Vini d’estate: 15 bottiglie sotto i 20 euro da stappare per rinfrescarsi

di Valentina Dirindin 27 Giugno 2023

Il vino non va troppo d’accordo con l’estate. Di solito, nella bella stagione, i consumi calano un po’, sostituiti con una birra rinfrescante o con un cocktail esotico. Eppure è un peccato: ci sono molte bottiglie di vini d’estate che si possono tirare fuori dal frigo, belle fresche, per accompagnare una cena in terrazza o un aperitivo con gli amici. Ne abbiamo selezionate alcune che vale la pena di stappare, rimanendo sotto i venti euro di spesa.

Capucha Fossil

Questo interessantissimo vino portoghese – che mi è stato fatto scoprire dall’ottimo sommelier dei Balzi Rossi Lorenzo Moraldo – è ottenuto da un blend di Arinto, Gouvelo e Fernao Pirez. Ha una bellissima mineralità e dei profumi che lo rendono perfetto per un aperitivo estivo. Su Vivino è in vendita a 13,50 euro.

San Leto Etichetta Blu Cantina Ricci

Appena qualche euro in più dei venti promessi (su Tannico è in vendita a 23,50 euro a bottiglia) per questa bellissima e originale espressione del Timorasso, che nasce da vigneti di trent’anni, riposa in botti d’acacia per un anno, e si affina in bottiglia per 24 mesi prima di essere commercializzato.

Lambrusco Camillo Donati



È sicuramente ora di rivalutare il Lambrusco, un vino dalla grande storia in un territorio dove tanti produttori stanno lavorando bene per valorizzarlo. Uno di questi è Camillo Donati, che esce con questo vino di buona struttura adatto anche a qualche anno di invecchiamento. Bevuto a qualche grado in meno della sua normale temperatura di servizio, è perfetto in una serata estiva. Qui si può acquistare sui 13 euro a bottiglia.

Dogliotti Brut

Uve Pinot Nero e Chardonnay per questo spumante Metodo Martinotti rifermentato in autoclave per oltre sei mesi. Beverino e piacevole, ha un ottimo rapporto qualità prezzo (costa intorno ai 12 euro a bottiglia) che ne fa un prodotto da acquistare non solo d’estate (anche direttamente in cantina, dove la famiglia Dogliotti è sempre pronta ad accogliere i visitatori con un calice di benvenuto in mano).

Pigato Sancio

Un bel Pigato da bere fresco per sentirsi immediatamente pied dans l’eau, prodotto in vigneti terrazzati con raccolta a mano in cassette, l’affinamento è di 5 mesi in acciaio a contatto con le fecce fini di vinificazione, prosegue con un ulteriore affinamento in bottiglia per 1 mese prima di essere immesso nel mercato. Su Raroshop lo trovate a 18 euro a bottiglia.

Alsace Pinot Blanc “Les Princes Abbés” – Domaines Schlumberger

Bellissimo blend d’Alsazia della cantina Schlumberger composto da un 30% di Pinot bianco e un 70% di Auxerrois. Realizzato con uve coltivate nelle località di Bux e Bollenberg e lasciate poi a maturare sui lieviti, ha un meraviglioso gusto fresco e minerale. 16,50 euro il prezzo di vendita su Tannico.

Lagrein Alto Adige ‘1840’ DOC – H.Lun

Bel profilo aromatico e ottimi profumi, per un vino rosso (prodotto con con uve Lagrein vendemmiate esclusivamente a mano) da bere fresco in una serata di montagna, assaggiando formaggi tipici durante l’aperitivo. Su Stappando si trova in vendita a 12,80 euro.

Gewürztraminer Feld Armin Kobler

Un bel Gewürztraminer ricavato da vigne giovani, molto classico e piacevole, con una bella sapidità e una freschezza che lo rendono bellissimo da bere al tramonto in riva al mare, o sulla cima di una montagna, purché sia in vacanza. Su Bernabei è in offerta a 20,50 euro.

Catarratto-Zibibbo Liventi

Uve siciliane (60% catarratto e 40% zibibbo) per un vino fresco dai sentori di frutta tropicale, piacevolissimo anche da bere a tutto pasto. Su Sparkleitaly sta a 10 euro a bottiglia.

Ro.Sa. Istinto Naturale

Se rosato deve essere, almeno sia originale. Questo vino siciliano è prodotto nelle vigne di Marsala che si trovano al livello del mare, con uve Parpato, un vecchio vitigno autoctono siciliano molto poco conosciuto.

19 euro (almeno su Florwine) per un provare qualcosa di nuovo per l’aperitivo.

Còle Rarefratte

Un interessante vino 100% gruaja rifermentato in bottiglia. Biologico, raccolto manualmente, ha dei bei profumi e un finale rinfrescante: ideale per un aperitivo rustico, accompagnato magari da una bruschetta al pomodoro fresco. Su Divite si trova a 12,50 euro.

Trento Doc 601 Pas Dosé

Un classico Trento Doc (che è sempre un’ottima soluzione per chi ha voglia di bollicine) 100% Chardonnay, fresco e piacevole. Su Vino.com è in vendita a 16,50 euro.

Lugana DOC Cantina Ricchi

Un vino di semplice beva, fresco e lineare, da abbinare a un antipasto di pesce vista mare. Su clickwine si trova a 12,30 euro a bottiglia.

Cerasuolo Contesa

Bella l’idea di (ri)scoprire tra i vini estivi il Cerasuolo, con questo vino dal colore rosa brillante e dal gusto fresco e ben equilibrato, perfetto da bere appena rientrati dalla spiaggia. Ebay lo propone a otto euro a bottiglia.

Maison Anselmet – La Touche

Chi l’ha detto che il rosso non può essere anche un vino estivo? Questa bottiglia valdostana, prodotta con uve (Petit Rouge, Cornalin, Mayolet e Fumin) tra i 700 e i 900 metri sul livello del mare, aperta a un grado o due sotto la solita temperatura di servizio, è perfetta per una cena estiva con prodotti di montagna, o con un bel tagliere di salumi e formaggi tipici. Su Svinando è in vendita a 16 euro.