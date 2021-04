Avete un sacco di fragole, volete usarle e non vi viene in mente niente. Ci pensiamo noi, perché stiamo per suggerire come usare le fragole nei dolci: in tutte le consistenze di cui questo frutto è capace, per esaltarlo come inserto e renderlo comunque protagonista. Conoscendo le potenzialità delle magioste – chiamate così in dialetto – sarà molto più semplice trovare ispirazione e scegliere esattamente il dessert di cui avete bisogno.

E, quest’anno, le fragole sono più preziose che mai vista la crisi dovuta alle gelate… è bene usarle al meglio, e non sprecarne nemmeno una! Ecco tutti i consigli per usare le fragole nei dolci.

Gelatina

Le fragole in gelatina sono perfette tanto per i dolci al cucchiaio quanto come inserto nelle torte moderne, o nelle crostate di ultima generazione. Sono necessari giusto un paio di ingredienti per esaltare tutta la bontà delle fragole, con una tecnica semplice e d’effetto.

Colla di pesce o agar agar? Agar agar!

La gelatina di fragole può essere fatta con colla di pesce o con agar agar, e noi – soprattutto per la natura delle fragole – consigliamo il secondo: otterrete una consistenza affatto gommosa e più simile a una polenta.

Brunoise

Il taglio delle fragole è da scegliere in base al dolce che si sta per preparare, e alla collocazione nello stesso. Per dolci al cucchiaio, o stratificati – un esempio? Il tiramisù alle fragole – optate per una dadolata di fragola che, nel caso fosse precisa e di ridotte dimensioni, si chiamerebbe brunoise.

Caramellate

Potete saltare le fragole a fette in padelle, insieme allo zucchero e poco alcol, oppure cuocerle a fette e belle inzuccherate direttamente sopra una frolla… il risultato sarà una distesa di fragole caramellate. Il sapore sarà dolcissimo, e il colore davvero molto intenso.

In coulis

In un attimo potete fare una coulis di fragole, da usare come salsa di accompagnamento, sopra il gelato o come strato superficiale di un dolce al cucchiaio. Fate saltare le fragole in padella, con limone e zucchero; lasciate che si ammorbidiscano come per una confettura, filtrate et voilà!

A fette sottilissime

Un classico che sarà sempre d’impatto e conquisterà sempre a colpo d’occhio: le fragole a fette su una torta o dentro una torta. Cercate però di scegliere fragole quando è stagione, e belle mature per evitare l’effetto come vedete in foto: un po’ acerbe, anemiche.

Come decorazione

Usate le fragole intere come decorazione di torte e cupcake, saranno sempre apprezzate. potete o tagliarle a metà o metterle proprio intere… e ci sono due scuole di pensiero: la prima impone di eliminare la parte non commestibile – le foglie e il picciolo – altre lo lasciano perché “conferisce una punta di verde”. Fate come preferite.

Fresche nelle mousse

Se volete il sapore di fragole, ma non la loro consistenza, puntate sulla mousse: potete usare fragole fresche oppure una coulis da inserire alla base. Anche in questo caso, per un sapore intenso e inconfondibili sono necessarie fragole mature e di qualità.

Essiccate in polvere

In commercio esiste la frutta disidratata e in polvere, naturale e senza addizioni, ed è una soluzione davvero perfetta per un dolce fruttato. In alternativa, con un po’ più di fatica e difficoltà, potete essiccare voi le fragole: a fettine, nel forno oppure nell’essiccatore.