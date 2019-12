Astice, le 3 ricette migliori per valorizzarlo

L’astice è il crostaceo per eccellenza, da riservare per le grandi occasioni o le Feste: la sua carne è polposa e dal sapore delicato, è versatile perché resta protagonista sia nei primi che nei secondi piatti. Vediamo le 3 ricette migliori per valorizzarlo!

Astice e aragosta sono spesso confusi ma sono creature molto diverse, quindi assicuratevi di fare acquisti consapevoli. Ho selezionato tre ricette per occasioni agli antipodi: un panino da assaggiare almeno una volta nella vita, il primo piatto per eccellenza, un secondo piatto elegante e diverso dal solito.

1. Lobster roll

Il lobster roll è un famosissimo e ricco panino tipico degli USA: anche se ne esistono due versioni, una dallo Stato del Connecticut e uno dallo Stato del Maine, è quest’ultimo che vi proporrò. Il pane è quello tipico da hot dog, soffice e dolce, e il ripieno copioso è una insalata di astice. L’insalata di astice è costituita da maionese, sedano, limone, erba cipollina, sale e pepe, e ovviamente astice lessato. Il pane va tostato, ma non in forno bensì in padella in un fondo di burro: la carne dell’astice si sposa alla perfezione con i condimento grassi, tra cui – appunto – burro e maionese. Un elemento che non può mancare è la grossa foglia di lattuga, che va per prima nel panino e che raccoglierà l’astice.

2. Pasta con astice a vista

Come si potrebbe resistere al tipico piatto che sfoggiano orgogliosamente nei ristoranti di pesce mediterranei? Di solito sono spaghetti, o tagliolini all’uovo, ma la pasta in generale con astice a vista è da noi considerato una pietanza regale. Si punta tutto sul soffritto, in cui fare rosolare 2 astici crudi (per 3-4 persone) per unire poi anche la passata di pomodoro. Appena gli astici sono cotti, toglieteli dal sugo e pulitene uno ricavando la carne da ogni parte (anche chele e zampe). Scolate al dente la pasta nel sugo e mantecate aggiungendo la carne di astice. Servite con accanto l’altro astice intero.

3. Astice gratinato

La gratinatura del pesce ha sempre un grandissimo effetto sui commensali, e garantisce il successo proprio per la sua semplicità. Pensiamo alle cozze gratinate, alle capesante gratinate… buonissime, vero? Dovete allora assaggiare l’astice gratinato: scalogno, aglio, zenzero, pepe, prezzemolo, limone sono solo alcuni degli elementi con cui potete arricchire il pancarrè ben tritato. Tagliate l’astice a metà e condite la carne con abbondante panatura, quindi cuocete in forno a 200°C per circa 10 minuti.