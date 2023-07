La cucina Somala in sette piatti tipici da provare

di Chiara Fedeli 27 Luglio 2023

Prima è stata l’Asia, poi il Sud America, adesso l’interesse della cucina mondiale (e dei gourmand di tutto il mondo) si sta spostando sempre più verso l’Africa e il Medio Oriente: questo significa anche una riscoperta di ricette antiche, di tradizioni secolari e, ovviamente, di ingredienti fuori dalla nostra zona di confort. E in tutto questo la cucina somala è maestra.

Le caratteristiche della cucina somala

Come molte cucine africane, quella somala è una cucina povera, che unisce tradizioni di molti popoli diversi che in Somalia, lo stato sulla punta del corno d’Africa, si sono incontrati e mescolati. Questo è dovuto principalmente alla storia di questo stato, da sempre un punto di approdo dei commercianti della zona dell’oceano Indiano, ma anche di coloro che seguono la rotta che dall’Europa va verso l’Asia, attraverso il canale di Suez e il Mar Rosso.

Piccola lezione di geografia e storia: come abbiamo detto, la Somalia si trova sul corno d’Africa, proprio allo sbocco del Mar Rosso nell’Oceano Indiano. Molto instabile politicamente, negli ultimi decenni l’emigrazione è stata un fenomeno di massa in Somalia: si stima che nel 2019 i migranti somali nel mondo fossero 2.054.377. Questo ha portato, quindi, la cultura e la cucina somale in giro per il globo.

Gli ingredienti principali della cucina somala sono latte, mais, cereali, frutta. Molto comune anche la pasta e il riso, come la carne di capra, di pecora e di cammello o dromedario. Buona parte della popolazione somala è musulmana, quindi la carne di maiale non è molto comune nella cucina tradizionale. Come dicevamo, la cucina somala, oltre ad essere differente da regione a regione, è stata influenzata da diverse cucine nazionali, in particolare da quella etiope, yemenita, persiana, italiana, turca e indiana.

Ma quali sono i piatti tipici della cucina somala che dovreste assolutamente provare? Ne abbiamo selezionati sette.

I 7 piatti somali da conoscere

Sabayad

Partiamo dal pane: il Sabayad (chiamato anche Kimis) è il pane tipico somalo. Molto simili alle paratha indiane, queste focacce piatte e larghe vengono preparate con acqua, farina e sale. Cotto poi in grandi padelle, il sabayad viene servito sia per colazione che come accompagnamento per la cena.

Canjeero

Altro tipo di pane da accompagnamento, il Canjeero viene utilizzato anche molto nella cucina etiope e in quella eritrea. Questa specie di crepes viene utilizzate per servire il pasto principale della giornata e ha una preparazione molto particolare: la farina di teff, un cereale comune nella zona, viene mescolata con l’acqua e lasciata fermentare per 24 ore. Successivamente il composto viene steso su delle piastre di grandi dimensioni e cotto per qualche minuto, fino a che non compaiono in superficie numerose bollicine. Sul canjeero, utilizzato come piatto e come posata, vengono serviti vari tipi di carne e verdure.

Bariis iskukaris

Piatto salato più tradizionale della cucina somala il Bariis iskukaris è composto da riso (bariis) basmati con uvetta, piselli, patate, cipolle e peperoni e accompagnato da una proteina, solitamente agnello, manzo, capra, cammello o pollo arrosto. La particolarità di questo piatto, però, sono le spezie utilizzate: la miscela base prende il nome di xawaash e comprende cumino, curcuma, pepe nero, chiodi di garofano, noce moscata e cannella. Dopo la cottura a volte vengono aggiunti anche zafferano o coloranti per rendere il piatto arancione. Il piatto, infine, viene servito accompagnato da una banana.

Odkac

L’Odkac, o Muqmad, è un piattto molto consumato nella zona nord della Somalia: consiste in una miscela di carne e spezie lasciata stagionare e poi servita per colazione o pranzo sul Canjeero. Per prepararla, la carne di manzo viene cotta e poi lasciata riposare nel burro fuso; una volta fredda viene poi tagliata a cubetti e mangiata anche come snack.

Sambuusa

Molto simili ai samosa, i sambuusa sono stati portati proprio dai tanti migranti indiani nell’area. Triangolini di pasta fillo, possono essere riempiti di verdure, carne o un mix di entrambe le cose. Vengono mangiati principalmente come snack durante la giornata o anche come colazione salata.

Xalwo

Il Xalwo or halwo è uno snack dolce consumato comunemente durante feste o matrimoni. Questa specie di gelatina si prepara mescolando zucchero, maizena, cardamomo e noce moscata in polvere e ghee (burro chiarificato). A volte poi vengono aggiunte anche noccioline o frutta per migliorare il sapore e la consistenza, che è gelatinosa e appicciocosa.

Gashaato

Altro dolce tipico della cucina somala, il Gashaato viene preparato con cocco, zucchero e olio. Anche la consistenza del Gashaato è molto particolare, perché morbida e granulosa. Per rendere questi dolcetti più gustosi vengono spesso passati nel cocco rapè, in modo da avere una nota croccante.