San Valentino 2022: 9 dolci idee regalo per voi che se vi sentite in vena d’amore

di Valentina Dirindin 26 Gennaio 2022

C’è chi dice che l’idea migliore per San Valentino siano un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini. Qualcuno potrebbe dissentire, ricordando che al mondo esistono anche i gioielli preziosi e le borse firmate, ma certo i dolci a forma di cuore rimangono un grande classico che in fondo permette di finire degnamente una cena romantica. De gustibus.

Chi siamo noi per dire che troviamo questa cosa un po’ stucchevole e demodé, se in fondo il 14 febbraio chiunque sia in coppia finisce a comprare un cuoricino laccato in pasticceria? A questo punto, possiamo solo evitarvi di fare le scelte sbagliate: non quelle in fatto d’amore, naturalmente, ma su quelle in fatto di dolci ci sentiamo sufficientemente preparati.

Per questo abbiamo pensato a fare noi una selezione dei dolci che vale la pena di comprare per celebrare la festa degli innamorati. 9 stucchevoli (e in qualche caso gourmet) idee regalo per San Valentino 2022.

Torta a cuore

Iginio Massari tira fuori ogni anno per San Valentino tutto il romanticismo di cui è capace. Classicissime praline a cuore e una torta in limited edition ricoperta di zucchero a velo. Quanto amore. La trovate qui.

Cioccolato Kamasutra

Non è una novità di San Valentino, ma uno dei classici del cioccolatiere più noto d’Italia, Ernst Knam. Detto questo, non ci viene in mente regalo di San Valentino più bollente da fare. Se vi sentite sufficientemente arditi da fare una simile dichiarazione d’amore, questo è il sito dove comprarla.

Dolce cuore

Per San Valentino Tiri propone un lievitato a forma di cuore con una farcitura di frutti di bosco. Si può comprare sul suo shop online.

Cuore dolce

Evidentemente i frutti di bosco sono il frutto dell’amor, alla faccia delle banane: anche Olivieri 1882 le sceglie per il suo dolce lievitato a forma di cuore, abbinando le fragoline di bosco semicandite e il cioccolato fondente 55% . Anche questo è disponibile online.

Macaron di San Valentino

La pasticceria padovana di Luigi Biasetto propone per San Valentino torte e cioccolatini ma, se volete essere originali, vi consigliamo questi macaron all’amarena. Li trovate qui.

Dolce rosa

La pasticceria Besuschio di Abbiategrasso propone per San Valentino un dolce di pasta lievitata rosa con ganache al lampone, lamponi semicanditi e gocce di cioccolato fondente. Trovate tutto qui.

Cuore di crostata

Antonino Cannavacciuolo festeggia San Valentino con una frolla al cacao e nocciole con crema frangipane al cioccolato ripiena di ribes rosso. A forma di cuore, naturalmente. Se volete festeggiare come lui, potete comprarla sul suo e-shop.

Plumcake a cuore

È un tripudio di cuori rossi all’interno e all’esterno il plumcake di San Valentino creato da Carlo Cracco. Glassa di cioccolato fondente e un cuore al lampone nascosto all’interno. Lo trovate sull’eshop dello chef.

Orsetti del cuore

Che tenerini gli orsetti di cioccolato proposti per San Valentino dalla Pasticceria Gruè di Roma. Se siete in mood da coccole, li trovate qui.