Riso Chiaro: la prima Blockchain applicata al riso

di Dissapore 13 Maggio 2022

In collaborazione con Riso Chiaro

Siamo sicuri di sapere cosa acquistiamo quando mettiamo nel carrello il nostro riso? Quanto Carnaroli c’è veramente nel nostro pacchetto di Carnaroli? Dove e come è stato prodotto? Riso Chiaro nasce dal presupposto che un riso non debba avere segreti, mostrandosi trasparente nell’origine, nelle sue caratteristiche e nel suo percorso, raccontando la “storia” della filiera di un prodotto dall’alto valore aggiunto, capace di supportare e trainare la risicoltura italiana.

Si tratta della prima tecnologia Blockchain applicata al riso in Europa, un progetto che traccia i cicchi dalla semina allo scaffale fornendo al consumatore dati sicuri e inalterabili di coltivazione, trasformazione e confezionamento. Ci basterà dunque scansionare il QR code posto sulla confezione per conoscere l’intero sistema produttivo del riso che stiamo acquistando, tracciato in tutta la sua filiera

Ma cosa significa, in questo caso specifico, tracciabilità? Contesto geografico, innanzitutto, ovvero tutte quelle informazioni relative all’area di produzione del riso, varietà incluse. Poi coltivazione e produzione: è importante conoscere quali protocolli di produzione e sostenibilità siano stati applicati nelle fasi di crescita del risone, nonché le fasi del processo produttivo, anche in termini temporali. Come sono state gestite le irrigazioni? E quali programmi di fertilizzazione e protezione della coltura sono stati applicati? Tutti dati facilmente rilevabili grazie all’applicazione di tecnologie innovative e alla digitalizzazione del lavoro in risaia. L’etichetta intelligente, inoltre, ci fornisce i numeri di vendita e distribuzione del prodotto, ovvero i dati relativi al quantitativo totale di riso prodotto e alla sua distribuzione nel mondo.

In breve, in un unico registro condiviso e immutabile la tecnologia Blockchain traccia e salva tutte le informazioni che permettono di incrementare la trasparenza dei processi produttivi e di certificare le fasi cruciali di coltivazione e lavorazione del cereale, trasferendo le informazioni lungo tutta la filiera del riso e offrendo al consumatore molteplici vantaggi: un rapporto diretto e trasparente con il produttore, un accesso semplice e veloce alle informazioni e una maggiore consapevolezza del prodotto acquistato e delle sue caratteristiche con la garanzia dell’immutabilità dei dati, affidabili e condivisi.

Sono diverse le aziende italiane specializzate nella coltivazione di riso che hanno deciso di sposare il progetto nella sua fase di lancio, aziende dislocate negli areali italiani più vocati alla coltivazione del riso: tra il vercellese e la Lomellina. Storie differenti e approcci diversi all’agricoltura, tutti con un intento comune: portare sulle tavole degli italiani riso di qualità.