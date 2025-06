Cucinare il baccalà alla vicentina con il merluzzo fresco fa meglio al Pianeta

Rivisitare ricette tradizionali comporta sempre una buona dose di rischio, con opposte fazioni schierate da una parte a difesa del tipico e dall’altra a sostegno dell’innovazione. Nei giorni scorsi la querelle ha avuto come oggetto il baccalà alla vicentina. Nel corso del Festival “Pizza in Piazza”, svoltosi a Vicenza, il sindaco Giacomo Possamai e lo chef Matteo Grandi (1 stella Michelin nel suo ristorante, Matteo Grandi in Basilica, in Piazza dei Signori) hanno proposto una versione del classico piatto vicentino nel corso di uno show cooking utilizzando merluzzo fresco anziché stoccafisso (essiccato).

Se la Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina (fondata nel 1987 a Sandrigo) è intervenuta sottolineando quanto sia importante mantenersi fedeli all’originale, la ricetta proposta da Grandi offre l’opportunità di compiere una riflessione più ampia, che chiama in causa da un lato la vexata quaestio della rivisitazione e dall’altro quella del cambiamento climatico, delle quote pesca e le trasformazioni nel mercato del pesce essiccato.

La tradizione del baccalà non può precludere il cambiamento

“La tradizione non può precludere il cambiamento: nel 2025 non possiamo stare fermi. Da una ricetta classica possono nascere molte opportunità, che consentono di rendere un piatto più attraente per i giovani. In un contesto come la manifestazione di Vicenza e con un sindaco giovane e mio coetaneo, ho pensato di rileggere la ricetta in chiave street food, ben consapevole che la preparazione classica prevede molte ore, senza contare i giorni di ammollo”, ci spiega Matteo Grandi. Come ha dato conto il Giornale di Vicenza, Grandi ha precisato subito che la presa di distanza dalla ricetta tradizionale fosse evidente e che si sia trattato di un “esperimento culinario”, preparato 15 minuti e peraltro apprezzato dai presenti.

L’intento era scherzoso, il contesto disinvolto e l’idea era quindi proprio quella di reinterpretare un classico (dal cappuccino di seppie al nero alla lasagna in tubetto la strada delle riletture è assai popolata) ritagliandolo su misura di una manifestazione che per stile e cornice ben si prestava al tema.

Le conseguenze del cambiamento climatico sulla pesca e sulla lavorazione

Se la chiave di lettura fornita da Grandi è ben chiara e parla del rapporto tra la tradizione ed il suo superamento in termini creativi, senza ovviamente sconfessarne l’importanza o la validità, la versione street food ha offerto anche un’altra prospettiva di analisi.

Otello Fabris e Andrea Vergari dell’International Stockfish Society hanno letto nell’utilizzo del merluzzo fresco l’occasione per lanciare un allarme sulle conseguenze del cambiamento climatico sulla produzione di baccalà essiccato. “Se i merluzzi non saranno più essiccati, anche a causa delle quote pesca in riduzione, presto, quello che è accaduto a Vicenza, sarà un trend del futuro. Questa ipotesi è stata recentemente confermata dagli esiti dei lavori dell’International Working Group for Stockfish Heritage, riunito a Menhamn (Finmark, Norvegia).

Quasi 40 delegati provenienti da Lapponia, Norvegia, Islanda, Germania, Portogallo, Trentino Alto Adige, Veneto, Lazio e Calabria, si sono riuniti nella cittadina su invito delle autorità locali: per la maggior parte sono appartenenti all’organizzazione International Stockfish Society, promotrice del riconoscimento UNESCO di “Patrimonio Immateriale dell’Umanità” della cultura e delle tradizioni originate dal famoso merluzzo secco”, scrivono i due. “Il presidente dei pescatori lapponi Inge Arne Eriksen ha sottolineato come le attività di essiccazione del pesce sono in gravissimo pericolo, non solo per le variazioni climatiche ma anche per gli orientamenti attuali del commercio, che richiede sempre più prodotti facili, di basso prezzo, predisposti alla cottura veloce”.

Il caso dei Sami

Secondo Eriksen, la riduzione nella produzione di stoccafisso non ha solo ricadute commerciali ma anche culturali e alimentari, in particolare per il popolo Sami la cui esistenza è legata non solo all’economia della renna ma anche a quella della pesca del merluzzo e che ora quindi è minacciata. I Sami sono un popolo indigeno che vive in un territorio compreso tra Norvegia (40 mila), Svezia (20 mila), Finlandia (10 mila) e Russia (2 mila) ed è tra quelli che più risentono del surriscaldamento globale. In particolare, i Sami del Mare e la popolazione che vive nel Finnmark e nel Troms (in Norvegia) rappresentano oggi la maggioranza di coloro che producono stoccafisso e che ne mantengono contemporaneamente vive le tradizioni.

Se da un lato la produzione di stoccafisso è diventata più industriale, a scapito dei piccoli produttori – come ha ben sottolineato anche il caporedattore di Fiskeribladet, Intrafish e Kystens Næringsliv, Øystein Hage – dall’altro l’instabilità climatica può ulteriormente compromettere l’economia del sistema merluzzo. “Oggi la vendita del fresco garantisce di più mentre l’essiccato dà meno garanzie. Per i Sami inoltre, la vendita dell’essiccato alle Lofoten si traduce in un guadagno minimo, visto che del rincaro operato alle Lofoten a loro non arriva quasi nulla”, ci spiega Vergari.

Il problema dell’essiccamento

“L’essiccamento comporta rischi non trascurabili: le bizze del clima determinano un maggiore scarto, con il rischio che lo stoccafisso non possa mantenere le sue caratteristiche. Troppo gelo o troppo caldo non consentono un essiccamento corretto. Di fronte a questo rischio sarà sempre preferibile la vendita sicura del merluzzo fresco – col pagamento anticipato – piuttosto che aspettare mesi per poi non avere la garanzia del prodotto”.

Meno prodotto essiccato e con prezzi più alti sul mercato, dunque, “con la conseguenza che il paradigma tra baccalà e povertà è finito”, spiega Vergani, che precisa che situazione prospettata da Eriksen si è già verificata per l’Islanda, dove negli ultimi anni la produzione di stoccafisso si è azzerata. Prima veniva acquistata quasi totalmente dalla Nigeria, che ora non è più in grado di sostenere i prezzi attuali. Infine, non sono solo essiccazione e commercio ad essere a rischio, ma anche le stesse condizioni di pesca oltre che la vita dei merluzzi: le correnti del Golfo sono sempre più calde, i merluzzi si spostano più a nord per trovare siti adatti alla riproduzione, con conseguenze sul numero complessivo di esemplari.