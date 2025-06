10 vini rossi da bere in estate

L’estate in Italia è meravigliosa. Oltrepassiamo il tedioso “eh, però fa troppo caldo”, che per acume critico si piazza di diritto al fianco di frasi come “i giovani non si impegnano abbastanza”, e ammettiamo che il nostro Paese da giugno a settembre è davvero splendido. Tuttavia, ogni estate si ripresentano puntuali come le zanzare alcune cattive abitudini: i tormentoni latinoamericani, i sandali da uomo o la birra al posto del vino a cena. E anche qualora il vino venisse scelto, si tratterebbe al 90% di un leggero ed ‘estivo’ vino bianco. Nulla da eccepire, per carità; anzi, a tal proposito, esigete sempre e comunque la glacette o il secchiello con ghiaccio (esigeteli, vi dico). Il fatto è che soffro nel vedere lasciati a loro stessi per mesi e mesi i vini rossi.

E benché capisca che possa essere poco agevole cenare in estate con un Barolo, un Brunello di Montalcino o un Taurasi, soprattutto se criminalmente serviti a “temperatura ambiente”, ci sono centinaia di altri vini rossi che vengono colpevolmente trascurati; rossi dal corpo esile e dai profumi ammalianti, che possono dare brio anche a un’afosa sera estiva e che, soprattutto, devono essere serviti freschi.

Allora vogliamo indicarvi 10 vini rossi italiani che dovreste assolutamente bere in estate. Vini che vanno portati a tavola dentro un bel seau à glace, in modo che continuino a mantenersi freschi; poi la giusta temperatura gliela fate raggiungere nel calice. E se il cameriere fa lo splendido perché state chiedendo un secchiello con ghiaccio per un vino rosso, voi educatamente ditegli che l’avete letto su Dissapore, ricordategli chi è che paga, e pretendete con dolce fermezza (o ferma dolcezza) che vi porti il dannato secchiello.

Grignolino (Piemonte)

Un tempo diffusissima, l’uva grignolino oggi copre forse l’1% della superficie vitata piemontese, con maggior concentrazione sulle colline del Monferrato e nell’astigiano. Il nome deriva probabilmente dalle grignole, termine dialettale con cui si chiamano i vinaccioli, dei quali quest’uva è ricca. Ciò significa che, se non viene vinificata attentamente, il vino rischia di caricarsi di tannini risultando poi sgraziato. Se si ha però mano educata, si ottiene un vino leggerissimo, dai sentori principali di fragolina, rosa e una leggera peposità.

Schiava (Alto Adige)

L’autoctono vitigno altoatesino schiava (vernatsch in tedesco) è un grande passepartout: di corpo leggero ma di sapore deciso, riesce ad affiancare numerose pietanze, dal classico tagliere di salumi alla carne alla griglia. Principali sentori sono ciliegia e lampone, con un finale di bocca speziato e lievemente ammandorlato. Per chi volesse un sapore appena più intenso, consigliamo la sottozona storica dell’Alto Adige DOC per questo vitigno: “St. Magdalener” (Santa Maddalena).

Frappato (Sicilia)

L’etimologia del nome, perlomeno quella popolarmente accreditata, aiuta parecchio: frappato pare infatti derivare da “fruttato”, e ciò descrive esattamente la principale componente odorosa del vino che si ricava da quest’uva originaria del ragusano. Pensate a qualche frutto rosso: quasi certamente ne ritroverete il sentore nel Frappato. Pur avendo struttura magra e scarsi tannini, nell’abbinamento a tavola non va trascurato il grande apporto aromatico dovuto alla natura dell’uva e alle dosi ricevute del generoso sole siculo.

Piedirosso (Campania)

Mai etimologia fu più facile: il nome dell’uva indica il colore del tralcio quando essa è matura (per questo motivo viene localmente chiamato “per’ ‘e palummo”, zampa di colombo). Il piedirosso dà il meglio di sé sui terreni vulcanici della Campania, soprattutto sui Campi Flegrei, dove regala vini di strepitosa fragranza. Le componenti aromatiche ci sono tutte, dai fiori (glicine) ai frutti (visciola), alle erbe aromatiche (timo e mirto). Il sorso è reso agile da una buona acidità e da tannini molto contenuti. Vini strepitosi davvero, per tutti quelli che hanno bevuto un Piedirosso esiste un prima e un dopo.

