Bake Off Italia 2022 visto da Dissapore: gli highlights della finale

di Lavinia Martini 3 Dicembre 2022

Dopo 13 lunghissime puntate, siamo infine giunti alla finale di Bake Off Italia 2022, decima stagione. Al termine di questa puntata finale scopriremo chi sarà il nuovo pasticciere amatoriale d’Italia. Nella giuria, i tre pasticcieri Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam.

I finalisti sono: Margherita, Davide, Chiara e Ginevra. Il nostro vincitore? Non ve lo diciamo.

La prova creativa

Le prove del giorno come sempre sono tre. Ma diversamente dalle altre, ogni prova si concluderà con un’eliminazione diretta. Protagonista della prova creativa la torta più difficile e complicata del mondo: la che? Dicono i concorrenti. La Kek Lapis, una torta della Malesia che si realizza in diverse cotture e consistenze, una torta a strati del Sarawak. Ginevra, in un eccesso di semplificazione, ha deciso di replicare il pattern delle bandiere dei suoi paesi d’origine. Alla spicciolata entrano i parenti dei concorrenti a dare supporto affettivo (io non sto piangendo, mi è solo entrato uno sportello del forno nell’occhio).

Il primo giudizio

I concorrenti si presentano al termine della prova abbastanza tranquilli: vedremo. La torta di Margherita fa incetta di “perfezione”. Al momento del giudizio, il dolce di Davide fa incetta di “bravo” e addirittura di “sei un professionista”. Ginevra fa il centro con il gusto del suo dolce, anche se nessuno nota a voce alta che la torta è pendente come la torre di Pisa. Ma è Chiara a incassare addirittura uno “spettacolare”. La prima eliminazione? Ginevra. Praticamente nel suo video recap ci sono solo lacrime.

La prova tecnica

Per questa prova, il mito Gino Fabbri varca la soglia del tendone per portare la sua torta del Giubileo, una torta con 23 anni sulle spalle che rappresenta uno dei dolci più famosi della pasticceria italiana moderna. I giudici abbandonano il tendone per lasciare la piazza a Gino Fabbri che gironzola per i banchi con fare affettuoso. Davide e Chiara parlano in continuazione e Margherita sembra quella che regge il moccolo.

Il secondo giudizio

Arrivate davanti al plotone d’esecuzione, è evidente che le torte hanno problemucci qua e là. Quella di Margherita cade sulla glassa, quella di Chiara ha un problema di “sprecisione”, quella di Davide si perde un pochino nel gusto. Alla fine il secondo eliminato della puntata è Margherita: posso dire subito di aver cannato i miei pronostici, perché era quella su cui avevo puntato per la vittoria. E se la meritava.

La prova delle prove

I due super finalisti hanno 4 ore di tempo per 3 preparazioni: una torta moderna, un dessert al piatto e un dolce tradizionale. I due concorrenti ci mettono 3 minuti solo per dire gli ingredienti dei dolci. Meraviglioso il ritorno di tutti gli ex concorrenti, tra cui la piagnonissima Maria e il circense Gianbattista. Chiara arrivata alla fine della prova sembra molto disorientata: che sia una previsione dell’esito della stagione?

La fine dei giochi

Nel giudizio finale, lungo come un film del Signore degli Anelli per entrambi, i giudici sembrano segnalare in modo equo difetti e pregi per uno e difetti e pregi per l’altra. Vince la decima edizione, tra la commozione generale, Davide. “Ho vinto. Inimmaginabile” dice Davide “l’anno scorso guardavo Bake Off dal divano”. Adesso siamo ansiosi di sapere cosa ci farà con i 50 kili di cioccolato Caffarel.