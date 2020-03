Il Coronavirus non ci impedirà di festeggiare, le uova di Pasqua le ordineremo online, facendocele pervenire a domicilio, data la banalità della scelta al supermercato. Abbiamo selezionato per voi 11 uova di cioccolato che desideriamo, fortissimamente, per questo 2020 triste, da quelle più economiche alle più velleitarie.

Ogni anno la scena si ripete ciclica, uguale a sé stessa. C’è poco da fare: per quanto, in qualità di adulti responsabili, all’arrivo della Pasqua ci ripromettiamo che “questa volta no, l’uovo non lo compriamo, perché siamo grandi per queste cose”, ecco che puntualmente, sotto data, l’idea di avere uno scrigno ovale di cioccolato da rompere con un pugno ben assestato o da aprire con perizia, ci piace tanto. Così tanto che alla fine cediamo.

Per non arrivare impreparati, e soprattutto per non veder esaurito l’uovo preferito perché ci siamo ritrovati ad acquistarlo all’ultimo momento, abbiamo messo insieme un elenco di uova di Pasqua per tutte le tasche: diverse per formato, decorazione, tipo di cioccolato, incarto, prezzo. Perché, alla fine, una volta scartata la confezione, sempre di cioccolato si tratta, perciò è bene accantonare la bellezza ed essere pratici, guardando a qualità, ingredienti e costo.

Ecco, dunque, le 11 uova di Pasqua che ordineremo online in questo 2020, da quelle più economiche alle più esose, tutte decisamente desiderabili.

Marco Colzani

Gourmet IKEA style. Ovvero, il principio del fai-da-te applicato all’uovo di uno degli specialisti del cioccolato artigianale più secchioni d’Italia. Si chiama “UOVO 3D – Kit da montare” l’uovo di Pasqua di Marco Colzani e consiste in due tavolette piane a forma di uovo di cioccolato fondente 70%. Quaranta grammi quaranta per un uovo che si può tenere nel taschino, a portata di mano, e che verrà montato alla bisogna, liberandovi finalmente dall’impiccio di confezioni con ciuffi imbarazzanti che arrivano fino alla cima dei capelli e coprono la faccia di chi li consegna.

Prezzo: 4,30 euro. Al kg: 107,5

E-commerce: marcocolzani.it

Roberto Rinaldini

Si chiama “L’OVO”, l’uovo di cioccolato fondente di Roberto Rinaldini, l’occhialuto “stilista del dolce”. Piccino e carino nella sua confezione che sprizza fucsia e primavera da tutti i pori. Per chi prende alla lettera l’idea di avere un uovo di Pasqua da portare in tavola, magari nella confezione di cartone, uno per commensale, per stupirli tutti.

Prezzo: 6 euro. Al kg: 133 euro

E-commerce: rinaldinipastry.com

Majani

Sembra uscito da un atelier di alta moda questo modello di uovo di cioccolato al latte firmato Majani, l’azienda cui si deve il noto cremino Fiat. Si chiama Camelia ed è avvolto in un raffinato tessuto nei toni del cipria e impreziosito da un sofisticato portachiavi color bronzo. Il dubbio è se svolgere l’incarto o tenerlo così com’è, intatto, fino alla fine della stagione primavera/estate.

Prezzo: 50 euro. Al kg: 156 euro

E-commerce: shop.majani.com

Giraudi

Un omaggio alle origini mesoamericane del cacao l’uovo di Giraudi, nome di punta dell’artigianato piemontese. Bellissimo, magnetico, con una cura nel posizionare la frutta secca (nocciole, mandorle, pistacchi Sicilia e bacche di Goji) notevole, come un mandala. La frutta viene sistemata a mano nello stampo, ricoperta di cioccolato al latte ed ancora di cioccolato bianco. Cioccolato al latte 36% cioccolato fondente 61% e cioccolato bianco. La summa di tutto.

