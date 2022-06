di Lavinia Martini 13 Giugno 2022

Alert: questo metodo per preparare il cold brew tea richiede tempo e una buona dose di amore per il tè. Se avete entrambi, siete i benvenuti o le benvenute. Se invece siete di fretta e poco interessati alla materia, vi avvisiamo che potreste comunque appassionarvi all’argomento e capire perché il tè freddo che potete prepararvi in casa sarà buonissimo e di qualità, oltre che rinfrescante e dissetante. Molto meglio di qualsiasi bottiglietta aranciata.

Il tè freddo

Il discorso sul tè freddo è molto ampio. I metodi per prepararlo sono meno standardizzati e istituzionalizzati rispetto alle infusioni a caldo. Nonostante questo si beve tantissimo tè freddo, in Italia ma anche nel resto del mondo, e lo si fa da diverso tempo. Come riporta Krisi Smith, il tè freddo è un’invenzione ottocentesca nata negli Stati Uniti, soprattutto negli stati meridionali, per rispondere all’esigenza di bere una bevanda rinfrescante durante i periodi di caldo afoso. Rispetto alle bevande industriali e commerciali che vanno sotto il nome di tè freddo è che sono ricchissime di zuccheri e dolcificanti. Altro punto a sfavore: non è detto che contengano davvero del tè, o del tè di qualità. Spesso i tè freddi industriali che si trovano comunemente nei supermercati sono addizionati con aromi che rendono irriconoscibile il sapore del tè.

Preparazioni frequenti del tè freddo

Chi si avvicina al mondo del tè con interesse e tanta umiltà, scopre un panorama vasto e interessante. Il tè freddo non fa eccezione. Online si trovano indicazioni di ogni genere e forma su come preparare l’iced tea, il tè con il ghiaccio, il tè freddo. Molti di questi metodi partono dall’idea di infondere il tè con bustine (raramente foglie) in acqua calda poi aspettare che il tè si freddi, agevolando l’operazione con ghiaccio e acqua fredda. Molti esperti sono convinti che non sia questo il modo migliore per fare un tè freddo in casa, soprattutto se il tè è di alta qualità e rischierebbe di “rovinarsi” con una lavorazione così aggressiva, mostrando anche note astringenti e amare.

Cold Brew Tea, come farlo

Un’altra preparazione semplice ma al tempo stesso estremamente efficace, che punta sul tempo e non sul calore, è quella di filtrare il tè direttamente a freddo, senza alcuna aggiunta di ghiaccio. Non ci sono veramente tipologie di tè che debbano essere escluse da questo tipo di procedura, quindi tutti i tè vanno bene. Consigliamo di scegliere attentamente tè in purezza, o anche blend, in foglie in negozi specializzati.

L’infusione a freddo può essere fatta in diversi modi. Sul quantitativo di tè da impiegare non c’è concordanza. Di base si potrebbe raddoppiare il quantitativo di tè che si utilizza di solito per l’infusione delle foglie a caldo e aggiungere due tazze d’acqua (per esempio due cucchiaini per due tazze). Dopo di che si può procedere in due modi: o far riposare l’acqua a temperatura ambiente per un’ora prima di passarla in frigorifero, oppure passarla direttamente in frigorifero. Secondo Bon Appetit il primo metodo, con il passaggio di un’ora a temperatura ambiente, aiuta l’estrazione degli aromi del tè. A questo punto il tè riposa in frigo per un tempo variabile, che può essere un’ora come tutta la notte. Prima di berlo, vanno filtrate le foglie e poi il tè va versato in un bicchiere. Se si tratta di un tè in purezza non c’è ragione di aggiungere zucchero o, meno che mai, limone. Tuttavia se lo si desidera si può sempre zuccherare a piacere. Unico avvertimento: l’acqua dovrebbe essere un’acqua filtrata o in generale un’acqua leggera con basso residuo fisso. Ma questo vale anche per il tè caldo. Può essere sia fredda che a temperatura ambiente.

Tè freddo come caffè freddo

L’unica pecca di questo metodo, che si definisce Cold Press Tea o Cold Brew Tea, è che necessita di tempo e pazienza. Tutte doti che un bevitore di tè di qualità ha in abbondanza. Nel nostro caso il tè freddo viene preparato in una modalità molto simile al caffè freddo, il cold brew che viene realizzato nelle caffetterie specialty e che spesso richiede una strumentazione dedicata, ed è un modo di bere il caffè freddo completamente diverso da quello a cui ci siamo abituati al bar sotto casa. Bere Cold Brew Tea potrebbe essere un’esperienza completamente nuova e decisamente appagante nell’universo del tè freddo.