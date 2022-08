Le 10 torte nuziali più viste di sempre

di Chiara Cajelli 6 Agosto 2022

Le torte nuziali sono uno degli argomenti più spinosi (insieme alla scelta del ristorante) quando si parla di matrimonio: sono un costo, devono piacere a tutti, devono essere belle, devono essere adatte alla stagione (cosa che non avviene praticamente mai). Poi, devono rispecchiare il volere degli sposi… e a quanto pare il volere degli sposi cade quasi sempre su una di queste, ovvero le 10 più viste di sempre. Più viste di sempre, quasi sempre servite con archetto e fontane pirotecniche alle spalle.

Mai che, come torta di nozze, arrivi un enorme cinnamon rolls o boh una angel cake a strati: no, l’originalità è piuttosto contenuta e non riesco a capire se è perché alcuni della torta se ne sbattono (una scelta di priorità, nulla da dire), se per convenienza (magari costa di più pretendere e/o cercare una torta che ci piaccia e rispecchi davvero), o se per moda (perché tanto “il nostro matrimonio sarà comunque differente“). Uuuuu quanto la prenderete sul personale, già lo so.

1. Il classico: pan di spagna-panna-fragola

La torta nuziale in assoluto più vista è anche la più apprezzata, e più semplice da realizzare. Pan di Spagna imbevuto di bagna, crema pasticciera o chantilly a farcire, una valangata di fragole fresche anche se il matrimonio è a settembre. Buona, piatta, né lode né infamia, scenografica quanto basta.

2. Quella con il topper “troppo simpatico”

I topper sarebbero da riservare solamente alle torte di compleanno. Detto ciò, i topper per la torta nuziale di chi vi dice “è super originale morirete dal ridere” solitamente sono terrificanti. Con lo sposo intento a fuggire e la sposa che lo tira per il collo obbligandolo a sposarsi, o con lo sposo steso a terra (sulla torta) e la sposa che lo domina schiacciandolo con il piede da predatrice quale è. Insomma c’è della torta in questo sessismo.

3. Torta a piani old style decorata a mano

Le torte vecchio stile, quello che si vedeva sovente anche negli anni Cinquanta, sono stupende. Decorazioni minuziose tutte a mano, strati imponenti, eleganza. Al contempo, forse un po’ too much per matrimoni che non siano regali.

4. Quella con il nastro rosso o tiffany

Il total white con un inserto colorato ormai è lo stile matrimoniale che va per la maggiore, e la “nota” di colore è ovunque: sull’abito della sposa, sulle sedie del ricevimento, sulla torta tramite un nastro di satin. Generalmente i colori sono tre: il rosso, il blu e il tiffany.

5. La millefoglie con frutta fresca

Un po’ più rara rispetto alla classica di pan di Spagna, ma comunque un altro classico intramontabile: la millefoglie con tanta crema e frutta fresca. Immagino non complicatissima da fare, ma non semplice da tagliare e servire. Retro, quanto basta.

6. Il giardino botanico

La torta nuziale che chiamo Giardino botanico è quella completamente ricoperta di fiori non commestibili, che a me personalmente ricorda un’urna funebre. Soprattutto, tolti i fiori ti rimane in mano una torta tutta forata e da sei meno come voto complessivo.

7. La total pasta di zucchero

Le torte completamente coperte di pasta di zucchero, decorazioni comprese, sono difficili da gestire e credo siano le più costose. Bisogna stare particolarmente attenti alla temperatura nella stanza e a quella di conservazione. Eleganti, ma se fatte male sembrano sempre finte.

8. Naked cake “poco artefatta”

Le naked cake sono l’opposto di quelle decorate con pasta di zucchero: non sono rivestite con alcunché e le uniche decorazioni sono floreali o comunque naturali – bacche, rami, frutti, fiori. Belle, suggeriscono un’atmosfera boschiva, ma non sono meno artefatte di altre.

9. Black&white cake

La torta nuziale black&white è molto spesso tributo del tema black&white scelto per l’intero matrimonio. Le torte con queste caratteristiche sono appariscenti e vistose, quasi optical, dall’aspetto fintissimo.

10. La trapunta con le perle

Romantiche, leziose, eleganti… chiamatele come volete ma le torte di nozze con la decorazione a trapunta a me ricordano solo un bel cuscino tutto da sprimacciare. Se, in più, ci sono le perline, mi ricorda un bel cuscino tutto da sprimacciare per il mio chihuahua viziato.