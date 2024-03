Quali sono le uova di Pasqua migliori del 2024? La nostra selezione

Sostenibilità, inclusione, dialogo tra culture, tracciabilità: sono molti i fili conduttori che hanno ispirato pasticcieri e cioccolatieri nella realizzazione delle loro creazioni per la Pasqua 2024: abbiamo cercato di raccontarvene la maggior parte, in una selezione di uova di cioccolato che quest’anno è particolarmente ragguardevole.

Gobino

E’ una Pasqua all’insegna della sostenibilità quella di Guido Gobino, che propone una collezione coloratissima, con una grafica interamente disegnata a mano ma che soprattutto testimonia l’impegno a migliorare l’impatto delle confezioni limitando l’uso della plastica e ampliando le collaborazioni con realtà artigianali e cooperative del territorio, che operano nel sociale, per la creazione di oggetti rispettosi di ambiente e persone. Dalla nuova collezione, abbiamo scelto N’uovo junior bistrato fondente e lampone: decorato a mano, è composto da due strati con l’interno di cioccolato al lampone e l’esterno di cioccolato fondente 63%.

Prezzo: 60 euro, per 300 grammi.

Paolo Griffa

Si chiama TulipChoc e nasce dalla collaborazione fra Paolo Griffa, executive chef dello stellato Al Caffè Nazionale di Aosta, e l’artista dei profumi Hilde Soliani. E’ un uovo di cioccolato fondente al “profumo concettuale” di tulipani, con l’essenza “il Tuo Tulipano” che porta la firma della creatrice di fama internazionale. Dopo la Easter Bomb e la Dynamite, una nuova creazione “con la volontà di trasmettere il sogno, la poesia, la dolcezza del profumo dei fiori freschi”.

Prezzo: Uovo singolo, 40 euro. Uovo con flacone di eau de parfum “il Tuo Tulipano” 30 ml, 110 euro

Slitti

Si chiama Uovo Golosone e gioca sui contrasti di sapori – metà cioccolato al latte e metà fondente – e consistenze – qui entra in scena la granella di nocciole, varietà Tonda Gentile Trilobata, caramellate. Vale la pena, per una volta, deviare dal fondente di cui il marchio toscano rappresenta un’eccellenza artigianale? Decisamente sì.

Prezzo: 55 euro (450 gr)

Brave Egg

Chi conosce il marchio Chocolate for family, ed in particolare la linea Brave beans, sa che la lavorazione bean to bar è portata ai massimi livelli, valorizzando coltivatori in tutto il mondo. Ben rappresenta questa filosofia Brave Egg, non solo un semplice uovo, per dirla seguendo il claim che lo accompagna. Doppio godimento che vede all’interno un guscio di cioccolato fondente 70% e all’esterno un secondo strato di cioccolato fondente con aggiunta di wafer croccante e granella di cacao.

Prezzo: 38 euro (300 gr)

Bodrato

Della nuova collezione del marchio di Novi Ligure, la scelta è caduta su Petali, un uovo che è un omaggio alla primavera, vero e proprio tributo ai colori e alla freschezza dei fiori, con una decorazione che richiama la delicatezza e la finezza.

Prezzi: Small 16,90 euro, medium 29,90 euro; large 39 euro

Pasticceria Martesana

E’ l’uovo caramello, arachidi e sale la novità dello storico marchio milanese: un guscio di cioccolato al caramello ricoperto da arachidi tostate e sale. Un passo della bottega meneghina verso un gusto ricercato, seguendo trend di sapori e consistenze a contrasto.

Prezzi: 36 euro e 46 euro, rispettivamente per l’uovo da 300 grammi e 400 grammi.

Amedei

Perché scegliere un uovo solo quando se ne possono assaggiare tre? L’azienda toscana ha puntato per la Pasqua 2024 su un’edizione limitata, “Selezione frutti”, che contiene 3 uova da 80g ciascuna: Pistacchio, con cioccolato bianco e pistacchio verde di Bronte Dop, Nocciola, con cioccolato al latte e nocciola Piemonte Igp e Frutti Rossi, con cioccolato fondente extra 66% e una curata selezione di fragole, ciliegie e lamponi. Come dire, cioccolato, frutta e il meglio delle materie prime italiane.

