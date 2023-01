Tornare a mangiare bene dopo le Feste? Bastano gli accorgimenti e gli alleati giusti

di Dissapore 27 Gennaio 2023

In collaborazione con HelloFresh

I pranzi in famiglia, le feste aziendali, le rimpatriate con gli amici che non si vedevano da tempo, l’indigestione di dolci natalizi: durante le Feste capita a tutti di mangiare di più e non riuscire a seguire una dieta davvero sana ed equilibrata. Non è un dramma: se si è abituati a mangiare correttamente, fare attività fisica e avere uno stile di vita sano, è difficile che le abbuffate natalizie facciano danni concreti alla propria forma fisica. Tuttavia, qualche consiglio utile per tornare a mangiare bene dopo le Feste fa sempre comodo. Ecco quelli di HelloFresh.

Ingredienti di stagione e menu settimanali aiutano a tornare a mangiare bene dopo le Feste.

È probabile che tra pranzi di Natale e cenoni di San Silvestro si sia fatto il pieno di grassi e zuccheri. L’ideale sarebbe recuperare, prediligendo per i propri pasti alimenti alla base della dieta mediterranea come pesce e carne magra, legumi, frutta e verdure fresche di stagione. Prediligere ingredienti di stagione è molto importante, perché aiuta l’organismo a difendersi dai malanni del freddo con il giusto apporto di vitamine e contribuisce a combattere il caro spesa.

Per assicurarsi il giusto apporto nutritivo può essere utile imparare a bilanciare i pasti, tanto più che le pietanze tipiche del periodo natalizio tendono a essere, come già accennato, eccessivamente ricche di grassi e zuccheri. A ogni pasto non dovrebbero mancare i tre macrogruppi di nutrienti: carboidrati, fibre e proteine. Con la fine delle feste, però, si ha sempre meno tempo da passare in cucina e bilanciare i nutrienti può diventare un’impresa.

Per facilitare un po’ il ritorno alla normale routine quotidiana anche in cucina, si potrebbe organizzare in anticipo un menu settimanale. Con un menu pianificato in anticipo sarà più facile integrare l’alimentazione con carne, pesce, latticini, legumi e non si dovrà correre per fare la spesa dopo una lunga giornata di lavoro.

I Meal kit come quelli di HelloFresh sono pensati appositamente per soddisfare necessità come queste, specie se si lavora ma non si vuole rinunciare al piacere di mettersi ai fornelli e preparare qualcosa di gustoso dopo una giornata impegnativa. Il servizio di HelloFresh è facile: ci si abbona scegliendo il tipo di sottoscrizione e il numero di ospiti a cena e si ricevono direttamente a casa in una box tutti gli ingredienti necessari per realizzare ogni settimana ricette diverse, originali, saporite e sane.

Stilare un menu settimanale aiuta anche a evitare sprechi. Buttare cibo è come buttare soldi – e in momenti di incertezza economica come quelli che stiamo vivendo chi vorrebbe farlo davvero? Senza contare l’impatto ambientale. Ecco perché è meglio evitare di acquistare cibi freschi in quantità eccessive. Se proprio non ci si riesce a regolare con le porzioni, si possono usare gli avanzi come schiscetta da portare al lavoro il giorno successivo o per ricette di recupero.