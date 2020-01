Cheesecake salata, 3 ricette da provare

La cheesecake salata è una variante sottovalutata, che si rivela in realtà perfetta per un pranzo informale, un brunch o un buffet. Assaggiate queste 3 ricette, da riservare a ospiti particolari o da portare come dono se siete ospiti da amici. Potete variare molto con la fantasia, e vederla anche come l’occasione per riciclare alcuni ingredienti che avete in frigorifero.

1. Cheesecake salata al salame ungherese

Salame Milano e salame ungherese sono i protagonisti di questa saporita cheesecake salata, arricchita con basilico, ravanelli e pomodorini. Portarla in tavola è davvero un incanto, e altrettanto l’assaggio: i cracker alla base sono croccantissimi e salini, che bilanciano molto bene la consistenza avvolgente della farcitura al salame.

Eccovi la ricetta.

2. Cheesecake “svuotafrigo” con tonno e zucchine

Una cheesecake svuotafrigo è semore un’ottima idea per consumare elementi vecchiotti o avanzati: pollo cotto, croste di formaggio, salumi, verdure… qui noi abbiamo scelto una base di croste di pane secche frullate, unite al burro fuso e lasciate compattare nello stampo come base della cheesecake. Sopra la base, delle fette di zucchina grigliate. Per la farcitura: ricotta, formaggio spalmabile tipo philadelphia e tonno sott’olio ben sgocciolato (che spesso si apre, non si finisce e rimane in frigorifero). Per addensare usate l’agar agar come nella ricetta precedente. Decorate con altre zucchine, per fare davvero un figurone.

3. Cheesecake salata al prosciutto

Carote, piselli, prosciutto cotto, prosciutto crudo, pomodorini… sembra io stia descrivendo il menù per un bellissimo pic nic, vero? Ecco: questa cheesecake richiama molto un’atmosfera fresca e informale di un pic nic o di un pranzo allegro e in compagnia. Noi abbiamo usato due tipi di prosciutto ma voi potete usare solo quello cotto, che – assicuriamo – piace di più anche ai più piccini.

Qui la ricetta.

Dopo queste idee verrebbe solo voglia di mollare tutto e prepararne una, vero? Ciò che nelle ricette è specificato è che ognuna ha molto margine di modifica: volete aggiungere erbe aromatiche tritate? Una verdura che vi piace particolarmente? Una decorazione estrosa con verdure fresche? Avete massima libertà!