Le migliori ricette con la cannella, per esaltare al massimo una spezia conosciuta ma relegata troppo spesso a condimento: scopritela come protagonista di dessert e pietanze salate.

di Chiara Cajelli 15 Gennaio 2022

La cannella è una delle spezie più famose, perlopiù collegata all’atmosfera invernale ma usata anche in tradizioni più “calde” come quella mediorientale. Si usa in polvere o in stecche in base alla necessità e il suo è un aroma inconfondibile. Solitamente è inserita nelle ricette per dare una nota in più, ma può essere esaltata al massimo: vi abbiamo selezionato 6 ricette per renderla protagonista, una più buona dell’altra.

Non troverete solamente pietanze dolci… dovete sapere che la cannella ha molto potenziale se accostata a sughi, carni e (come vedrete) anche pasta. Se non vi fidate sulla parola, la prossima volta che preparate uno spezzatino provate a inserirne un paio di bastoncini. Passiamo al dunque, con le migliori ricette con la cannella.

Crema catalana

Non confondete la crema catalana con la crème brulée, sono molto diverse e una delle differenze è lei, la cannella. Seguite la nostra ricetta per farne una perfetta, e innamoratevi a ogni cucchiaiata.

Calzoni ricotta e cannella

Pasta fresca, pomodoro, ricotta: ottime premesse per un primo piatto all’insegna della tradizione italiana più standard. Questo, tuttavia, è tipico del lucano ed è unico nel suo genere perché accoglie la cannella. Sembra un ingrediente inusuale da inserire in una pasta ripiena, eppure… provate a cucinarlo.

Grappa cannella e arancia

La cannella lasciata in infusione regala il meglio di sé, e sarebbe quindi un peccato non suggerire una ricetta che preveda l’infusione come tecnica portante. Questa grappa con cannella e arancia è aromatica e molto profumata, perfetta anche per un regalo.

Cinnamon roll

Un classico che non appartiene alla nostra tradizione ma che è ormai entrato a far parte del nostro amore per le bakery. I cinnamon roll, altrove cinnamon buns, sono soffici brioche lievitate e farcite con una crema di zucchero, burro e tantissima cannella. Uno spettacolo. Provate a fare un pan brioche, a farcirlo con burro morbido miscelato a zucchero e cannella in polvere, e a cuocerlo.

Ananas alla cannella

Tre ingredienti per una portata a dir poco eccezionale, perfetta come fine pasto o pre-dessert anche per un’occasione particolare. Farla è davvero molto semplice, basta seguire la nostra ricetta.

Cioccolata calda e cannella

Cioccolato e cannella? Una magia. Fate una cioccolata in tazza con la C maiuscola e aromatizzate il latte o la panna con qualche stecca di cannella: basta questo ingrediente per trasformare completamente la cioccolata in qualcosa del tutto nuovo e di esotico.