Qualcosa si muove sui vini dealcolati, che non merita osteggiare (soprattutto se si vota a destra)

Se l'Italia non sblocca la produzione del vino dealcolato perdiamo un treno, che qualcun altro sta già prendendo. Un prodotto che, peraltro, non si comprende perché non piaccia al nostro Governo.

Sui vini dealcolati eravamo rimasti allo scorso aprile e alle parole di Paolo Castelletti, segretario generale dell’Unione Italiana Vini, che delineava un quadro assurdo, con i ministeri dell’agricoltura e dell’economia a baruffare tra di loro, con il risultato di non consentire ancora la produzione dei vini dealcolati. Oggi possiamo dire che un po’ di luce comincia a filtrare, con l’approvazione del decreto-legge fiscale del 12 giugno che permette ai due ministeri di poter lavorare al decreto interministeriale per definire le condizioni e le autorizzazioni fiscali relative alla produzione di dealcolati in Italia.

Riprendendo il comunicato di UIV: “il decreto-legge n.43 ha infatti modificato il Testo Unico delle Accise inserendo l’articolo 33-ter per disciplinare il processo di dealcolazione in ambito fiscale, rinviando a un decreto interministeriale dei ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura la definizione delle condizioni relative all’assetto del deposito fiscale e le modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione dell’accisa per questi prodotti“. In pratica, il precedente assetto normativo autorizzava alla produzione di vini dealcolati solo le distillerie già autorizzate a gestire e stoccare l’etanolo derivante dalla dealcolazione.

Produrre vino in distilleria per poter fare il dealcolato (?)

Le altre aziende vinicole che avessero voluto produrre vini dealcolati avrebbero dovuto rivolgersi o a queste distillerie o ad aziende estere, almeno fino al primo gennaio 2026. Per tale motivo UIV sta martellando i due ministeri affinché varino questo decreto interministeriale per oltrepassare la fase di stallo e partire con la produzione di dealcolati risparmiando mesi di attesa.

E UIV ne ha ben donde: benché si tratti ancora di un mercato embrionale e benché non siano ancora diffusi capillarmente né di facile reperimento, i vini dealcolati rappresentano già adesso il settore del vino con il più ampio potenziale di crescita. Si percepisce, quindi, l’importanza per le aziende vinicole di non perdere altro tempo e di poter partire con la produzione di vini dealcolati italiani. Poi certo, il passo successivo sarà farli buoni; ma su quello, come sempre, vigileremo noi.

Il potenziale del dealcolato

Secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly, quello dei vini No-Lo (“No alcohol”, ossia fino a 0.5% di alcol, e “Low alcohol”, fino al 9%) è un mercato che oggi in Italia vale 3,3 milioni di euro, con una prospettiva di crescita fino ad almeno 15 milioni di euro nei prossimi quattro anni. Sono numeri grandi o piccoli? Facciamo un paragone: secondo uno studio di Nomisma Wine Monitor, nei primi mesi del 2025 in Germania il mercato del vino dealcolato ha fatturato 82.8 milioni di euro, di cui quasi 60 milioni derivanti da spumanti dealcolati.

Per capirci, 60 milioni di euro di fatturato li registra il Gavi DOCG, ma su 12 mesi (ed esportando all’estero oltre il 90% dei 13 milioni di bottiglie prodotte). Anche i meno ferrati in matematica possono intuire il potenziale di vendita di tali vini, all’estero come in Italia. Pensate se fossero comunicati al pubblico come prodotti anch’essi di qualità, in cui l’alcol è l’unica componente che manca del buon vino italiano. E invece no: i dealcolati sono ancora trattati da gente del settore come lo scarto dello scarto dello scarto aziendale, appellati con nomi vituperosi, e la cosa più gentile che viene loro detta è “non chiamateli vini”. Ma come mai si continua ad osteggiare un prodotto che potrebbe rappresentare il made in Italy e con un tale potenziale economico? Che possa entrarci la politica, forse?

Il dealcolato è forse “di sinistra?”

Per il metodo produttivo, che prevede una tecnologia superiore a delle semplici botti, il vino dealcolato interessa alle grandi compagnie vinicole: quelle da milioni di bottiglie prodotte ogni anno, che sono viste con sdegno dai cultori del vino vivo, vero e sincero. Ora, facendo un’analisi politica da Topolino, possiamo cerchiare le aziende nell’insieme politico liberale e, dunque, appartenente alla destra, e i sostenitori del vino del contadino (leggasi vino “naturale) nell’insieme politico che guarda a sinistra. Qui però avviene un bizzarro corto circuito: il vino dealcolato, sostenuto dalle mega-aziende a caccia (giustamente) di profitti, viene invece prima platealmente osteggiato e poi comunque mai favorito da un governo dichiaratamente neoliberista. Quindi, inaspettatamente, il vino dealcolato diventa di sinistra, fido compagno del vino del contadino.

Questo avviene quando si basa tutto il proprio programma sulla difesa a spada tratta delle tradizioni italiane, compreso il vino che abbia tutto l’alcol generato dalla fermentazione (“che poi farà male davvero? Chi può dirlo con certezza? Nonno beveva un litro a pranzo e uno a sera ed è morto a 90 anni”), e poi arriva un’opportunità economica importante come il vino dealcolato; e tu, generico (neanche troppo) politico o funzionario di una generica (neanche troppo) organizzazione di imprenditori agricoli, lo osteggi e dileggi in nome dell’italianità, mantenendo lo status quo; poi, però, dai un’occhiata ai volumi mossi e ai ritorni economici. E vedi che la tradizione mica è poi tanto intoccabile; però a questo punto servono diverse trottole Biellmann per continuare la difesa delle tradizioni arcaiche includendo il vino dealcolato.

Allora ecco l’idea che sì, si può anche fare, ma che sia ben lontano dalle DOC, unico vero indicatore della qualità del vino italiano. Giustissimo: sai che bel biglietto da visita all’estero: “ecco, questo è il vino dealcolato italiano, ma tranquilli non è una DOC. Lo facciamo con le partite di vino che non venderemmo nemmeno sfuse. Sapete, non so neanche se sia buono da bere”. Per cui, sarebbe veramente il caso che questo governo superasse con decisione tutti gli stalli normativi, che consentisse la produzione di ‘sto benedetto dealcolato e che se ne parli come una bevanda rispettabile, a giovamento del fatturato del comparto.