Volete regalare cioccolato a Natale 2022? 19 idee per tutte le tasche

19 idee regalo a base di cioccolato perfette per Natale 2022, tra novità assolute e best of di tavolette monorigine, classici delle Feste in chiave gastrofighetta e esperienze sensoriali.

di Caterina Vianello 28 Novembre 2022

Il cioccolato, a Natale, dà il meglio di sé. Svincolato dall’imposizione della forma a uovo in cui è costretto a Pasqua, si libera e prende forme che, tra le mani degli artigiani, diventano opere d’arte. Abbiamo messo in fila una serie di idee regalo per tutte le tasche e i gusti, per scegliere al meglio. Unico consiglio: fate in fretta: il rischio esaurimento scorte è dietro l’angolo.

La più grande scatola di cioccolatini (Bodrato)

L’azienda piemontese guidata da Paola e Fabio Bergaglio, per le festività 2022 propone una confezione rettangolare, da degustazione. L’iconico rosso Bodrato (praticamente il corrispondente del rosso Valentino per il cioccolato) è stato pensato in versione maxi (quasi 1 kg) con 108 praline di tutte le linee, praticamente la summa di tutta la produzione: cioccolato piemontese dal fondente al latte, cioccolatini morbidi ripieni, tra gli altri, con pistacchio o nocciola, e soprattutto i Boeri, la punta di diamante della storica cioccolateria artigianale.

Prezzo: per 890 grammi, 87,90 euro

L’ Ilheus Maxi di Amedei

Dietro il nome un po’ austero di Ilheus Maxi si cela una collezione di gioielli firmati Amedei. La confezione regalo racchiude una serie di must have: Toscano Black 70, Toscano Black 80, Toscano Nocciola, Madagascar (fondente 72%), Grenada (fondente 85%), Venezuela (fondente 92%), 7 praline di cioccolato fondente, 7 di cioccolato al latte, 7 di cioccolato bianco; e poi Prendimé latte e nocciole, Prendimé fondente e nocciole, Crema Nocciola e Crema Nocciola Black

Prezzo: per 1.21 kg, 109 euro

I Fogli di Gobino

I Fogli di Gobino sono senza dubbio uno dei prodotti iconici dell’artigiano del cioccolato. Quest’anno la collezione natalizia gioca su ben 6 differenti combinazioni gustative, oltre che cromatiche: il Nocciolato Gianduja, omaggio alla tradizione piemontese con la morbidezza del gianduja e la croccantezza delle nocciole intere tostate; il Nocciolato Fondente Extra Bitter 75%, arricchito dalle Nocciole intere Tonda Gentile Trilobata delle Langhe e granella di cacao; il Fondente con frutta secca, in cui un Extra Bitter Blend 63% è accompagnato da una varietà di frutta secca che conta nocciole piemontesi, mandorle e pistacchi di Sicilia e due diverse varietà di noci, la Rossa e la Pecan. Per i tradizionalisti non manca il Nocciolato Fondente 63% con nocciole intere, mentre gli animi più delicati troveranno il Nocciolato al latte e bianco ad aspettarli.

Prezzo: per un 1 kg, 50.50 euro

L’ Ostrica Piccola di Slitti

Tra le varie proposte dell’azienda di Pistoia abbiamo scelto la bag “Ostrica Piccola”. Piccola e preziosa esattamente come il nobile mollusco sulle tavole raffinate, oltre ad essere elegante alla vista, racchiude dragèes, una Tavoletta Grancacao 73%, la celebre Riccosa e la Tortina Latte Ncociole.

Prezzo: 33.50 euro

Alberi di praline (Martesana)

Lo storico indirizzo propone degli alberi di praline: semplicissimi, raffinati e soprattutto esempi di maestria artigianale. Sono dei coni di cioccolato fondente decorati a mano con praline e meringhe, pensati anche per abbellire la tavola natalizia ma soprattutto deliziosi come intermezzo tra la lunga teoria di dolci previsti.

Prezzo: 35-55 euro

Latte di Majani

A guardare la lattina di metallo, rotonda e rossa, con disegni che evocano il Natale e i dettagli in rilievo vengono subito in mente le scatole della nonna, con un’eleganza un po’ rétro e che richiama i mercatini dell’antiquariato e i tesori che nascondono. Qui sono racchiusi cioccolatini, alberelli latte e fondente, cremini e boules.

Prezzo: per 150 grammi, 15 euro

Il Vesuvio di Gay Odin

In linea con la moderazione partenopea, ecco il Vesuvio in formato da chilo. Gay Odin omaggia il simbolo di Napoli con una vera e propria opera d’arte con crema gianduia, lavorata esattamente come farebbe un artigiano. Esiste anche la versione da 500 grammi ma non è questo il momento di essere sobri.

Prezzo: per 1 kg, 70 euro

Il best of di monorigini Maglio

Lo storico marchio pugliese gioca sull’essenzialità estetica combinata ad un contenuto da amatori. Una scatola nera per una selezione di mini tavolette monorigine di cioccolato fondente, ripercorrendo praticamente il meglio delle piantagioni di cacao. Venezuela, Ecuador, Centro America, Perù e Africa. Nel dettaglio, Forastero Africano dall’isola di Sao Tomè, Trinitario Arriba National Ecuador, Trinitario del Perù, Trinitario del Centro America e Venezuela, appunto.

