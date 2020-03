La cucina messicana offre moltissimi piatti tipici e tradizionali, colorati e saporiti: se avete avuto la fortuna di assaggiarli in loco, o in un ristorante tipico, beati voi. Noi al momento possiamo farvi viaggiare con la fantasia, descrivendovi un po’ burrito, enchiladas, frijoles, tortillas, quesadillas, alfajores e molte altre leccornie.

Già che ci siamo, vi completiamo il menù suggerendovi anche cosa bere di tipico: dalla tequila alla orchata…

Burrito

Il burrito è una bontà composta da tortillas arrotolate e farcite con carne speziata e piccante, fagioli, riso. Ne esistono diverse varianti e può essere sia street food che fatta in casa.

Tortillas

Le tortillas sono la base di molte pietanze, in Messico, come ad esempio l’appena descritto burrito. Si tratta di una sorta di piadina, di dimensioni ridotte, a base di farina di mais.

Nachos

I nachos sono snack croccantissimi, triangolini a base di farina di mais, acqua, paprika. Solitamente sono accompagnate dal queso – formaggio fuso – salse piccanti e guacamole – salsa di avocado.

Quesadillas

Le quesadillas, come suggerisce il nome – queso – sono tortillas farcite quasi interamente di formaggio filante. Solitamente sono servite come aperitivo.

Ceviche

Se adorate il pesce crudo, e desiderate una pietanza di mare freschissima e leggera, il ceviche è la scelta ideale: carpaccio di pesce fresco e crudo, marinato con lime e condito con cipolle rosse e pomodori a fette.

Frijoles

I frijoles sono fagioli neri, che in Messico svolgono un ruolo importantissimo sia come farcitura, che come contorno e anche come primo piatto. I frijoles tipici sono stufati generalmente con salsa di pomodoro.

Tamale

Il tamale è un composto a base di farina di mais, un impasto, cotto in maniera molto particolare: è infatti racchiuso tra figlie di banano, cotto su piastra, e poi offerto per essere farcito come si vuole.

Chilaquiles

Uova, frijoles, carne macinata, panna acida, e tortillas, tutto bello piccante… vi diciamo solo che, in Messico, le chilaquiles sono preferite anche a colazione!

Chapulines

Sicuramente, le chapulines sono la pietanza tipica più particolare e inaspettata che troverete in questa lista: si tratta, infatti, di cavallette fritte. Una vera e propria leccornia.

Pozole

Il pozole ha origini molto antiche e si tratta di un corposo stufato di carne.

Nopales

Avete presente la bontà delle foglie di cactus? No, nemmeno noi… ma in Messico avremmo l’occasione di assaggiarle, perché i nopales sono proprio foglie di cactus alla griglia.

Gorditas

Le gorditas sono fatte con gli ingredienti delle tortillas, ma anziché piadine sono pagnotte. Sono servite calde e possono essere farcite come si preferisce.

Fajitas

Le fajitas sono praticamente come i burritos, ma con una farcitura molto diversa: se il burrito contiene carne macinata fagioli e riso, le fajitas contiene generalmente pollo o manzo, peperoni e salsa di pomodoro.

Alfajor

Primo dolce della lista, l’alfajor è un tipico biscottino appartenente anche alla tradizione argentina: due biscottini di farina di mais, farciti con dulce de leche o crema di cioccolato.

Dulce de leche

Il dulce de leche è una crema realizzata con latte fresco intero, zucchero e bicarbonato. In molti lo fanno partendo direttamente dal latte condensato. Dopo una cottura lenta e lunga, il latte si rapprende, diventa spalmabile e di un bel colore caramellato.

Arroz con leche

Latte, riso e cannella in polvere sono i tre ingredienti principali dell’equivalente messicano del pudding anglosassone.

Cosa bere di tipico, Tequila

Distillato icona del Messico, la tequila deriva dalla fermentazione e successiva distillazione dell’agave blu, pianta tipica messicana, la sua gradazione alcolica è tutto fuorché bassa, parliamo di 40-45°, ne esistono più tipi, dalla premium composta per il 100% da agave alla bianca, che non viene fatta invecchiare e riposa solo 60 giorni fino alla tequila Extra añejo invecchiata anche più di 8 anni. Non fatevi ingannare dalle tequila con il verme nella bottiglia, quella non è tequila ma Mezcal, distillato simile ma che si produce solo con la parte centrale dell’agave.

Margarita

Il margarita è un drink unico, un cocktail poco dolce, molto fresco, con una spiccatissima nota salina costituita proprio da sale sul bordo del bicchiere. I protagonisti sono tequila, triple sec e lime.

Horchata

L’horchata è una delizia, perché si tratta di una bevanda a base di cannella, latte, vaniglia, riso.

Cafè de olla

In Messico, il momento del caffè è costituito da caffè servito con l’immancabile cannella e zollette di zucchero puro di canna.

Tejate

Sarebbe riduttivo chiamare la tejate “cioccolata”: è una cioccolata calda, ma fatta con fave di cacao, flor de cacao, farina di mais e mamay (un ortaggio simile alla patata dolce).