Prezzo: 26 euro (80 grammi)

Charlotte Dusart

Le uova di Pasqua della Capsule Collection 2024 della pasticcera belga sono pensate per chi ama le geometrie e i riferimenti artistici: decorate a mano con un dripping alla Pollock di colori rosa, oro, arancione e verde, vedono un cioccolato fondente monorigine Madagascar 71% oppure un cioccolato al latte. Quattro misure diverse, ma il dettaglio interessante è che dalla misura media in poi sono ripiene di pezzi di cioccolato al latte, fondente e bianco, un misto di dragées e alcuni tartufi ripieni.

Prezzi: uovo piccolo 90 g, 15 euro; medio, 200 g, 24 euro; large 350 g, 42 euro; XL 590 g, 60 euro

Giraudi

Tra i prodotti del marchio di Castellazzo Bormida, abbiamo scelto l’uovo che rende omaggio alle paladine della biodiversità, le api. Cioccolato fondente 61%, decorazione fatta esclusivamente a mano con colori naturali di origine vegetale e all’interno del “nido”, che richiama nella forma la cella di un alveare, due golosissime apette in cioccolato bianco e fondente. La sorpresa all’interno è una selezione di golosi ovetti.

Prezzo: 38 euro (250 grammi)

Loretta Fanella

E’ una rivoluzione e un omaggio quello di Loretta Fanella: il suo uovo si chiama Roses, ed è una special edition per celebrare 20 anni dalla rivoluzione gastronomica de ElBulli. Il nome è quello della città del ristorante che ha segnato un discrimine nella cucina contemporanea e in cui la pasticcera livornese ha lavorato. Ma il nome riprende anche la lavorazione: il guscio di cioccolato è infatti stato utilizzato come scrigno per l’enfleurage, tecnica di estrazione utilizzata in profumeria per catturare la fragranza dei fiori tramite il naturale assorbimento dei lipidi e che in questo caso restituisce un uovo profumato di rose. Di fatto Roses, realizzato con Andrea Mecozzi, è il primo uovo ad essere completamente tracciato in blockchain. Scansionando con lo smartphone il QRcode di cialda edibile apposto sull’uovo è possibile ripercorrere a ritroso la storia del prodotto, fino a risalire alla pianta e al contadino, con l’obiettivo della trasparenza alimentare, di ridare centralità agli attori della filiera, alle tecniche di lavorazione, alla qualità degli ingredienti, al rispetto della materia prima. Le fave provengono dall’azienda colombiana Cacao Disidente.

Prezzo: 35 euro (300 grammi)

Eataly

Portano la mano di Golosi di salute le uova di Eataly: all’interno contengono una sorpresa che strizza l’occhio a quelle che negli anni Venti del ‘900 i maestri cioccolatieri torinesi erano soliti inserire dentro le forme vuote di cioccolato modellato ad arte. In passato erano animaletti in zucchero e successivamente di confetti, in onore dei quali oggi Eataly inserisce confetti, ma di cioccolato. Tra le quattro varianti, abbiamo scelto quello di cioccolato fondente con crema al cacao e fave di cacao, avvolto da due strati sottili e croccanti di cioccolato fondente con un ripieno ricco e goloso di crema di nocciole e cacao e granella di fave di cacao tostate.

Prezzo: 34,90 euro (400 grammi)

La Perla

Si chiama UOUO la collezione firmata da La Perla di Torino: in pratica un uovo di cioccolato doppio strato ripieno all’interno di un goloso strato di tartufo di cioccolato, inserito a mano con sac-a-poche. Quattro le sfumature di gusto, tra le quali abbiamo scelto l’accostamento Pistacchio e Lampone. La sorpresa? Ovviamente un tartufo di cioccolato all’interno del pack.

Prezzo: 9 euro (100 grammi)

Armani

La collaborazione tra Armani/Dolci e Gobino è solida da tempo: quest’anno la novità è un uovo in limited edition che nella confezione richiama una delle stampe della collezione Giorgio Armani donna P/E 2024 declinata nelle nuances del blu, azzurro e verde acqua, con motivi astratti di onde che si ispirano al segno della scrittura giapponese. Delle due versioni, abbiamo scelto quella metà fondente 63% e metà con granella di mandorle di Sicilia e copertura di cioccolato al latte.

Prezzo: 71 euro (410 grammi)

Domori

Il marchio piemontese punta su un uovo di cioccolato Dark Milk, in cui l’alta percentuale di cacao – 42% – si unisce ai toni più morbidi e avvolgenti del cioccolato al latte. Per chi ai trend del momento preferisce un approfondimento gustativo nel mondo del cioccolato, nella sua veste più raffinata.

