Dicono che non esista momento più imbarazzante dei 20 secondi circa in cui tutti cantano “Tanti auguri a te”e voi siete lì, incerti e vagamente sorridenti davanti alle candeline senza sapere bene cosa fare. Beh, noi vogliamo darvi una soluzione: approfittatene per ammirare le bellissime decorazioni sulla torta di compleanno. Dalla classica panna ai complicati ghirigori di crema al burro, pasta di mandorle e mousse al cioccolato, vi mostriamo ben 25 modi per decorare la torta di compleanno.

Panna montata

Un evergreen che non stanca mai, la panna montata è una decorazione semplice ma efficace. Potete farla più o meno zuccherata, vegana con il latte di cocco o senza lattosio. E non abbiate paura di abbondare: l’unico rischio è che a qualcuno venga in mente di spingerci sopra la vostra faccia proprio sul più bello. Qui trovate le istruzioni per la panna montata senza grumi.

Zucchero a velo

Una bustina di zucchero a velo e una forchetta a volte fanno miracoli. Ad esempio sulla torta di compleanno, una decorazione velocissima dell’ultimo minuto che potete fare con qualsiasi strumento o formina a vostra disposizione.

Frutta fresca

Non per niente, la proverbiale ciliegina sulla torta è la cosa migliore che ci sia. Per questo motivo, se decidete di mettere la frutta fresca sulla torta di compleanno, sappiate che avete una bella responsabilità. Tagliate e disponete la frutta con precisione e il risultato estetico sarà impeccabile.

Granella di nocciole

Ma anche di pistacchi, arachidi, mandorle, anacardi. La frutta secca (salvo allergie) piace sempre per il suo effetto “crunchy”. Vestite la vostra torta, lati compresi, con l’allegra granella per una decorazione croccante e sfiziosa.

Confettini colorati

Quando la fantasia scarseggia, ci pensano i confettini colorati a rinfrescare le idee. Questi piccoli zuccherini creano decorazioni divertenti da usare per ogni occasione: cuoricini, perline, stelline, animaletti. L’importante è saperli usare per un effetto originale, ad esempio richiamando gli strati colorati all’interno della torta.

Cereali

Un’idea carina per il compleanno dei vostri bambini (ma se siete grandi va benissimo lo stesso) è usare i cereali per la colazione come decorazione. Si va dal classico riso soffiato ai coloratissimi cereali dalle forme più strane che, se non trovate in commercio (e forse è un bene), potete tranquillamente ordinare online.

Caramello

Morbido in salsa mou, oppure croccante e modellato come una scultura, il caramello è sempre il benvenuto sulla torta di compleanno. Fatelo colare, addensare, imbrunire, cristallizzare: nel dubbio prendete spunto dalla nostra ricetta.

Fiori eduli

La natura a volte sorprende regalandoci qualcosa di incantevole e per di più commestibile. I fiori eduli sono un bellissimo esempio: i petali di rosa, malva, violetta, margherita, iris sono ideali per decorazioni romantiche sulla torta di compleanno.

Fogli di ostia

In gergo si chiama wafer paper, comunemente si dice fogli di ostia. La materia prima è l’amido (di riso, patate o mais) modellabile secondo i vostri desideri. Decorate la torta di compleanno con fiori e farfalle, leggiadri sia nella forma, sia nel gusto.

Ganache al cioccolato

Con la ganache non si sbaglia mai. Una crema densa di panna e cioccolato è perfetta per avvolgere la vostra torta e donarle un ulteriore strato umido e setoso, che sia normale o montata. Ecco qui la ricetta.

Mousse

Molto simile alla ganache, la mousse utilizza anche l’uovo oltre a panna fresca e cioccolato. Tutto quello che vi serve per decorare bene la torta è una sac à poche, un po’ di manualità e la nostra ricetta.

Biscotti

Torta e biscotti insieme? Beh, è il vostro compleanno e potete permettervelo! Decorate con biscotti ripieni, interi, sbriciolati, al cioccolato, alla crema. Se li mettete nella base della cheesecake, questi sono i consigli da seguire.

