Non è così semplice pensare (e fare) cocktail analcolici che siano equilibrati, saporiti, e che siano al contempo leggeri ma non blandi e anonimi: c’è chi adora la frutta fresca (il che aiuta parecchio, in questo caso, perché metà del gioco è fatto), altri preferiscono erbe e aromi, altri ancora adorano gli sciroppi. Anche il contesto non è facile da azzeccare: un conto è un cocktail da pomeriggio o aperitivo, un altro è il mocktail ovvero un cocktail analcolico che si beve dall’happy hour al dopo cena, un altro ancora è un compleanno o una festività come l’8 marzo.

Tranquilli però, che abbiamo per voi i 14 cocktail analcolici migliori per la Festa della donna: tante idee fresche ed eleganti, semplici da fare e per tutti i gusti!

1. Virgin Mary

Il bloody mary classico è uno dei cocktail alcolici più celebri a mondo: amato dalle signore perché relativamente poco calorico, è fresco e saziante data la presenza abbondante di pomodoro. Gli altri elementi sono tabasco, sedano e vodka, ma nel virgin Mary quest’ultimo elemento non è presente. Si tratta quindi di succo di pomodoro, ben condito, piacevole.

2. Copa verde

Incredibile la versatilità dell’avocado, vero? la sua cremosità è perfetta anche per i cocktail come questo: frullate polpa di avocado, soda, succo di lime, miele o sciroppo d’agave e un’erba aromatica come timo o rosmarino… una bomba!

3. Margarita free

Il margarita è un cocktail particolarissimo e piuttosto forte: succo di lime, triple sec, tequila e abbondante sale. La versione alcol free è semplicissima, perché basta unire succo di lime, di limone, gazzosa o soda e zucchero sul bordo del bicchiere al posto del sale.

4. Banshee

Il banshee è un cocktail analcolico a base di crema di banana, polpa di banana se si vuole, crema di cacao e crema di latte: non sono ingredienti facilissimi da reperire nei supermercati ma assicuriamo che si tratta di un drink incredibilmente buono e val la pena tentare anche online!

5. Spritz analcolico

Qui, molti di voi si indigneranno parecchio… ma il mio lavoro in questo momento è farvi dare un’occasione allo spritz analcolico. Non è tanto male, ve lo prometto: basterà miscelare succo d’arancia, bitter, soda o acqua tonica, e servire con arancia a fette e ghiaccio.

6. Free mojito

Il mojito è il cocktail re dell’estate, della freschezza, delle feste, delle vacanze. Lo amiamo tutti e assicuro che anche in versione analcolica rispecchia tutti gli attributi. Tanta menta, acqua tonica o soda, succo di lime sono gli ingredienti che vi serviranno per farlo a casa.

7. Long Island Iced tea analcolico

Definirlo “tè freddo aromatizzato” non è cool come “long island iced tea analcolico”, ma di fatto si tratta proprio di un tè freddo aromatizzato con erbe aromatiche e uno sciroppo di frutta come pesca o limone. Il risultato è freschissimo, non troppo dolce, e perfetto da sorseggiare per tutta la serata.

8. Virgin colada

La pina colada è un cocktail composto da ananas, cocco e rum chiaro. Ecco: togliete il rum chiaro, aggiungete acqua di cocco e otterrete una virgin colada! Semplice, sostanzioso e appagante.

9. Blueberry cocktail

Il succo di mirtilli neri, se unito a lime, soda o gazzosa e un’erba aromatico come timo o rosmarino, diventa il perfetto cocktail analcolico per la Festa della donna: colore meraviglioso, sapore intenso e particolare, profumato. Da provare immediatamente!

10. Sangria bianca analcolica

Unendo ginger beer (tranquilli, no alcol), succo di mela, di lime o limone e tanta frutta fresca a pezzetti, otterrete una sangria bianca analcolica ideale per brindare durante una serata speciale.

11. Free cosmopolitan

Usate lo stesso elemento protagonista del cosmopolitan alcolico, ovvero il succo di mirtillo rosso, per unirlo a soda e succo di lime o limone: il risultato vi sorprenderà!

12. Acqua aromatizzata alla rosa

Questa è un’idea davvero romantica, e le rose sono in assoluto uno dei simboli di femminilità che è l’ideale per celebrare l’8 marzo. Quest’acqua aromatizzata può essere fatta sia con acqua dolcificata con miele o agave, sia con gazzosa o soda: aggiungete poi in infusione dei boccioli di rosa edibile e un goccio di sciroppo all’amarena.

13. Virgin colada alla fragola

Unite succo di ananas con purea di ananas e fragola fresca frullata, aggiungete soda, lime un goccio di tabasco e otterrete un cocktail analcolico di color rosa intenso e dal sapore freschissimo e non troppo dolce.

14. Succo di amarena e agrumi

Che meraviglia questo cocktail analcolico, semplice da fare e di grande effetto perché particolare. Miscelate succo di amarena con succo fresco di arancia, per mixare tutto con ghiaccio e un paio di bacche di ginepro.