azienda piuttosto grande che gestisce anche due shop di prodotti tipici della Sardegna presenti presso l’Aeroporto di Olbia. Salumi, formaggi, spezie, legumi, vini, liquori, distillati, conserve, confetture si uniscono in un solo spazio.

Janas Food

Dove comprare il carciofo spinoso della Sardegna o i culurgiones? Lo shop online Janas Food è una delle opzioni. Pasta fresca, confetture, miele ma anche dolci tipici sardi, bottarga di muggine, pesce sott’olio di Carloforte, malloreddus, lorighittas, fregula e spaghetti alla chitarra compongono l’ampia offerta regionale del portale, che propone anche cesti di degustazione e kit appositi per la preparazione di ricette.

