La sentenza sui PFAS fa la storia contro gli “inquinanti eterni” ed è la notizia che rischiavamo di perderci

Nello stesso giorno del matrimonio di Bezos, e sempre in Veneto, alcune grosse condanne per l’inquinamento da PFAS delle acque fanno la storia. Perché è una buona notizia, per la nostra salute e per l'ambiente, e cosa sono gli "inquinanti eterni".

Arriva una prima storica sentenza sui PFAS, gli inquinanti eterni che avvelenano l’acqua. Ieri è arrivato a conclusione il processo Miteni, stabilimento del vicentino che per anni e sotto varie gestioni ha immesso nell’ambiente queste sostanze, causando danni enormi e difficili da calcolare. Condanne penali per i responsabili, anche 17 anni di reclusione per alcuni, e risarcimenti civili di milioni, fino a 58 milioni per il Ministero dell’Ambiente che dovrà farsi carico delle bonifiche.

Una sentenza storica si diceva, così importante perché è la prima. Ma anche finalmente, perché erano anni che andava avanti questa indagine, e decenni che si sa quanto siano pericolose queste sostanze. Però è da relativamente poco che se ne parla. Perciò punto d’arrivo, ma pure di partenza.

Il processo Miteni per l’inquinamento da PFAS

I reati contestati nel processo Miteni per l’inquinamento da PFAS sono avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana, disastro ambientale, inquinamento ambientale e bancarotta fraudolenta. Undici persone condannate per un totale di 141 anni di carcere; 300 parti civili costituite. I condannati sono dirigenti e manager di varie società che si sono alternate per anni alla guida dello stabilimento: prima la Mitsubishi corporation (tutti cittadini giapponesi), poi la società lussemburghese Icig-International chemical Investors (e qui girano nomi olandesi, francesi, tedeschi), e poi ci sono gli operativi italiani che materialmente gestivano la fabbrica.

È stato provato il dolo: si è dimostrato cioè che i vertici nel corso di lunghi anni sapevano di stare inquinando le falde acquifere, e di farlo con sostanze cancerogene. Sono stati trovati dei rapporti, mezzo nascosti in sedi secondarie, che provano questa conoscenza. E anche il passaggio al prezzo simbolico di 1 euro da Mitsubishi a Icig nel 2009 è stato considerato un indizio di conoscenza della situazione: le società sapevano di starsi passando una patata bollente, questa è la verità.

I danni degli inquinanti eterni

Incalcolabili, letteralmente, i danni degli inquinanti eterni. Come si fa a capire quanti tumori e altre malattie gravi sono state causate dai PFAS, quando per anni, decenni l’acqua contaminata usciva dai rubinetti di centinaia di migliaia di famiglie? Si parla di 350.000 persone coinvolte, e una indagine epidemiologica ha stimato 4.000 possibili vittime. Una strage.

Eppure erano anni, precisamente dal 2013, che si sapeva non del pericolo generico dei PFAS (quello era noto da decenni prima, come vedremo tra poco) ma di due specifiche aziende dei pressi delle quali i livelli erano altissimi. Lo studio, condotto da Irsa-Cnr, era partito nel 2011 trovando valori abnormi nel Po: risalendo gli affluenti, fiume dopo fiume si era arrivati a due fonti, la Miteni in Veneto e la ex Solvay di Spinetta Marengo in Piemonte.

Una sentenza quasi contemporanea, altrettanto storica, a maggio 2025 ha condannato l’Inail a un risarcimento nei confronti degli eredi di Pasqualino Zenere, operaio alla Miteni di Trissino che aveva lavorato nello stabilimento dal 1979 al 1992. Il periodo era precedente ma qui non era questione di diritto penale, bensì di semplice causa-effetto tra le sostanze cancerogene e il tumore alle pelvi che aveva ucciso Zenere: il giudice del lavoro ha riconosciuto la malattia professionale obbligando a risarcire l’ente previdenziale.

Una evoluzione più complessa l’ha avuta il processo alla ex Solvay di Alessandria: tra assoluzioni, prescrizioni e rinvii per il momento non si è arrivati a una conclusione positiva.

Il futuro dei PFAS

Cosa succederà adesso? “Ora si proceda quanto prima alla bonifica del sedime inquinato – ha commentato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, una delle associazioni che si è battuta dall’inizio denunciando – che ha provocato e continua a provocare una delle più estese contaminazioni acquifere con cui i cittadini veneti sono costretti a confrontarsi da decenni: dalle acque di falda – rese pericolose ai fini idropotabili ed irrigui in un’area di più di 180 km quadrati – ai corsi d’acqua superficiali che attraversano quei territori (Fratta Gorzone, Bacchiglione, Retrone, Adige) esposti ad una persistente presenza di questi forever chemicals, con conseguenze negative per l’ecosistema, la salute e per l’economia produttiva”,

E dal punti di vista legislativo, si sta lentamente muovendo qualcosa: il decreto legislativo 260 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e poi trasmesso al Senato. Introduce un nuovo valore limite di 20 nanogrammi per litro per la “Somma di 4 Pfas”, quattro molecole di cui è dimostrata la pericolosità per la salute umana e già incluse nel parere dell’agenzia alimentare europea Efsa del 2020: Pfoa e Pfos, Pfna e PFHxS. Sostanze che negli ultimi mesi si trovano praticamente ovunque le si cerchi: sono stati rilevoati PFAS nella birra, nel PFAS nel vino e persino PFAS nelle uova.

PFAS, che cosa sono

La parola PFAS sta per “sostanze perfluoroalchiliche” (in inglese “perfluorinated alkylated substances”), acidi organici con almeno un legame carbonio-fluoro. La struttura chimica e la natura dei legami permette una forte stabilità sia alle alte temperature che ai processi di degradazione. Ma il loro vantaggio dal punto di vista industriale è anche quello che li rende problematici: sono eterni, ed eternamente inquinanti.

Usati in campo industriale per la capacità di rendere i prodotti impermeabili all’acqua e ai grassi, sono stati inventati nel 1938: in realtà il primo, il politetrafluoroetilene (PTFE), è stato scoperto per caso.

Sessant’anni dopo sono iniziate a venire fuori le magagne: nel 1998, l’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) battezza i PFAS prodotti “forever chemicals”: “non si degradano mai una volta rilasciati e si accumulano nei nostri corpi”. In questo caso gli Stati Uniti sono arrivati prima: nel 2002 veniva scoperta la prima, enorme contaminazione delle falde, in Minnesota. E due anni fa sono stati proposti limiti stringenti per il controllo dei PFAS, mentre l’anno scorso il livello degli inquinanti chimici è stato abbassato alla sola cifra ammissibile: zero.

L’Europa si muove nel 2006, con un progetto di analisi delle acque e dei sedimenti dei maggiori fiumi. Da lì verra fuori l’impressionante livello di valori dei PFAS nelle acque italiane e in particolare nel Po, maggiore rispetto a tutti gli altri corsi d’acqua del continente, e la storia che abbiamo appena visto. Il resto è cronaca di oggi. E futuro da scrivere.