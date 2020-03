Abbiamo raccolto qui sotto i migliori antipasti senza cottura per la Festa della donna: carini e buoni, eleganti ma anche semplicissimi e più alla mano, saporiti e per tutti i gusti. Le ricette sono perfette anche per chi non è esperto ai fornelli ma vuol comunque fare una sorpresa alla donna della propria vita. Ecco 6 idee: dai fagottini di bresaola, alle girelle di pancarré, agli involtini di salmone.

1. Fagottini di bresaola e caprino

Saranno troppo semplici, saranno già visti, saranno scontati… ma, credetemi, sia come sia ma vanno sempre a ruba. Inoltre, presentare un bel fagottino fatto bene, al centro di un bel piatto e con un filo di erba cipollina a chiudere fa comunque la sua bella figura. Al centro potreste fare una spuma di caprino (caprino con l’aggiunta di un po’ di panna montata), speziato e ricco di erbe aromatiche. Non vi piacciono i fagottini? Fate dei coni!

2. Polpettine di tonno e ricotta

Queste polpettine di tonno e ricotta sono davvero una ricetta semplice e carina, da fare anche all’ultimo minuto o quasi (il quasi si riferisce al fatto che è meglio tenerle in frigorifero per una mezzoretta). Scolate bene e il più possibile il tonno, quindi frullatelo aggiungendo poca ricotta per volta fino a ottenere una crema malleabile. Condite con sale, pepe, erbe, ciò che volete. Formate delle palline e passatele nel pan grattato fatto tostare se volete in padella per qualche istante.

3. Girelle di pancarrè

Le girelle di pancarrè sono ideali sia per un happy hour che per un antipasto informale. Diciamo la verità: non sono elegantissime, ma se le servite con un po’ di rucola e qualche goccia di balsamico attorno migliorerete l’effetto finale. Per le girelle dovete appiattire il pane con un mattarello, spalmare un velo di salsa (maionese, formaggio) e coprire con uno strato di salumi, pesce o verdure grigliate tagliate sottili. Arrotolate, chiudete il rotolo a caramella, tenetelo in frigorifero per un’ora, e tagliate a fette.

4. Carpaccio

Il carpaccio è una ricetta semplice ed elegante, sempre apprezzata: carne di manzo a fette sottilissime, un velo, condite con abbondantissimo succo di limone e scaglie di formaggio grana. Il limone “cuocerà” leggermente a carne e la dolcezza del formaggio completerà l’assaggio.

5. Hummus veloce

Lo chiamiamo Hummus perché di fatto si parte dai ceci, tuttavia noi suggeriremo una versione di hummus partendo dai ceci già cotti: una ricetta furba, comoda e veloce. Frullate i ceci lessati aggiungendo olio evo, aglio e tahina (la buonissima salsa di sesamo mediorientale), servitelo poi con prezzemolo.

6. Involtini di salmone affumicato

Gli involtini di salmone affumicato sono una ricetta saporita ed elegante a suo modo: potete arrotolare le fette di salmone mettendo al centro molti ingredienti: avocado e maionese, caprino e rucola, o anche solo uno strato di burro montato (ovvero, a temperatura ambiente e lavorato a crema).

Ecco qui, antipasti senza cottura pronti!