La panna cotta con agar agar è una variante vegetariana alla ricetta, la panna cotta con agar agar, la colla di pesce infatti è una gelatina essiccata in fogli, utilizzata in cucina come addensante, che viene prodotta utilizzando ingredienti di origine animale come cotenna, ossa, cartilagini, quindi non adatta per essere impiegata in ricette vegetariane, l’agar agar invece è un ingrediente di origine vegetale al 100% in quanto viene ricavato dalle alghe rosse.

In questa ricetta la panna cotta ha una consistenza diversa rispetto alla classica con la colla di pesce, è più cremosa e non “gelatinosa”, ma il gusto rimane invariato in quanto l’agar agar è completamente neutro e non presenta nessun sapore.

La ricetta classica della panna cotta, un dolce di origine piemontese, famoso in tutto il mondo, prevede l’utilizzo di tre soli ingredienti, panna (o panna e latte), zucchero e colla di pesce.

Una volta pronta, potete servire la panna cotta con agar agar con una salsa al caramello, del cioccolato fuso o una coulis di frutta fresca.

Per una versione un po’ più light potete sostituire metà panna con del latte.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

8 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 l Panna fresca

2 cucchiaini colmi Agar Agar in polvere

1 Vaniglia bacca

160 g Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta della panna cotta con agar agar versate 900 ml di panna in un pentolino, aggiungete lo zucchero e mettete sul fuoco.

Fate sciogliere l’agar agar in un bicchiere con i 100 ml di panna rimasti.

Incidete la bacca di vaniglia per il lungo in modo da aprirla, estraete i semini con un coltello e aggiungeteli nel pentolino alla panna assieme alla bacca stessa e all’agar agar precedentemente sciolto nella panna.

Mescolando spesso portare il tutto a 95 °C (se non avete un termometro per liquidi basta che abbassiate la temperatura appena vi accorgete che la panna inizia a bollire).

Continuate la cottura tenendo bassa la fiamma per 4 o 5 minuti.

Versate la panna cotta in 8 bicchierini, filtrando con un colino per eliminare la bacca di vaniglia e lasciate raffreddare.

La panna cotta si addenserà man mano che si raffredderà.

Ponete in frigorifero per 4 o 5 ore prima di servire.