Prezzo: 43,20 euro. Al kg: 144 euro

E-commerce: www.giraudi.it

Baratti e Milano

Un nome classico dell’arte dolciaria, ultrasecolare. L’uovo cremino, un uovo doppio strato che accoppia cioccolato gianduia e crema alla nocciola è contemporaneamente un concentrato di piemontesità (la nocciola è la Tonda e Gentile, neanche a dirlo) ed una versione intelligente di quel concentrato di stucchevolezza per bimbi che è l’uovo Kinder.

Prezzo: 24.50 euro. Al kg: 98 euro

E-commerce: barattiandmilano

Bonajuto

Prendete un uovo Fabergé, portatelo a Modica e vestitelo con il cioccolato di tendenza, quello rosa. Il risultato, per Bonajuto, storico nome del cioccolato in terra siciliana, è questo capolavoro barocco trapuntato rosa, trasportabile in un pratico astuccio trasparente che lo trasforma quasi in un giocattolo d’antan.

Prezzo: 22 euro. Al kg: 88 euro

E-commerce: www.bonajuto.it

Caffarel

Per la Pasqua 2020 lo storico marchio che a Torino inventò il gianduiotto, propone l’uovo Decò, in due diverse versioni: una al latte ricoperta di nocciole caramellate e l’altra alle pepite di lampone. Se in altre occasioni, per Caffarel, abbiamo dato precedenza alla confezione e all’incarto, qui sono proprio l’assenza di fronzoli e la semplicità a far apprezzare al meglio questo quasi mezzo chilo di cioccolato nudo e pieno di nocciole.

Prezzo: 37.90. Al kg: 91 euro

E-commerce: shop.caffarel.com

Venchi

Carmen Miranda, attrice e cantante naturalizzata brasiliana che fece furori a Hollywood negli anni ’40 avrebbe sicuramente apprezzato. Sembra una delle sue mise, infatti, questo uovo monumentale di Venchi: un fondente di 800 gr in una confezione che l’azienda stessa definisce “Tovaglia Esotica”. Praticamente sembra di stare a Rio solo tenendo l’uovo sul tavolo della cucina.

Prezzo: 90 euro. Al kg 112 euro

E-commerce: venchi.com

Barbero

Un nome ben noto agli appassionati di torrone e di nocciole, anche fuori dai confini regionali del Piemonte. Tra tutte quelle della collezione, abbiamo scelto questo al cioccolato fondente (60%) e nocciola Piemonte IGP (15%): un incarto che racconta esattamente quello che ci si aspetta: cioccolato e nocciole. Una confezione onesta, senza cerimonie, praticamente un biglietto da visita dell’azienda, che presenta al consumatore i suoi prodotti. Piccola nota: la confezione è anti rottura.

Prezzo: 28 euro. Al kg 121 euro

E-commerce: barberodavide.it

Guido Castagna

Esce dalle mani di uno dei migliori maestri italiani il Bigiuinott, questo capolavoro di 3 etti, che fa parte della linea uova decorate della collezione Pasqua 2020. E’ realizzato con una base di fondente 64%, e ricoperto con il celebre Giuinott, il famoso gianduiotto di Castagna. La lavorazione viene effettuata plasmando a mano le forme, così da garantire unicità ad ogni prodotto. La spedizione avviene mediante l’utilizzo di speciali contenitori con ghiaccio, per mantenere inalterati tutti gli aromi e i sapori naturali del cioccolato.

Prezzo: 29 euro. Al kg: 96 euro

E-commerce: www.guidocastagna.it/shop

Domori

Ovvero: l’uovo per tutti quelli che vogliono far sapere che sono ormai cresciuti per il classico uovo ovale, che guardano con sufficienza quelli che arrivano con il classico uovo dall’incarto pacchiano nelle mani, ma che non vogliono tuttavia rinunciare alla ricorrenza e al cioccolato. Si chiama Quantum Pasqua la proposta di Domori ed è un blocco quadrato di cioccolato fondente 75% realizzato con prezioso cacao Criollo proveniente da Hacienda San José in Venezuela. C’è pure la sorpresa: un coupon spendibile per tutti i golosi del cioccolato Domori.

Prezzo: 25 euro. Al kg: 50 euro

E-commerce: domori.com/it/negozio