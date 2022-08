di Chiara Cajelli 26 Agosto 2022

Le banane (soprav)vivono al freddo o al tepore? Dovremmo conservarle in frigorifero o no? Sembra una domanda stupida ma sarebbe molto sbagliato sottovalutarla e lasciarla irrisolta con risposte approssimative: soprattutto in un periodo in cui materie prime e acqua scarseggiano, è doveroso far chiarezza per evitare sprechi di qualsiasi tipo.

Con le banane siamo tra l’altro fortunati perché questo frutto – che poi manco è un frutto bensì la bacca del banano – è davvero disponibile da gennaio a dicembre. Sarebbe stato importato dall’Africa in America dai portoghesi, ma adesso ha trovato terreno fertile in molte aree del mondo Italia compresa (in Sicilia). Le apprezziamo quotidianamente, più nel dolce che nel salato rispetto ad altre culture, e nel nostro carrello non mancano mai: vediamo dove conservare le banane, una volta arrivati a casa.

La risposta è sì, ma solo da quando sono mature

Le banane possono essere sicuramente conservate in frigorifero ma solamente a una condizione: devono essere mature al punto giusto. Se acquistate banane acerbe (verdi, anche solo all’estremità) non riponetele immediatamente in frigorifero bensì in un porta frutta o cassetta a temperatura ambiente. In pochi giorni saranno mature, e a quel punto potrete trasferirle.

Come farle durare un mese in frigorifero

Una banana matura, conservata in frigorifero, può durare un paio di giorni e poi comincia ad annerirsi: la polpa perde freschezza, si concentrano gli zuccheri, inizia a fermentare e a diventare farinosa. Un trucco per mantenere le banane integre in frigorifero per oltre un mese è sbucciarle, tagliarle a rondelle o a metà e chiuderle per bene in un sacchetto per il congelatore. In alternativa, è perfetto anche il sotto vuoto se prevede una modalità delicata, per non spappolare la polpa.

Cosa succede se le metto in frigorifero da acerbe? Eh… allappano

Se volete conservare le banane in frigorifero quando sono ancora acerbe (e non potete sbagliare, perché sono durissime e verdi alle estremità) allora dovete essere pronti all’inevitabile: il sapore della polpa cambierà. Il freddo non fa maturare le banane ma fa comunque “invecchiare” la polpa, che diventerà più amara e allapperà il palato.

Accortezze a monte

prima di capire quando conservare o no una banana in frigorifero, fate attenzione comunque al suo aspetto: non solo il colore ma anche lo stato di buccia, picciolo ed estremità finale. Se su una banana notate lividi eccessivi che scavano la buccia allora evitate di consumarla o conservarla; stesso discorso è se vedete il picciolo già aperto o spaccato, o la buccia incisa: anche se apparentemente perfetta, una banana in questo stato potrebbe essere un vero e proprio terreno fertile per batteri, ed è meglio buttarla.

Sì, a volte sono troppo mature anche per il banana bread

Il banana bread è una torta anglosassone a base di banane, ed è strepitosa anche come idea per riciclarle quando sono eccessivamente mature. Attenzione però, perché da eccessivamente mature a marce la distanza è molto breve. Una banana annerita può ancora essere buona, almeno per la torta, ma attenti: se sbucciandola ha un forte odore, cattivo come di fermentato, non usatela nemmeno per la cottura. Guardate l’immagine: le prime due file di banane sono ok, le ultime 2-4 annerite sono inadatte.