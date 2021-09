di Caterina Vianello 14 Settembre 2021

Isola dei conciatori di pelle, isola che per prima ospitò un quartiere ebraico, Spinalonga (forse per la forma allungata), isola delle foche (sicuramente per il freddo e il vento del periodo invernale). Le ipotesi sulle origini, così come sui nomi della Giudecca, isola veneziana di fronte al sestiere di Dorsoduro, sono molteplici. Qui si è in laguna senza gli eccessi di Venezia, qui si è fuori dal centro con distacco e pure con un po’ di fierezza, probabilmente per il passato operario, fatto di fabbriche, fonderie e magazzini di carbone e poco importa che l’isola abbia vissuto il suo momento di gentrificazione: ora chi la sceglie, lo fa consapevolmente e con l’obiettivo di ritrovare una dimensione più tranquilla e vivibile. Qui, infine, si trova una trattoria storica, in cui i locali battono i turisti per presenza ai tavoli (e pure per vivacità): la Trattoria Ai Cacciatori.

Il locale e, soprattutto, la vista

Anche che siate disperatamente affamati, arrivati ai Cacciatori sperimenterete sempre quei due o tre minuti in cui il cibo passa in secondo piano per lasciare posto a quella che più o meno tutte le guide definiscono “vista impareggiabile” o “panorama mozzafiato”. Il punto è che, davvero, anche a voler abbandonare stereotipi e frasi da catalogo, la vista è notevole e parte integrante dell’esperienza gastronomica, finendo quasi per essere migliore del cibo. Qualsiasi tavolo si scelga, il plateatico garantisce di poter guardare le Zattere, dall’altra parte del Canale, e più oltre il bacino di San Marco, da un punto di vista privilegiato, perfino esclusivo. A poca distanza dai cacciatori, per dire, ci sono Harry’s Dolci, dépendace giudecchina targata Cipriani, e lo Stucky Hilton, hotel di lusso del gruppo.

Ripresisi dalla vista, il locale si presenta ai clienti con animo onesto: Una trattoria da 40-50 coperti fra interno ed esterno, gestita solidamente da quasi vent’anni da due soci. La presenza di una clientela prevalentemente locale dice molto: chi viene qui lo fa, semplicemente, per godersi un pranzo fuori, in un contesto autentico, piacevole, tranquillo, quasi domestico, sapendo di trovare esattamente quello che cerca, e soprattutto, senza l’assedio dei turisti e il conseguente rischio di delusioni. Bisogna dire tuttavia che da qualche anno anche il carattere veneziano e tipico dei Cacciatori si è piegato alla presenza turistica: non in modo marcato, certo, ma introducendo qualche piatto nazional-popolare per accontentare le classiche richieste degli stranieri.

I piatti, tra venezianità e proposte più comode

La carta affianca proposte di carne e di pesce con prezzi che vanno dai 7 ai 18 euro per gli antipasti, dai 9 ai 16 per i primi, e dai 14 ai 20 per i secondi. Ai capisaldi della venezianità (tra gli altri: saor, mantecato, spaghetti alle vongole e seppie al nero), si trovano proposte più dinamiche (maccheroncini con calamari, pesto e pomodorini; tartare di tonno rosso) e piatti orientati ai turisti (bruschetta, lasagne alla bolognese, tagliata e pollo al forno). La carta dei vini segue a ruota, tra proposte regionali e nazionali.

Più che aspettative, si parte con una certezza: quella di trovare dei piatti eseguiti correttamente senza velleità né voli pindarici. Il primo è un risotto alla crema di scampi: corretta l’esecuzione e la cottura del riso (un paio di minuti in meno forse avrebbero reso giustizia al condimento), delicato il sapore complessivo, cui il pomodoro arriva a dare una nota di colore. Onesta la dicitura “crema”: la quantità di scampi presenti – limitata – rispetta infatti quanto promesso.

Nulla di sbagliato, insomma, se non fosse per la temperatura di servizio – un tiepido fiacco che penalizza tutto: cottura, gusto, condimento. Peccato. Tra i secondi proviamo il trancio di pesce spada in crosta di pistacchio e riduzione di salsa all’arancia. Scelta volutamente azzardata (vediamo ordinare e servire pescato del giorno o seppie al nero), ma che tuttavia permette di valutare – per un classico dei “pesci-bistecca”- la mano della cucina su cottura e guarnizione. Purtroppo la presentazione – vagamente ospedaliera con i fagiolini a fare da contorno, adagiati su un piatto quadrato che cozza con quello classicheggiante su cui è stato proposto il risotto – preannuncia quanto si ritrova al palato. Assenza di sapore delle carni, vagamente stoppose, una granella che, se da un lato salva il resto con la croccantezza, è tuttavia insipida, e note eccessivamente dolci dell’arancia, si aggiungono allo stesso errore commesso per il primo piatto: la temperatura, ancora una volta in un limbo anonimo. Va meglio con il dolce: nonostante un bicchierino spartano con un wafer che avrebbe voluto essere decorativo, la mousse al cioccolato ha gusto e sapore di fondente.