Birra a domicilio a Torino: bogia nen, l’artigianale è delivery

Non è tempo per bogia nen (lett, “non ti muovere”), almeno non se si è piccoli produttori di birra in zona rossa. I pub chiusi da troppo e per troppo, finanche da prima del previsto, i birrifici che annaspano: la loro necessità di fare consegna a domicilio, la nostra di essere confortati e bere come si deve. Insomma, la Torino della birra artigianale deve resistere e così ci prova, facendoci restare a casa ma con il frigo pieno, da bravi bogia nen, o al massimo costringendoci a fare due passi, giusto per l’asporto con mascherina indosso.

E le realtà torinesi che si sono ri-organizzate, in questi mesi funesti, sono davvero parecchie, decisamente trasversali: ci sono i pub, le taproom dei birrifici locali, i distributori di birra con rivendita per privati, i produttori dentro e fuori le mura che hanno messo su in quattro e quattr’otto shop online, con tanto di sconticino per le consegne a Torino.

Ma è inutile annoiarvi con le categorie della filiera birraria (non vorrete mica un altro di quegli articoli sui codici ATECO?!): chi consegna birra a domicilio a Torino, in questo momento, è in questa lista che ci siamo premurati di redarre per voi. C’è anche chi fa solo asporto, invero, e dopotutto i beershop sono aperti.

Con un abbraccio a chi, siamo certi, presto prenderà in mano le fila del progetto Birra Madama, il cui deus ex machina e birraio ci ha appena lasciati: la birra di Torino sarà meno viva senza Alessandro Santinelli e i suoi continui, nuovi, progetti.

Dogana

Squisito pub in zona Campidoglio, artigianale dalla birra selezionata per la mescita al bancone in legno realizzato in casa, Dogana è anche un beer-shop e come tale resta aperto, rigorosamente solo per l’asporto (dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19,30).

Potete ritirare bottiglie, lattine e birra sfusa in via Rocciamelone 12/a, oppure ordinare dal sito web e farvele portare a casa; consegne in tutta Torino e territorio.

Edit

Dalla bella food hall di barriera di Milano, sempre più focalizzata sullo scintillante pub con birrificio artigianale a vista, partono latte distribuite su tutta Italia. E ultimamente Loris Mattia Landi ne sforna una dopo l’altra, rimboccandosi le maniche a locale chiuso.

Potete acquistare le birre dallo shop online di Edit, nuovo di zecca, e farvele spedire a casa. Se siete di Torino e volete risparmiarvi i costi di spedizione, vi conviene ordinarle (sempre dal sito) e ritirarle in piazza Teresa Noce 15/A, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00.

Birrificio La Piazza

Se siete stufi di ordinare cibo a domicilio facendo lo slalom tra birracce proposte in accompagnamento, il brewpub della Piazza dei Mestieri di via Durandi 13 è la soluzione che fa per voi: potete ordinare ottimi hamburger (col pane fatto in casa!) e focacce, ma soprattutto le birre di Riccardo Miscioscia su Glovo, Just Eat o direttamente dal sito del locale.

Oppure, se siete nei paraggi, ritirare da asporto dalle 18.30 alle 21.30.

LAMBìC

Ve l'avevamo promesso e finalmente siamo pronti ad offrirvi il nostro #Delivery! 📦 🎉Come gustare i nostri piatti e le… Posted by LAMBìC on Sunday, November 15, 2020

Pub con cucina caratterizzato da 22 vie di birre italiane ed estere, nonché taproom del Birrificio Artigianale Filodilana, Lambìc resta ovviamente chiuso, ma si è appena organizzato per il delivery. Il servizio a domicilio è purtroppo attivo solo in zona Sassi, per i torinesi, ma copre alcune cittadine limitrofe portandovi a casa buon cibo e bevande craft, dalle 18.30 alle 22.30.

Potere ordinare per la consegna oppure ritirare take away in via Agudio 46.

Lo sfuso

Difficile trovare una selezione di birre a scaffale migliore in città: l’indie beershop Lo Sfuso, nomen omen, è un negozio dall’offerta sempre aggiornata (circa 300 le etichette) e tre vie alla spina per la vendita a zero rifiuti, affiancate da prodottini gastronomici interessanti. Resta aperto, in ottemperanza alle attuali disposizioni, dalle 10 alle 20, dal martedì al sabato.

Lo trovate in via Pastrengo 3bis.

Hops Torino

La novità birraria torinese, inaugurata tra un lockdown e l’altro nel cuore di un’estate quantomai sfuggente, è un bar/beershop in centro città: letteralmente un bar (nella scenografia più classica possiate immaginare), effettivamente un beershop, i frigoriferi pieni e lattine alle pareti.

Aperto, ovviamente solo per l’asporto, in via Maria Vittoria 27/F.

Tripel B

Riferimento per la birra belga a Torino, Tripel B è un distributore, ma anche una “birroteca”, aperta per la vendita al dettaglio dalle 14.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato, in Via Valprato 68. Se siete da blond, quadrupel e “birre acide”, è il negozio che fa per voi. E se di questi tempi l’asporto non fa per voi, lo shop online è sempre attivo e per i torinesi la consegna è scontata.

Birrificio Torino

Ok, da oggi siamo chiusi e staremo in casa, seguendo le disposizioni del governo.PERÒ! Mai senza birra 🍺 Da oggi… Posted by Birrificio Torino on Friday, November 6, 2020

Le taproom dei birrifici abbassano le serrande, in quanto birrerie, ma resistono dandosi al delivery sulla città. E’ il caso per esempio di Birrificio Torino, che consegna gratuitamente in tutta la città, previa whatsappata al 3495215213.

Birrificio San Michele

Chiusa la taproom torinese per ovvi motivi, Birrificio San Michele tiene aperto lo spaccio di Sant’Ambrogio di Torino, ma soprattuto vende online la propria birra sullo shop online (senza spese di spedizione se acquistate almeno due scatole).

Birra Beba

Ritorna il progetto RENDEZ-VOUS di Beba!Come si fa:Scegli le birre e componi la tua scatola (per scoprire le birre,… Posted by Birra Beba on Tuesday, November 10, 2020

Usciamo dalle mura di Torino perché questo pezzo di storia della birra artigianale italiana, nato nell’anno di fondazione della stessa in quel di Villar Perosa (TO), si organizza con il “rendez-vous”, consegnando su Torino il venerdì. Tutte le istruzioni sulla pagina Facebook del birrificio.

Birrificio Castagnero

Anche (il buonissimo) Birrificio Castagnero di Rosta (TO) si dà da fare per essere presente su Torino, assicurando consegne a domicilio in tutta la città (e oltre): potete acquistare direttamente dall’e-commerce.

Loverbeer

Di Valter Loverier e delle sue birre ricercatissime e barricatissime vi abbiamo parlato spesso su Dissapore. A forza di lockdown persino lui, l’uomo delle botti di Marentino (per chi abitasse lì, lo spaccio aziendale è aperto), si è aperto uno shop online. Sbizzarritevi: con 12 bottiglie la consegna è gratis.