La marmellata di limoni è una bontà da tenere sempre in casa, perché particolare e versatile sia per le pietanze dolci che per quelle salate. Noi la adoriamo perché adatta a molti abbinamenti: provatela con formaggio fresco, carne di maiale, speziata al cardamomo o anice, burro di alpeggio e pane tostato.

Con formaggio tipo Camembert

I formaggi freschi e/o semi stagionati come il Camembert, o il brie sono perfetti per essere abbinati con gli agrumi. Il limone è l’agrume perfetto per loro, soprattutto se in marmellata: aspro e con note amare, dolce ma non troppo da coprire la sapidità del formaggio.

Con carne di maiale arrosto o scaloppata

La carne di maiale, sia scaloppata che arrosto, è dolce per natura e si presta bene ad essere abbinata con elementi dolci come carote, castagne, mele, prugne… e limoni. Anche la marmellata di limoni, magari in salsa da servire a parte.

Con spezie: anice, cardamomo, caffè, liquirizia

Se cercate un’idea per rendere più particolare la marmellata di limoni home made, la risposta è la seguente: spezie. Ce ne sono diverse adatte, ma quelle perfette da aggiungere in cottura sono:

caffè macinato;

cardamomo in polvere (che ha un piacevole e fresco retrogusto mentolato);

anice stellato;

liquirizia in polvere

Con pane tostato e burro d’alpeggio

Che dire di pane tostato, burro e marmellata? Una bontà d’altri tempi, sempre attuale. Solitamente si prediligono le confetture (ovvero non fatte di agrumi, quindi confetture di fragole/ciliegie/albicocche…), ma non potete perdervi l’assaggio con marmellata di limoni: da sogno!

Con meringa flambé

La meringa è notoriamente molto dolce, ed elementi aspri e freschi sono sempre i benvenuti accanto a lei. La si abbina sempre con lamponi e menta, per dare appunto freschezza, ma credetemi che saprete esaltarla anche con una punta di marmellata di limoni setacciata o resa fluida.

Con il cioccolato fondente (puro o nei dolci, come la frolla)

Cioccolato e limone? Da non perdere! Potete assaggiare sia marmellata di limoni con un pezzetto di cioccolato fondente in purezza, sia un biscotto al cioccolato farcito con confettura. In entrambi i casi, rimarrete piacevolmente stupiti.

…con il cucchiaino

Perdonatemi ma non ho resistito: uno degli abbinamenti perfetti è tra marmellata di limoni e il cucchiaino. Ovvero così in purezza, assaporando ogni nota aspra e cercando l’amaro di fondo. Un momento che merita tutta la nostra attenzione.

Volete fare in casa la marmellata di limoni senza errori? Tuffatevi in questo articolo.