Ciliegiolo (Umbria)

Caratteristico anche della Maremma toscana, dove però esce più caldo e corposo. Noi qui invece consigliamo i più freschi e meno strutturati Ciliegiolo del sud dell’Umbria, principalmente della zona di Narni (e che i maremmani ci perdonino). Il Ciliegiolo di Narni DOC esprime al naso potenti note di cileigia matura, oltre a piccole screziature floreali e una buonissima profondità di sorso che non gli fa temere l’accostamento a piatti a base di carne.

Lacrima di Morro d’Alba (Marche)

La splendida uva rossa aromatica tipica dell’anconetano protagonista di questa DOC ha la caratteristica di avere buccia spessa ma fragile, che tende a microfratturarsi a maturazione dando origine a delle poetiche lacrime (ed ecco presto spiegato il nome). La Lacrima di Morro d’Alba DOC è una gragnola di aromi, inutile farvi l’elenco, dovete tuffarci il naso dentro più e più volte. Al palato si fa notare per corpo medio-leggero e gusto piuttosto intenso.

Bardolino Classico (Veneto)

Vino rosso estivo se ce n’è uno: questa DOC è localizzata sul versante veneto del lago di Garda e fa di leggiadria e freschezza due capisaldi. Meno famoso del suo fratellino rosato, il Bardolino Chiaretto DOC, e dall’uvaggio simile al più blasonato Valpolicella (sì, il Bardolino Classico e l’Amarone della Valpolicella sono parenti stretti), si trova spesso lontano dai riflettori. Ma la sua bevibilità, la freschezza, i grandi profumi floreali e appena pungenti, tutti in un esile corpicino, faranno in modo di farvi rivalutare con indulgenza, in una qualunque sera di estate, questa e altre scelte di vita.

Lambrusco (Emilia-Romagna)

Sul serio pensavate che avremmo lasciato il Lambrusco fuori dai vini rossi estivi? Non scherziamo. Abbiamo la fortuna di avere in casa uno dei migliori vino da pasto del mondo intero, che se “il vino è il ministro della tavola” allora il Lambrusco è un Clemenceau o un Giolitti. Ovviamente di Lambrusco ce ne sono assai: andiamo dal Lambrusco di Sorbara, affilato benché scarico di colore, al più intenso e scuro Grasparossa di Castelvetro, dal fruttato Salamino al corposo Maestri. Scegliete quello che più vi aggrada,ma ricordate: che sia metodo classico, frizzante o rifermentato in bottiglia, il vero Lambrusco è quello secco, non amabile.

Rossese di Dolceacqua (Liguria)

Elencato tra i vini rossi estivi per le sue caratteristiche di leggiadria e freschezza, il Rossese è senza tema di smentita uno dei più grandi vini italiani. Le caratteristiche del rossese gli permettono di ‘leggere’ il territorio come solo le grandi uve sanno fare; e se il territorio è quello della provincia di Imperia, al contempo mediterraneo e alpino, ecco che da ogni zolla di terreno si ricava un vino diverso. Generalizzando, questo rosso dal colore molto scarico è un profluvio di aromi, specialmente floreali e speziati (timo ed elicriso sono il suo distintivo), mentre in bocca finezza e carattere si percepiscono chiaramente, riuscendo a stupire tanto l’appassionato quanto il neofita.

Schioppettino (Friuli-Venezia Giulia)

Concludiamo con un’uva rossa recuperata, grazie a Dio, da alcuni vignaioli friulani soprattutto nella zona di Prepotto (UD). Un’uva dal nome curioso, la cui etimologia è equamente divisa tra la croccantezza degli acini e il fatto che l’elevata acidità comportasse l’esplosione dei tappi in primavera, quando avveniva in bottiglia la fermentazione malolattica. Sia come sia, ci troviamo di fronte a dei vini dai profumi floreali e finemente speziati, con il pepe a condurre il corteo, e un’acidità vibrante e dissetante al palato.