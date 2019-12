Secondi piatti di Capodanno: 5 idee per un polpettone facile e gustoso

Tema, secondi piatti di Capodanno: la tragedia. Molta responsabilità, molto tempo da investire, parecchio dispendio economico, la preoccupazione di pensare anche all’estetica del piatto. E se vi suggerissimo 5 idee per un polpettone facile e gustoso? Il polpettone è amico di tutti, curandone la presentazione può essere molto elegante, consente di variare molto e giocare sul condimento.

1. Polpettone farcito con provola e prosciutto cotto

Macinato di maiale, manzo, pangrattato, erbe aromatiche e poi un cuore saporito e filante grazie a provola e prosciutto in abbondanza. Questo polpettone è perfetto per tutta la famiglia, una sorpresa al taglio che farà comparire un sorriso sul volto dei commensali.

Ecco la ricetta.

2. Polpettone arrotolato

Una semplice alternativa al classico polpettone prevede non di compattarlo a mattonella, bensì di stenderlo piatto e arrotolarlo avvolgendo una farcitura. Queste possono essere di vario genere, da scoprire una volta che si taglieranno le fette del rotolo di polpettone. Ecco qualche suggerimento, una volta steso il rettangolo di carne trita:

carote o zucchine cotte al dente e intere;

fette di formaggio e zucchine grigliate;

uova sode a fette o frittatina piatta;

Arrotolate il polpettone aiutandovi con carta da forno, sigillate le estremità e ponetelo in frigorifero per mezzora. Senza toglierlo dalla carta, cuocetelo in forno.

3. Polpettone con cuore di ricotta e spinaci

Anche questa versione di polpettone è sempre molto gradita, e semplice quanto le altre proposte. Condite la carne trita come più vi aggrada. A parte lasciate appassire spinaci freschi in un soffritto a base di aglio e olio, strizzateli e lasciateli raffreddare. frullateli poi aggiungendo ricotta di pecora ben scolata, formaggio grattugiato, sale e pepe. Foderate lo stampo per il polpettone, riempendolo per metà e sui bordi, aggiungete al centro la farcitura di spinaci e ricotta e chiudete con la carne rimanente. Cuocete!

4. Polpettone di tonno

Il polpettone di tonno è un’idea perfetta tutto l’anno: non vi lasciate condizionare dalla foto estiva, perché è adatto anche per il cenone di Capodanno. Seguite la ricetta, cuocetelo e ponetelo su un bel piatto da portata. Attorno mettete patate arrosto, e decorate il polpettone con ciuffi di formaggio spalmabile o maionese: un figurone!

Qui la nostra ricetta.

5. Polpettone bicolore

Un’idea semplicissima e originale, questo polpettone bicolore. Scegliete carne trita di vitello e di maiale, ponetele poi in due ciotole diverse. Condite la prima (il vitello) con pomodorini secchi tritati e una cucchiaiata di passata di pomodoro; la seconda (il maiale) con un cucchiaino di miele, noce moscata e cubetti di pancetta croccante. Impastate e versate nello stampo i due composti, in maniera irregolare e a mucchietti. Cuocete e otterrete poi, al taglio, delle fette “bicolori”.