Cannella: proprietà, usi in cucina e benefici

Se il profumo avesse una forma, sarebbe quella di una lunga asticina color terra arrotolata su se stessa. E se avesse anche un nome, sarebbe cannella. L’intenso aroma speziato ma dolce di questa spezia inonda le narici e si trasforma immediatamente in una coccola che sa di Natale, ma capace di allietare senza alcuna difficoltà qualsiasi altro momento dell’anno. Se l’avete sempre e solo vista macinata dentro un barattolino di vetro, sappiate che la cannella deriva dalla corteccia di vari alberi del genere cinnamomum; ecco perché in inglese la chiamiamo cinnamon e perché le delizie arrotolate preparate con questo ingrediente prendono il nome di cinnamon roll.

Cos’è la cannella: proprietà e benefici



Capita non di rado di incontrare bizzarri individui restii ad apprezzare il forte carattere della cannella. Se siete tra questi, sappiate che non vi giudicheremo, ma speriamo di farvi cambiare idea da qui alla fine dell’articolo. È vero, questa spezia sa essere particolarmente invadente, ma alle giuste dosi può davvero trasformare in meglio un piatto, e non solo nella sfera del dolce.

Proprietà e tipologie di cannella

In realtà sarebbe più corretto parlare di questa spezia al plurale, perché esistono diverse tipologie di cannella. Ne distinguiamo principalmente due: quella che deriva dal Cinnamomum verum, pianta originaria dello Sri Lanka, e la cassia (Cinnamomum aromaticum), chiamata anche cannella cinese per la parte di mondo da cui in principio proviene. Ma veniamo alle proprietà. In 100 grammi di cannella in polvere troviamo una buona dose di minerali, tra cui calcio, ferro e magnesio. Più di metà di una dose è composta da fibre e la quantità menzionata sviluppa 247 chilocalorie.

Benefici della cannella

In termini pratici, in che modo la cannella facilita il lavoro del nostro organismo? Lo fa, ad esempio, agevolando i processi digestivi e il funzionamento intestinale, grazie alla notevole dose di fibre. Aiuta poi a regolare i livelli di zucchero nel sangue, tenendo sotto controllo la glicemia. Ancora, è una buona risorsa antinfiammatoria e antiossidante e alcuni studi dimostrano che potrebbe addirittura migliorare le funzioni cognitive.

Come usare la cannella in cucina



Da fanatica della cannella, vorrei potervi dire che questa spezia sta bene su qualsiasi pietanza, ma mi ridimensionerò. Possiamo però dirvi che sarebbe un vero peccato relegarla al solo uso nei piatti dolci, perché le ricette con la cannella includono senza dubbio anche piatti salati. Diamo un’occhiata più da vicino.

Cannella nei dolci

È impossibile negare che in pasticceria la polvere terrosa dà il meglio di sé. E d’altronde è così che ha acquisito grande fama e apprezzamento anche dalle nostre parti (dove bazzica comunque da centinaia di anni), grazie a ricette nordeuropee come quella dei cinnamon roll e preparazioni portoghesi come quella dei deliziosi pastéis de nata.

Anche in territorio iper-locale la cannella danza in pasticceria, per esempio nel siciliano gelo di mellone e nei cavallucci di Siena. Versatile anche per le preparazioni più “comuni”, potete usarla per arricchire torte e biscotti che la vedono protagonista.

Cannella nei piatti salati

Regina indiscussa dei dessert, la cannella è tuttavia versatile anche all’ora di pranzo o cena. Perfetta per preparare un riso speziato, un curry di pollo e altre pietanze a base di carne, potete usarla anche nei piatti vegetali, ad esempio per arricchire delle polpette plant-based.

Bevande speziate

Il nostro cinnamomo arricchisce con carattere anche numerose bevande. Impossibile non citare il vin brûlé, che non ha bisogno di presentazioni. Ma anche la sangría può godere di una marcia in più se impreziosita con questa spezia. Ampio spazio, poi, a bevande calde di ogni genere, come la tisana zenzero e cannella.

Per decorare e guarnire

Torte, biscotti, i già citati pastéis de nata… i dolci sono una tela bianca (o, insomma, di tonalità più o meno neutre) che possono godere di un tocco di colore e aroma in più grazie a una bella spolverata di cannella in polvere.

Come conservare la cannella



Se avete acquistato la cannella in stecche, sarà opportuno conservarla in barattoli di vetro ermetici che ne preservino aroma e consistenza il più a lungo possibile. Per usare la spezia in questo “formato naturale”, basta macinarla con una normale grattugia.

Se invece avete recuperato al volo la rossastra polvere dagli scaffali del supermercato, già macinata nei pratici dispenser, allora, come suggerisce l’etichetta, dovrete tenerla semplicemente al riparo da fonti di luce, calore e umidità. Ma meglio in polvere o in stecche? C’è da dire che queste ultime preservano in modo più persistente e duraturo le caratteristiche organolettiche della cannella, ma anche un buon prodotto già macinato dà ottimi risultati.

Qualche risposta in più sul terroso cinnamomo



Giunti a questo punto, speriamo di aver ispirato le e gli amanti della spezia orientale con nuove idee, ma anche di aver convinto i più scettici a darle un’altra chance. Nel frattempo, ecco qualche altra curiosità e informazione utile.

La cannella è adatta ai bambini?

Sì, anzi: per facilitare l’adattamento dei piccoli palati a sapori il più variegati possibile, è bene abituarli fin dalla tenera età anche alle spezie (non tutte e prese a piccole dosi). Alcune figure esperte suggeriscono di introdurre ingredienti come la cannella e la curcuma nella dieta di bimbe e bimbi già dai 7-8 mesi di età.

La cannella ha controindicazioni?

Ci lasciamo guidare dall’Istituto Superiore di Sanità per delineare i possibili effetti collaterali della spezia rossastra, nonché le circostanze in cui è preferibile evitarne il consumo. È il caso di farne a meno in gravidanza (può infatti stimolare le contrazioni uterine), così come in presenza di ulcere o infiammazioni del tratto gastrointestinale. La cannella contiene inoltre cumarina, una sostanza moderatamente tossica per fegato e reni; in caso di problemi a questi organi, è opportuno non esagerare – suggerimento valido, in realtà, per chiunque.

Perché i bastoncini di cannella sono “arrotolati”?

Vi siete mai chiesti perché le stecche di cannella che compriamo hanno quella particolare forma arrotolata? Questa conformazione è dovuta al processo di lavorazione della spezia, che parte dal tronco dell’albero per raggiungere gli scaffali di supermercati e botteghe. Per farla breve, il tronco viene “pelato” a più riprese fino a ricavare diversi strati sottili, che vengono poi infilati gli uni dentro gli altri. Durante l’essiccazione, gli strati si accartocciano e danno vita a questa elegante forma.