Prezzo: 27,90 euro (210 g)

Bonajuto

La novità 2024 dell’Antica Dolceria Bonajuto è l’Uovo Pigna: punta di diamante della collezione pasquale Belle Époque, nella forma richiama quello che da sempre in Sicilia è un nobile auspicio di prosperità e salute. Nasce dopo un percorso di studio durato qualche anno ed è disponibile in 4 versioni: al cioccolato 65% alla cannella, in omaggio alla tavoletta iconica, al cioccolato Bianco Sud, con lo zucchero integrale panela, e nelle varianti colorate rossa e lilla.

Prezzo: 30 euro (310 grammi)

Knam

Ogni anno ci troviamo ad invidiare profondamente chi abita a Milano per la possibilità di poter acquistare tutte quelle uova del maestro Knam che, per la loro delicatezza, non possono essere spedite. Dal catalogo 2024 abbiamo scelto questo bellissimo uovo in cioccolato fondente decorato con sfumature rosate e con la tecnica del Pollock, sulla cui cima c’è un ovetto realizzato con una sfera con camicia in cioccolato bianco e ripieno al caramello salato.

Pezzatura unica, 60 euro

Maglio

Si chiama Uovo Violet e non ci sono dubbi sul fatto che il nome faccia riferimento al colore: la sorpresa tuttavia è il fatto che la tonalità non è data da colorante alimentare ma da un ingrediente decisamente insolito come la patata dolce di Okinawa: ecco quindi un uovo di cioccolato bianco con un tubero buono per la salute e molto versatile.

Prezzo: 18 euro (200 grammi)

Alajmo

Si chiama “Uovo duro”, prodotto nel laboratorio MammaRita, l’uovo “stellato” firmato Alajmo. Rimanda alla tradizione delle uova sode (“vovi duri” in dialetto veneto): l’albume è qui sostituito da un croccante di cioccolato al latte con scaglie di wafer croccanti mentre il tuorlo è un cremino proposto in tre versioni: con crema Favola, nocciole piemontesi e siciliane, con crema Eccezione, nocciole e cacao e con crema Ottimax, mandorle e pistacchio.

Prezzi: 60 gr – 200gr: 9 euro – 19 euro

Gardini

Premio Packaging innovativo per l’uovo al cioccolato fondente 70% blend di Gardini: le grafiche dai richiami orientaleggianti con motivi boteh e decorazioni che guardano al Marocco e in generale al mondo maghrebino, rendono quella di Gardini una Pasqua che ha il sapore dell’integrazione e del dialogo interculturale

250 gr, 29 euro

Venchi

La novità 2024 firmata Venchi riprende l’iconica linea Chocoviar, e trasforma il cioccolatino Stracciatella declinandolo in versione uovo: goloso al palato e alla vista. Guscio di cioccolato bianco, con granella di fave di cacao tostate e rivestimento interno con granella di cioccolato al latte.

390 gr, 42 euro

Solbiati

Dal laboratorio milanese della maître chocolatier Simona Solbiati e all’interno di una collezione molto ampia pensata per adulti e per bambini, abbiamo scelto un’opera d’arte artigianale che è un inno alla leggerezza e alla libertà: una mongolfiera realizzata con cioccolato fondente e ricoperta con piccoli cuori rossi di cioccolato bianco e sfere al fondente.

Prezzo: 300 euro (solo su ordinazione)

Walter Musco

Non solo un uovo, ma un’intera collezione di uova che diventa una mostra quella che Walter Musco ha realizzato nel suo laboratorio. Si chiama “Roma Città Aperta(?)” e il titolo vuole essere da un lato un rimando al film di Rossellini, dall’altro un riferimento ai conflitti e alle contraddizioni ma anche a tutte quelle persone e cose che manifestano il lato più vero e spontaneo della Capitale. Le uova esposte rappresentano i segni lasciati nella città da personaggi nati o vissuti a Roma in epoche diverse – tra cui Bernini, Caravaggio, Gadda, Fendi, Magnani, Valentino, Pasolini – e luoghi o simboli come San Pietro, Ara Pacis, Palazzo della Civiltà del Lavoro, ecc. La kermesse vedrà anche una serie di eventi anche dopo Pasqua legati alla Città Eterna. Una parte del ricavato della vendita delle uova sarà devoluto Save the Children.