Tutti i Negroni sbagliati che vale la pena ricordare, oltre allo Sbagliato

di Giacomo Iacobellis 15 Ottobre 2022

“Un Negroni Sbagliato con dentro il Prosecco”. È diventata virale in appena qualche ora la risposta della star di House of the Dragon, Emma D’Arcy, che con un tono seducente e un’innocua confessione ha (ri)portato alla ribalta un cocktail nato per errore, ma diventato nel corso degli anni un’icona del bar. Almeno in Italia.

Grazie ai social, in particolare Tik Tok, il personaggio della popolarissima serie fantasy americana tratta da Game of Thrones ha scatenato i fan di tutto il mondo. Tutti a caccia di informazioni, aneddoti e curiosità sul “Negroni Sbagliato con dentro il Prosecco” che poi, tutto sommato, ha una storia piuttosto recente.

Il drink tanto caro alla D’Arcy è nato ufficialmente nel 1972. Fu il barman Mirko Stocchetto, deceduto nel 2016, a idearlo a seguito di un presunto errore, dopo aver versato dello Spumante brut al posto del Gin in quello che avrebbe dovuto essere un Negroni. Ebbene, si racconta che Stocchetto non ebbe neanche il tempo di accorgersi del suo “sbaglio” che riscontrò un feedback gradevolmente sorpreso da parte del cliente e decise così di ripetere più e più volte quella ricetta, da allora in poi intenzionalmente. Tutto questo, in una location non certo qualsiasi per gli amanti del bar, ovvero nello storico Bar Basso (Via Plinio 39, Milano) che proprio sul Negroni Sbagliato ha costruito col passare del tempo le sue fortune.

Tuttora marchio registrato del Bar Basso, più leggero rispetto al Negroni classico e spesso chiamato anche solo Sbagliato, differisce dal Negroni in un solo elemento, componendosi quindi di Spumante brut, Vermouth rosso, bitter Campari e una fetta d’arancia a guarnire.

Ma lo Sbagliato, avvertite la D’Arcy, non è l’unico Negroni sbagliato. In Italia, in Europa e nel resto nel mondo sono nati infatti cocktail altrettanto validi e parimenti apprezzati, non a caso in grado di vivere di vita propria senza più essere considerati dei “cugini di”. Il gioco tanto è semplice: basta togliere il Gin e aggiungere un altro distillato di base.

Andiamo dunque ad analizzare, una per una, le rivisitazioni (guai a chiamarle twist) del Negroni classico, tutti i Negroni Sbagliati che, chi per un motivo e chi per l’altro, si fanno valere nel mondo della mixology:

Boulevardier

3 cl di Bourbon

3 cl di Vermouth rosso

3 cl di Campari

Negroski

3 cl di Vodka

3 cl di Vermouth rosso

3 cl di Campari

Japanese Negroni

3 cl di Campari

3 cl di Vermouth rosso

3 cl di Sake

Bencini

3 cl di Campari

3 cl di Vermouth rosso

3 cl di Rum bianco

Dutch Negroni

3 cl di Campari

3 cl di Vermouth rosso

3 cl di Genever

Mexican Negroni

3 cl di Campari

3 cl di Vermouth rosso

3 cl di Mezcal

Queste sei sono solamente le più famose e contemporanee, ma le rivisitazioni del Negroni non si esauriscono certo qui. Il segreto di tanto successo? La ricetta semplice, duttile e facilmente replicabile che sta alla base di ogni drink. Il Negroni del Conte Cammillo, d’altronde, deriva a sua volta dall’Americano, il cocktail per eccellenza dell’aperitivo all’italiana. La ricetta: 3 cl di Campari, 3 cl di Vermouth rosso e 3 cl di Seltz (acqua frizzante) o Acqua tonica.