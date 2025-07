Perché si usa lo sciroppo di mais in bevande come la Coca Cola, e che senso (non) ha smettere di usarlo

Ma che cos’è questo sciroppo di mais che Trump vuole far togliere dalla ricetta della Coca-Cola? Perché viene usato al posto dello zucchero di canna nella maggior parte delle bevande dolci e in una grande quantità di prodotti alimentari? E soprattutto, veramente fa male, o meglio, è ancora più dannoso alla salute di quanto non sia lo zucchero normale?

Che cos’è lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio

Più che lo sciroppo di mais generico, dovremmo chiederci cos’è quello ad alto contenuto di fruttosio. È quest’ultimo infatti che trova una larga applicazione industriale oggidì. Naturalmente è una evoluzione, un miglioramento tecnologico del primo.

Lo sciroppo di mais è un derivato dell’amido di mais: siccome il mais è un cereale, la componente amidacea è quella principale, anche se non l’unica. L’amido però è uno zucchero complesso: le molecole che lo compongono sono sempre glucosio e fruttosio, ma legate in lunghe catene. Il gusto dolce invece è dato dagli zuccheri semplici – monosaccaridi e disaccaridi: passare dai primi ai secondi è possibile, ma con un processo che coinvolge gli enzimi, in grado di spezzare queste lunghe catene. È quello che succede nella produzione del pane e della birra, quando i cereali vengono scomposti prima di essere aggrediti dai lieviti. Il procedimento per farlo in maniera più “pura” e controllata è stato messo a punto nel 1811 da un chimico tedesco: lo sciroppo di mais ha poco più di due secoli.

Ancora più recente è lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio: dopo il normale procedimento per ottenere lo sciroppo – oltre alla scissione degli amidi in zuccheri, c’è l’estromissione delle proteine e la purificazione da residui minerali – è stato messo a punto negli anni ’60 un procedimento per trasformare parte del glucosio in fruttosio, che ha un gusto più dolce.

Perché l’industria alimentare usa lo sciroppo di mais, e in che prodotti si trova

Lo sciroppo di mais è entrato molto rapidamente nel processo industriale di alimenti e bevande: ma perché l’industria alimentare lo preferisce? Le ragioni sono varie. Premettiamo che lo sciroppo ad alto contenuto di fruttosio è di due tipi: HFCS 42 e HFCS 55 – i numeri si riferiscono alla percentuale di fruttosio – dove il primo viene usato principalmente nei prodotti solidi e il secondo nei soft drink.

In che prodotti si trova lo sciroppo di mais? Nella soda, nei succhi di frutta, nei prodotti in scatola, nei gelati confezionati, nei cereali da colazione, nel burro di arachidi, negli sciroppi da pancake sostitutivi del costosissimo sciroppo d’acero… e addirittura in prodotti non commestibili quali farmaci, colla, gelatina per capelli e cuoio.

Il primo motivo per cui viene usato è di tecnologia alimentare, cioè ha a che fare con il funzionamento dell’ingrediente e i suoi effetti all’interno di una ricetta. Lo sciroppo di mais è più stabile e quindi le bevande hanno una scadenza più lunga. Nei prodotti solidi conferisce una certa sofficità e umidità che, ancora una volta, amplia la shelf-life.

Ma il motivo principale per cui storicamente lo sciroppo di mais ha preso sempre più piede rispetto al saccarosio, cioè allo zucchero “tradizionale”, è di tipo economico: lo sciroppo è molto meno caro. Per una serie di fattori, innanzitutto legati alle rese: è stato calcolato che bastano 2,3 litri di mais per ottenere quasi un chilo di amido, e 1 kg di sciroppo. E poi c’è la questione della produzione nazionale: il saccarosio oggi è principalmente ottenuto dallo zucchero di canna, e la canna da zucchero è una coltivazione tropicale (mentre la barbabietola da zucchero, come sappiamo per averlo studiato duecento volte a scuola, è una coltivazione da climi temperati e perciò prevalentemente diffusa in Europa). A un certo punto, dagli anni 70, è diventato sempre più costoso per gli USA importare lo zucchero di canna, tra crescita della domanda mondiale e, ops, dazi; e d’altra parte sempre più conveniente produrre mais, anche grazie alle sovvenzioni statali (eh, la patria del liberismo…). Oggi gli Stati Uniti sono il maggior produttore mondiale di mais, e anche il maggior esportatore del mondo.

