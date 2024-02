Tavoletta d’Oro 2024: tutti i vincitori del premio di Compagnia del Cioccolato

Gli Oscar del cioccolato, per il 2024, sono appena stati assegnati: ecco quali sono i migliori cioccolatieri dell'anno per la Tavoletta d'Oro.

Sono stati assegnati questa mattina, a Maglie, in Salento, nell’ambito della manifestazione “Cioccolati del Mediterraneo”, i premi Tavoletta d’Oro 2024 che Compagnia del Cioccolato assegna ogni anno ai migliori cioccolati italiani. L’edizione di quest’anno è la ventiduesima e i premi sono il risultato di più di 1200 assaggi tra cioccolati in tavoletta e altri prodotti al cioccolato, (dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutte ricoperte, praline ecc). Le principali novità rispetto alle edizioni precedenti sono lo sdoppiamento delle categorie di cioccolati al latte, considerando quelli con cacao d’origine, e la distinzione tra i gianduiotti per estrusione e i gianduiotti per stampo.

Le Tavolette d’Oro, veri oscar del cioccolato, rappresentano i più autorevoli premi al cioccolato di qualità in Italia: con essi, la Compagnia del Cioccolato si pone l’obiettivo di fornire un’analisi completa dei cioccolati in vendita in Italia e un orientamento per i soci e per i consumatori. La Compagnia è attiva da più di 25 anni, vanta più di mille associati con una composizione che va da appassionati a degustatori professionali, da giornalisti del settore a esperti a vario titolo del food e raffinati gourmet. Arrivano in finale i cioccolati che hanno superato gli 85 centesimi e che, nella loro complessità, rappresentano l’eccellenza del cioccolato italiano. I giudizi sono assegnati dalle commissioni composte dagli esperti degustatori di Compagnia.

Tavoletta d’Oro 2024

Miglior cioccolato fondente: Amedei Toscano black 80%

Miglior cioccolato monorigine: Domori Criollo 70% Porcelana e Maglio Cuyagua Ocumare Selection 90%

Miglior massa di cacao: Maglio Cuyagua Ocumare Selection 100%

Miglior cioccolato al latte con alta percentuale: Gardini Latte 42% Cacao

Miglior cioccolato al latte: Manufatto Cacao Latte sapido 38%

Miglior cioccolato al latte monorigine: Majani O, Latte Sur del Lago 33%

Miglior cioccolato al latte con alta percentuale monorigine: Maglio Cuyagua Ocumare Selection 55% milk

Miglior cioccolato gianduia: Gobino Gianduiotto classico Indonesia e Venchi Gianduia n.3

Miglior cremino: Varvaro Cremino a tre strati latte e gianduia

Miglior pralina: Slitti Pralina Irish coffee

Miglior frutta ricoperta: Maglio Amarene ricoperte e Slitti Fichi Calabacita farciti con sambuca

Miglior aromatizzato: Sabadì Affinato fiori di arancio 68% e Venchi Nocciolato Fondente 70%

Migliori spalmabili: Marco Colzani Nocciole e cacao e Slitti Gianera

Migliori Grezzi: Sabadì Lo scuro con zucchero mascobado 70%

Miglior ripieno: Gardini Tavoletta gin primo 62%

Premio internazionale: Enric Rovira (Barcellona, Spagna)

Premio cioccolatiere emergente: Cocoah! (Arconate, MI)