San Valentino: 5 regali a base di cioccolato per non sbagliarsi

Non c'è margine di errore in queste cinque proposte a base di cioccolato per un dono di San Valentino perfetto. Sorprendete, con buon gusto.

Banalità o classicità senza tempo? Galanteria o gesto scontato per una festa commerciale? Regalare del cioccolato a San Valentino è sempre più rischioso. Tra proposte ai limiti del kitsch e cioccolatini più belli che buoni, l’ipotesi di trasformare la ricorrenza in evento imbarazzante è alta. Perché allora non puntare direttamente all’eccellenza, senza mezzi termini? Ecco cinque semplici proposte – dai maestri internazionali del cioccolato alle stelle Michelin – per strafare, e (speriamo) sorprendere, a prezzi accessibili e riducendo al minimo il margine di errore.

Da Vittorio

Si chiama Fleur de Cacao la creazione della Famiglia Cerea per San Valentino. A firmarla è Davide Comaschi ed è una rosa in cioccolato fondente realizzata a mano. Lampone, nocciole Piemonte Igp, cioccolato bianco al caramello, cioccolato al latte e cerali croccanti: gli ingredienti per la massima soddisfazione sensoriale ci sono tutti. Il resto è la grande raffinatezza di un’opera curatissima, che evita la scontatezza della scatola di cioccolatini.

Prezzo: 45 euro per 193 grammi

Pierre Marcolini

E’ un cuore asimmetrico con due strati di pralinato il capolavoro elegantissimo di Pierre Marcolini pensato per la festa degli innamorati. Large Praline Heart, questo il nome, vede sovrapposti due livelli di praline: la prima unisce la dolcezza della nocciola alla delicatezza della biscotteria e dell’arte delle crepes di Quimper (l’ultima fabbrica di biscotti dove le crepes sono fatte a mano) e alla croccantezza delle nocciole intere del Piemonte, la seconda vede un pralinato di nocciole con sesamo nero, impreziosito ancora dalla firma della biscotteria Quimper.

Per 13.90 euro per 90 grammi

Alajmo

Un cremino e una girolle. E’ il racconto del gruppo Alajmo per l’occasione. Realizzato nel laboratorio di pasticceria MammaRita Lab, questo cremino unisce la dolcezza del cioccolato al lampone alle note avvolgenti della mandorla tostata e della vaniglia. Può essere gustato a piccoli pezzi o trasformato in delicati riccioli grazie alla girolle, perfetti per decorare dolci o semplicemente da assaporare.

50 euro per 500 grammi, (75 con girolle)

Antonino Cannavacciuolo

24 pezzi firmati da Antonino Cannavacciuolo per una scatola di praline assortite all’insegna delle Stelle Michelin. I gusti? Indulgenti e rassicuranti, con qualche guizzo: cremini arachidi e lampone, praline allo Chartreuse, praline al peperoncino, tartufi gianduia, praline al frutto della passione e al melograno e pepe rosa. Il prossimo passo è prenotare un tavolo per due, ovviamente.

35 euro per 190 grammi

Casa Cacao

Nel 2020 in Plaza Catalunya, nel cuore di Girona, Jordi Roca ha aperto Casa Cacao. Descriverlo è ripercorrere il percorso visionario che ha portato il Celler de Can Roca a fare la storia: si tratta infatti di un progetto che mette insieme un hotel, un laboratorio di cioccolato, una boutique, un caffè. Un luogo che nasce dall’idea di creare uno spazio in cui poter studiare, lavorare il cacao e assaggiare il cioccolato. Un bean to bar stellato, insomma.

Al piano terra si trova il laboratorio: ed è qui che lavora Lorenzo Turina. Trentenne di Bagnolo Piemonte, è l’head chocolate chef di Casa Cacao a Girona. Ecco, se per San Valentino non si riesce a fare un viaggio a Girona, si può ripiegare sulla confezione di 32 praline: gianduia al pistacchio, gianduia alla nocciola, caramello al pepe di Timut, pesca alla rosa, lavanda, ganache al cioccolato fondente origine messicana, ganache al cioccolato fondente di Hacienda Victoria, ganache al cioccolato fondente Piura.

49 euro per 220 grammi