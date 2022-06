di Giacomo Iacobellis 12 Giugno 2022

“Original Beer Spa” ha un nome semplicemente azzeccato. A Praga la birra è la protagonista assoluta di un’esperienza sicuramente turistica, ma comunque imperdibile per chi del malto non può proprio fare a meno. Da queste parti, dopo una sana scorpacciata di Gulasch e Prosciutto di Praga, non solo è possibile degustare birra Krušovice in quantità illimitata (ci sarà pure un motivo se la Repubblica Ceca è il Paese che “vanta” il consumo pro capite di birra più alto a livello globale); ci si può fare addirittura il bagno rilassandosi dentro comodi tini di quercia reale!

All’interno di queste vasche speciali in legno troviamo infatti lievito di birra, varietà selezionate di luppolo di Žatec, malto… Insomma, gli stessi identici ingredienti alla base della celebre birra ceca nata nel 1581 nell’omonimo distretto boemo di Krušovice e ancora oggi leader del mercato locale per quanto riguarda le birre premium.

Al di là dello storytelling accattivante e acchiappa-prenotazioni, in una città che fa della cultura della birra una delle sue più grandi attrazioni, è scientificamente provato (un interessante studio in merito è stato pubblicato sull’American Journal of Medical Science già a inizio 2000) che il luppolo, le vitamine e gli enzimi naturalmente presenti nel lievito di birra hanno effetti benefici sul nostro corpo. L’avreste mai pensato? Se l’elevato contenuto di essenze di luppolo contribuisce a liberare i pori della pelle e alla sua rivitalizzazione generale, il lievito di birra, grazie al suo alto contenuto di vitamina B e di enzimi attivi, aiuta infatti la rigenerazione della pelle. Questi ingredienti naturali si sposano poi alla perfezione con l’azione della quercia reale, da sempre simbolo di longevità e resistenza, nonché materiale capace di stimolare il metabolismo, l’espulsione di sostanze nocive dal corpo e il rilassamento della tensione interna ed esterna, della stanchezza e dello stress. Che Spa sarebbe altrimenti?

Sono due le opzioni proposte dalla “Original Beer Spa” di Žitná 658/9 (la prima realtà, ma non certo l’unica a offrire quest’attività in Boemia) per rilassarsi e godere a pieno di questa esperienza, entrambe da circa un’ora di tempo e con massima privacy: bagno alla birra e riposo su un letto di paglia di grano al tepore del caminetto (87 euro); bagno alla birra, sauna al luppolo originale a forma di botte, raffreddamento con doccia scozzese utilizzando i tradizionali tini di quercia e riposo su un letto di paglia di grano al tepore del caminetto (130 euro). Dopo il bagno nella birra – chi scrive non poteva perdersi un rituale del genere durante il week end trascorso a Praga qualche settimana fa – la nostra pelle in effetti è risultata più morbida e più liscia, seppur “profumata” come quella di Homer Simpson e dei suoi amici di sempre al termine di una lunga serata da Moe’s. Per lo meno non appiccicosa, come temevamo prima di concederci questa full immersion che riempie (di birra) sia gli occhi sia la pancia… sia i pori della nostra pelle. La ciliegina sulla torta? O meglio dire, la schiuma perfetta sulla nostra birra? Poter spegnere la mente per qualche minuto, lasciandoci totalmente inebriare e trasportare dal profumo di lieviti, luppolo, malto. Quasi fossimo all’interno di un vero e proprio birrificio.

Non è una novità sentir parlare di effetti benefici del luppolo e delle altre materie prime della birra sul corpo umano. E neanche di terme della birra. Le prime – come racconta anche Gavin D. Smith nel suo Beer: A Global History, un dettagliato viaggio alle origini della birra fra storia, tradizioni e leggende di paese – comparvero circa 2.000 anni fa, quando il lievito di birra aveva un uso terapeutico nella medicina popolare, fino a diventare quest’oggi un autentico must durante una vacanza a Praga, in Boemia e ultimamente anche in tanti altri Paesi del Nord-Est europeo.

Se amate la birra, non resterete affatto delusi. A Praga vi aspetta un’avventura “salutare” (la virgoletta è d’obbligo) tra svago, benessere e relax. Il tutto, accompagnato ovviamente da della buona birra (chiara o scura, ma in questo caso rigorosamente Krušovice, main sponsor dell’Original Beer Spa) e da un rifocillante pane di birra fatto in casa. Con lo spillatore giusto accanto alla vasca, d’altronde, meglio avere anche qualcosa da mettere sotto i denti per non lasciarsi inebriare e trasportare ben oltre i limiti del buon costume.