Lo sciroppo di mais fa male più dello zucchero? Le differenze

Veniamo al punto fondamentale: lo sciroppo di mais fa male? È peggio dello zucchero di canna, e quindi quest’ultimo è da preferire? Tra saccarosio (disaccaride dato dall’unione di glucosio e fruttosio) e sciroppi di glucosio-fruttosio abbiamo visto che c’è una differenza a livello di comportamento nelle ricette. Ma a livello molecolare, è letteralmente la stessa cosa. Perciò gli esperti sono concordi nell’affermare che lo sciroppo di mais non fa male, o meglio che non fa “più male” dello zucchero di canna, del quale invece era stato definito in tono allarmistico “il gemello cattivo”. La verità, e questo lo dicono tutti compreso i produttori di sciroppo di mais, è che nelle nostre società si fa un abuso di zuccheri semplici, consumati in maniera molto superiore al necessario, e alle soglie di salubrità.

Che succede se cambia la ricetta della Coca-Cola?

Anche a livello di gusto dovremmo essere lì: secondo gli esperti se cambia la ricetta della Coca-Cola non se ne accorge nessuno. Ma allora, quali sarebbero le conseguenze se il colosso di Atlanta seguisse le indicazioni di Donald Trump? En passant notiamo come ci sia stato un giochino di finezze verbali: il presidente americano, da smargiasso qual è, non ha chiesto alla Coca-Cola di cambiare la ricetta, ma ha dichiarato di essere felice del fatto che l’azienda avesse accettato il suo consiglio, dando già la cosa per fatta. La Coca-Cola, da par suo in una posizione non facile, non ha confermato né smentito, ringraziando Trump per la sua passione (verissima) per la bevanda, e uscendosene con una frase sibillina su imminenti novità. Insomma tutto e niente.

Ma non ci vuole la sfera di cristallo per pronosticare che difficilmente il passaggio da sciroppo di mais a zucchero di canna nella ricetta della Coca-Cola avverrà. Principalmente per i motivi economici che si sono evidenziati sopra: lo zucchero di canna costa, e con la politica di dazi portata avanti da Trump potrebbe costare ancora di più. Che poi l’auspicio del presidente Usa sia paradossale, fa parte dei tempi assurdi che viviamo: ma quando mai la destra, e soprattutto la destra americana, se n’è fregata del salutismo a tavola? E come mail il politico del Make America Great Again affossa un prodotto interno e (fa ridere lo so) tipico, a favore di beni d’importazione?

Che succederebbe se la Coca-Cola e altri produttori di soft drink abbandonassero lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio? La Corn Refiners Association, ai microfoni del Washington Post, parla di migliaia di posti di lavoro a rischio, e di impoverimento dei coltivatori. Si puntualizza però nell’intervista che comunque la maggior parte del mais è usato per produrre biocarburante, e quello rimarrebbe intatto.

La verità è che i produttori hanno paura più che altro di un effetto indiretto, del fatto che questo sciroppo si faccia presso i consumatori ancora di più una fama di prodotto da evitare. Con conseguenze meno immediate, ma imprevedibili. Noi qui in Europa c’entriamo poco, e al massimo subiremo gli effetti di qualche aumento dei prezzi. Però ecco non possiamo farci niente, per cui ci sediamo in poltrona ad assistere a questo teatro dell’assurdo, e ci godiamo lo spettacolo con il nostro sacchetto di pop corn. Che a nostro parere resta sempre il miglior modo per trasformare il mais.