Macarons

Voglia di biscotti sofisticati? Presto detto, direttamente dalla Francia arrivano i macarons. Questi pasticcini meringati colorati e irresistibili sembrano un capolavoro di pasticceria, ma vi assicuriamo che non serve volare fino al centro di Parigi per trovarne di perfetti: ecco qui i consigli per prepararli senza errori.

Meringhe

Classica, svizzera, francese e italiana: la meringa ha solo due ingredienti ma un passaporto variegato. Decorate la torta con la tipologia che vi viene meglio allenandovi con la nostra ricetta.

Marshmallow

Con i marshmallow, soffici cilindretti di zucchero, si vince facile. Per una decorazione veloce basta metterli in microonde per pochi secondi e sistemarli sulla sommità della torta. Con il calore delle candeline si scioglieranno ulteriormente creando un bellissimo effetto drip.

Cioccolatini

I cioccolatini sono sempre un regalo gradito. Perché allora non usarli come golosa decorazione? Al latte, fondenti, coperti di granella, ripieni di crema e marmellata…Sono ancora più buoni se preparati con le vostre mani: ecco qui la ricetta.

Marzapane

Pasta di mandorle, albume e zucchero danno vita al marzapane, modellabile in tutte le forme e perfetto per decorare la torta di compleanno. Create trionfi di frutta e fiori grazie alla morbidezza dell’impasto, alle tinte commestibili e alla vostra fantasia.

Acquerelli commestibili

Usare la torta di compleanno come una tavolozza? Che bella idea, con gli acquerelli commestibili naturalmente! Divertitevi a dipingere con i coloranti alimentari da pasticceria per dare un tocco personalizzato.

Oro commestibile

Per celebrare un compleanno davvero speciale ci vuole l’oro commestibile. In commercio lo trovate sotto forma di lamine, polvere, fiocchi, briciole e bastoncini. In tutti i casi l’effetto sarà molto scenografico e brillerete letteralmente di felicità.

Glitter

Decorare la torta di compleanno è un po’ come fare un cartellone: dopo colori e oro commestibile, arriva il momento di scatenare la creatività con i glitter da mangiare. Divertitevi a cospargerli sulla glassa, e non dimenticate di instagrammare la vostra torta luccicante!

Glassa drip

“Drip” in inglese significa letteralmente “sgocciolare”: niente ci riesce meglio di una glassa densa sulla sommità della torta, creando un bellissimo effetto scenografico che potete valorizzare con colori, confetti e glitter alimentari.

Crema al burro

La crema al burro è una tipica copertura per torte. Consiste in burro montato con altri ingredienti come crema pasticciera, crema inglese o uova. La difficoltà tecnica sta nella destrezza manuale per distribuirla su tutta la superficie del dolce: prima di cimentarvi con la torta vera e propria, fate esperimenti con la sac à poche su qualche cupcake singola, ad esempio quelle al torrone di questa ricetta.

Gelatina di frutta

Un sottile strato trasparente e colorato è la decorazione perfetta per una torta di compleanno dai sapori delicati. Realizzatela con la vostra frutta preferita e colla di pesce, oppure prendete confidenza con l’agar agar, il gelificante vegetale: qui vi insegniamo gli errori da non fare.

Fondant

L’effetto scenografico del fondant o pasta di zucchero è la fortuna del cake design. Fatto di zucchero, acqua e glucosio, è una preparazione ad alto livello di difficoltà ma direttamente proporzionale a quello di soddisfazione. Affidatevi al fondant per creazioni assolutamente originali.

Glassa a specchio

Glassa a specchio per torte spaziali: in inglese si chiamano proprio galaxy cake, suggestive galassie dipinte sulla superficie della torta con sfumature e giochi di colore. Imparate a realizzare anche voi questa glassa riflettente con la nostra ricetta e date sfogo a tutto il vostro estro.