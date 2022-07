Sono almeno 5 i motivi per bocciare del tutto il frozen yogurt bark, ricetta trend su Tik Tok, nonché virale, che consiste nel congelare lo yogurt per poi mangiarlo a scaglie.

di Chiara Cajelli 7 Luglio 2022

Provate a cercare “frozen yogurt bark” (o bars) nel feed di Tik tok e Google vi suggerirà centinaia di video a riguardo, corredati da date anche vecchiotte ovvero almeno almeno dalla scorsa estate. Trattasi di un trend ora in crescita, che sta invadendo anche Instagram (ovviamente) e molti siti di ricette. Esattamente come è stato per il porridge e per le ricette fit, anche questo “snack fit proteico light healthy da fare easy peasy lemon squeezy” è virale… ma ora – visto che ho provato e buttato via molte prove – propongo 5 motivi per bocciarlo.

Prima, vi spiego la ricetta se così può essere definita. Qualcuno, tempo fa, ha avuto l’idea di sostituire con lo yogurt il cioccolato che veniva sciolto, versato su carta da forno e arricchito con la qualunque prima che si solidificasse nuovamente e si potesse spezzare a scaglie: ce n’erano di tutte le tipologie, anche per le Feste. Ebbene si fa la stessa cosa con lo yogurt: lo versi e stendi sulla carta da forno, ci metti sopra qualcosa (tutttti ci mettono i frutti di bosco, avanguardia pura) e via in congelatore. Questa “sfoglia” poi si spezza e tu ti mangi a scaglie lo yogurt congelato.

1. Si scioglie non appena lo tocchi

Oggettivamente molto semplici da preparare, molto belle da vedere, molto belle da fotografare. Ma non si può andare oltre a questi tre aseptti positivi. Perché? Perché appena tocchi queste scaglie di yogurt congelato si sciolgono: se immaginate di mettervi in terrazzo, d’estate, con una ciotola di frozen yogurt bark come fossero pezzetti di anguria da centellinare, scordatevelo. Quindi, o ve le ficcate tutte in bocca e immediatamente dopo aver scattato la foto patinata per i like, oppure aspettatevi di vedere l’acquetta della liquefazione prendere possesso della situazione.

2. Lo yogurt congelato cristallizza, risultando acquoso in bocca

Ripetiamolo tutti insieme: lo yogurt congelato non è gelato; lo yogurt congelato non rimane cremoso; lo yogurt non è un ingrediente nato per essere congelato in purezza. Ecco cosa succede quando si congela lo yogurt: la sua sttuttura si restringe e subisce un processo di disgregazione, il che porta ad un risultato più acquoso, acidino e molto più granuloso rispetto alla sua forma fresca. Questa non è una mia opinione o una cosa su cui si può soprassedere, bensì un dato di fatto. E assicuro che NESSUN BLOGGER o tiktoker che sia vi avverte, prima di farvi spendere tempo ed energie.

Sì, succede lo stesso anche con lo yogurt greco. Foooorse uno yogurt greco intero resiste un po’ più a lungo all’inevitabile fine, ma tanto non lo usereste mai perché è meno fit e più calorico rispetto a quello 0% grassi e meno incline al congelamento. And so…

3. Vi sfido a mordere la frutta fresca a pezzi messa sopra, da congelata

Già solo il fatto che si sciolgono guardandole, e che sono per forza meno piacevoli di quanto un video virale faccia credere, dovrebbero avervi convinti della mia presa di posizione. Aggiungo un’altra riflessione: avete mai provato a mordere un lampone o un mirtillo o una fragola congelati, anche solo a pezzetti? Sassi. Sassi ghiacciati insapore. Immaginatevi questi sassi ghiacciati e insapore rimanervi in bocca dopo che la scaglia di yogurt si liquefa appena sfiora la lingua. Mmmmm, che buona merenda. Ma mettere della frutta fresca in un vasetto di yogurt è troppo poco cool? Ah ho capito, il cool non basta e ci vuole il #frozen.

4. A questo punto è meglio la versione pre-social network

Quando ero piccina mi divertivo a infilzare i vasetti di yogurt con gli stecchi riciclati dei magnum: aspettavo una notte, poi con non poca fatica sformavo il mio “gelato su stecco” e bom. Non era buono, perché i problemi di cui sopra si presentavano già in questa versione, ma almeno – su stecco – non si scioglieva subito. Anzi, ricordo benissimo che non so quale marchio aveva studiato uno yogurt particolarmente grasso e cremoso fatto apposta per essere congelato, tant’è che nella confezione era disponibile anche lo stecco di legno.

5. Dov’è l’effettivo vantaggio di questa soluzione?

Presupponiamo che il fatto che si sciolga e che sappia di acido granuloso non sia un problema rilevante per voi: mi dite allora quale sia l’effettivo vantaggio delle frozen yogurt bark? Non resistono 1 minuto fuori dal congelatore, non potete portarvele in giro, non potete offrirle agli ospiti se non tirandogliele in bocca con arco e frecce direttamente dal congelatore, gli ingredienti sopra perdono sapore se congelati( la frutta secca congelata perde sapore, la frutta anche come ho già spiegato, le scaglie di cioccolato diventano marmo insapore anch’esse). Miele e caramello in aggiunta? Ok, go on, ma lo snack fit ed estivo allora si trasforma in un cornetto Algida. Cosa che ora andrò a mangiarmi.