Prezzo: per 300 grammi, 35.50 euro

L’Albero rosso viaggiatore di Knam

Immancabile, il re del cioccolato ogni anno riesce a metterci in difficoltà, non solo per l’ampio catalogo ma soprattutto per il fatto che la spedizione non è possibile per tutti i prodotti ed è quindi necessario selezionare. Cerchiamo di accontentare tutti, comunque, sia chi ha la fortuna di abitare in zona, sia chi è distante. Nel primo caso, vi consigliamo Knamino, un Babbo Natale riconoscibile solo dal fondoschiena incastrato in un camino, come nella più solida delle tradizioni, e il Bubble Tree, un’opera d’arte in Perù Pachiza 70%, spruzzato con burro di cacao rosso e impreziosito con glitter oro, con sfere farcite di cremino alla nocciola.

Il maestro sa accontentare anche chi è lontano: ecco allora l’Albero rosso viaggiatore, quasi mezzo kg di fondente Perù Pachiza 70% ricoperto con burro di cacao rosso. Di effetto, resistente agli urti ma probabilmente non ai morsi.

Prezzi: Knamino 40 euro; Bubble Tree 100 euro; Albero rosso 95 euro

Un laboratorio di Marco Colzani

Cioccolata da mangiare o cioccolata da imparare? Un laboratorio didattico di due ore, destinato agli adulti, che di fatto si trasforma in un viaggio sensoriale nel mondo del cioccolato, tra postazioni olfattive, video documentario, laboratorio di produzione e degustazione professionale del cioccolato. L’idea è di Marco Colzani, uno degli artigiani più rigorosi d’Italia. Lo studio sarà comunque adeguatamente premiato con la realizzazione di una tavoletta di cioccolato, che ogni partecipante incarterà e porterà a casa come omaggio. Date su prenotazione, indicate nel sito.

Costo: 35 euro

L’ Ametista di Domori

Per il Natale 2022 sono le pietre preziose il tema scelto da Domori. Tra tutte, la scelta è caduta su Ametista, che racchiude 1 maxi Giandujotto (250 g, da condividere), 100g di napolitain al latte 42%, 100 g di napolitain fondente 70%, 1 confezione di cioccolata calda da 6 bustine , perfetta per combattere i rigori dell’inverno.

Prezzo: per 400 grammi, 82.62 euro

Le tavolette di Bonajuto

Tra le proposte natalizie dello storico marchio siciliano, quest’anno la scelta guarda alle spezie, simbolo di preziosità. Qui sono “tradotte” in versione cioccolato e racchiuse in una summa di 7 tavolette: cannella, vaniglia, zenzero, pepe bianco, maggiorana, cardamomo, noce moscata.

Prezzo: 19 euro

Chocofair

Un box misto che contiene una selezione curata da Andrea Mecozzi e che raccoglie il meglio della produzione di Cacao Clandestino, nato dal progetto Chocofair. Filiera etica e qualità sono le colonne portanti del progetto e in pratica si traducono in 6 tavolette cioccolato monorigine Macondo, 6 tavolette miste, 1 vasetto di spalmabile alla gianduja, 1 vasetto di spalmabile siciliana al pistacchio.

Prezzo: 61 euro

La ghirlanda di Charlotte Dusart

La questione ghirlande è una delle più spinose delle feste: il confine tra raffinatezza e kitsch estremo passa per una lunga gradazione di pacchianerie che vede combinati in modo articolato nastri, elfi, frutta secca, lucine e pezzi di albero. Per fortuna Charlotte Dusart arriva in soccorso come un deus ex machina. La cioccolatiera belga proprietaria della boutique milanese di via Eustachi ha pensato ad una ghirlanda di cioccolato ricoperta di frutta secca (nocciole, uvetta, arancia candita, pistacchio, albicocca, croccantini di lampone, mandorle tostate caramellate), da appendere alla porta (altamente sconsigliato, i vicini ne approfitteranno) o all’albero di Natale (la soluzione migliore).

Prezzo: 17 euro

La Sicilia di Sabadì

Una selezione che di fatto è una guida turistica della Sicilia. E’ l’idea di Sabadì, che propone una scatola con i cioccolati dedicati ai più bei luoghi Siciliani, abbelliti da illustrazioni e lavorati con cioccolati con ingredienti caratteristici.

Prezzo: 45 euro

Il Babbo di Venchi

Un Babbo Natale in miniatura per Venchi, che firma una lattina ripiena di cioccolatini assortiti. Riuscirà a convincere anche gli affezionati delle candele, che ogni anno continuano a proporre l’infelice e olfattivamente molesto “pensierino” natalizio?

Prezzo: per 112 grammi, 12.50 euro

Le Creazioni d’Inverno di Giraudi

Giraudi celebra le festività con le Creazioni d’Inverno, praline ispirate a ricette tipiche della tradizione italiana. Ecco allora il Panforte, con spezie e frutta candita, il Castagnaccio, dolce povero della tradizione contadina, il Torrone, tripudio di miele e frutta secca, e i Fichi secchi ripieni alle noci, emblema di prosperità.

Prezzo: 22,90 euro

Lo Starchocolate di Gardini

C’è chi a fine anno consulta attentamente gli oroscopi e c’è chi guarda alle stelle in modo più pratico, traducendole in cioccolato. Si chiama Starchocolate ed è l’omaggio di Gardini alle costellazioni e ai segni zodiacali, dedicando a ognuno il giusto abbinamento di cioccolato. Se la vostra pralina non vi basta, puntate anche su quella corrispondente all’ascendente.

Prezzo: 20 euro

I Nocciolatini dark di Altromercato

Tra i prodotti del catalogo natalizio della principale realtà di commercio equo e solidale, la scelta cade sui “Nocciolatini dark”: cioccolatini con guscio di cioccolato fondente extra e cuore di crema alla nocciola e nocciola intera tostata, ricoperti con cioccolato fondente.

Prezzo: per 250 grammi, 12 euro