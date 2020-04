Oggi ci siamo svegliati con una fissazione: la menta. O meglio, i dolci con la menta. Sarà forse perché si avvicina il periodo di mojito a go go, di desiderio di freschezza e volare con la fantasia, di granite e di dolci leggeri… sarà perché siamo fisicamente qui, ma con la fantasia stiamo trasformando lo screensaver con la spiaggia in un sogno ad occhi aperti.

Ecco perché abbiamo assecondato noi stessi, suggerendovi le migliori ricette dolci, quelle che più val la pena provare. Secondo noi sono molte, una più buona dell’altra: cheesecake, cupcake, semifreddi, panne cotte e molto altro. Che usiate sciroppo di menta o menta in foglie, andrà bene comunque e l’effetto brezza rinfrescante è assicurato.

Cheesecake alla menta

Solita cheesecake? Giammai! Abbiamo qui un suggerimento per cambiare un po’ e farne una bella fresca e colorata, alla menta. Come decorazione abbiamo scelto il cioccolato fondente, ma nessuno vieta di usare quello bianco o solamente dei ciuffi di panna montata! Eccovi la ricetta della cheesecake in foto. Una blogger geniale il cui nome è ormai perso nei meandri della memoria lanciò anni fa una cheesecake alla menta usando caramelle alla menta sbriciolate al posto dello sciroppo.

Panna cotta alla menta

Nulla di più semplice: che facciate la panna cotta con colla di pesce o agar agar, potete aromatizzare la panna con un bel po’ di menta in foglie. Scaldatela insieme alle foglie, quindi lasciatela raffreddare con le foglie in infusione. Scolatela e procedete come da ricetta. In alternativa, anche per un tocco di colore, aggiungete sciroppo ma, in questo caso, regolateci con il gelificante. Non sottovalutate il potere di una “banale” panna cotta.

Gelato menta e cioccolato

Gelato al cioccolato dolce e mentolato… non diceva così la canzone? Errore nostro, sarà che il gelato alla menta e cioccolato (in scaglie, gocce, variegato) è tra i nostri preferiti. Fiordilatte aromatizzato con menta fresca, e poi cioccolato fondente in abbinamento. Top. Sapete come fare velocemente in casa il gelato? Panna fresca da montare, aggiungete latte condensato e… tutto qui, via in congelatore.

Torta alla menta

Una soffice torta ideale per la merenda o la colazione, con un impasto semplice da fare e coloratissimo così da incantare grandi e piccini, un piacevole e delicato aroma di menta… ecco la nostra torta, con una colata di cioccolato che voi potete omettere o variare a piacere. Una variante? Cocco rapè!

Ecco la ricetta!

Sandwich cookies alla menta

Se solo potessimo farvi assaggiare questi biscottini cioccolato e menta… ah, ma possiamo: qui sotto trovate la ricetta! Una sorta di frolla ricca di cacao e una crema di cioccolato bianco aromatizzata con estratto naturale di menta. Questo conferisce un sapore naturale e una balsamicità unica. Perfetti per la Pasqua imminente.

Qui la ricetta.

Biscotti limone e menta

Dopo quelli al cacao, ecco i biscottini al limone e menta: riuscireste a immaginare un’accoppiata più frizzantella?Sono biscotti senza uova, realizzati con farina, burro, zucchero, menta in foglie e limone sia fresco che candito. Delicati, ideali per l’ora del tè, friabili.

Qui la ricetta.

Semifreddo alla menta

Se come noi adorate i dolci al cucchiaio e il gelato, allora il semifreddo è il dessert che fa per voi. Ne abbiamo qui uno in cui la menta è protagonista, insieme a panna, latte condensato e una bella glassa corposa. Inoltre, il semifreddo ha sempre un vantaggio: anche se non è fatto a regola d’arte, è buono lo stesso!

Qui la ricetta.

Granita alla menta

La prima cosa che viene in mente pensando ai dolci alla menta è la granita. Non è, effettivamente, proprio un dolce… ma non poteva mancare dalla lista. Noi vi spieghiamo come farla in casa, proprio come quella nelle gelaterie, fosforescente che cattura sempre l’occhio di grandi e piccini. E di professionisti gourmet e stellati che – scommettiamo? – la ordinano ancora.

Qui la ricetta.

Dessert veloce cioccolato e menta

Non avete idee ma avete poco tempo? Questa ricetta fa per voi: un dessert al cucchiaio veloce e a fare, volendo, quasi all’ultimo minuto. Alla base un crumble o al cacao o liscio, come farcitura una facilissima crema di sciroppo alla menta, ricotta e panna. Alternativa al crumble, se non avete voglia di farlo: una torta avanzata sbriciolata, o dei biscotti secchi vecchiotti.

Ecco la nostra ricetta.

Cupcake alla menta

Per cambiare un po’, fate i vostri cupcake di fiducia, o alla vaniglia, e puntate poi sulla decorazione: una creamcheese (ovvero la classica glassa a base di formaggio spalmabile tipo philadelphia e zucchero a velo) con sciroppo di menta, ad esempio, alla quale aggiungere anche qualche goccia di essenza di menta naturale. Vi farete i complimenti da soli.