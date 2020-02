Avete mai provato gli spaghetti di zucchine? Si tratta di zucchine tagliate con un apposito attrezzo in modo da sembrare spaghetti, un’alternativa alle solite rondelle: una soluzione carina, originale, per invogliare i bimbi a mangiare verdure. Qui troverete tutte le ricette per prepararli: su croccanti e gustose bruschette, crudi in insalata, come primo piatto, al gratin. Assaggiateli in tutte le versioni!

Cous cous con spaghetti di zucchine e gamberi

Il cous cous, soprattutto quello a grana grossa, è perfetto come primo piatto per le grandi occasioni. Se lo condite con gamberi, spezie e spaghetti di zucchine saltati in padella diventa una pietanza originale e creativa.

Bruschette con spaghetti di zucchine e formaggio

Cosa c’è di meglio di una fragrante e croccante bruschetta per iniziare un pasto o inaugurare l’happy hour? Fate tostare un buon pane di Altamura, spalmate la superficie con gorgonzola o robiola e concludete con roselline di spaghetti di zucchine condite con sale e scorza di limone.

Spaghetti di zucchine in insalata, insieme a mango e carote

Spaghetti di zucchine, spaghetti di carote e mango possono essere un secondo piatto di verdure crude davvero ottimo: se poi aggiungete anche un avocado e una parte proteica come pollo o salmone, si trasforma in un pasto completo fresco e invitante.

Pasta, con spaghetti di zucchine e lenticchie rosse

Fate gli spaghetti di zucchine e fateli saltare a fiamma piuttosto alta e in abbondante olio evo. Togliete le zucchine e cuocete le lenticchie nella stessa padella, con brodo e scorza di limone. Lessate la pasta molto al dente tenendo un po’ di acqua di cottura: unite pasta, zucchine e lenticchie e mantecate con l’acqua di cottura.

Spaghetti di zucchine gratinati

Ottenuti gli spaghetti di zucchine, metteteli in una pirofila rivestita con olio e pangrattato. Condite le zucchine con poco olio e pepe bianco. Ora uno strato di formaggio grattugiato, e un ultimo abbondante di besciamella. Cuocete in forno e poi passate nel grill per gratinare.

Torta salata con spaghetti di zucchine

Usate sfoglia o brisé per preparare velocemente una bellissima torta salata. Sul fondo della torta basteranno ricotta e prosciutto cotto. Sopra, concentricamente, riempite con spaghetti di zucchine, peperoni a falde sottili, spaghetti di carote e cuocete in forno.

Cestini di pasta fillo con salmone e spaghetti di zucchine

Avere una ricetta particolare per le grandi occasioni fa sempre comodo: i cestini di pasta fillo sono sempre una buonissima e croccante idea che va bene sia per l’antipasto che per il secondo. Noi li abbiamo riempiti con salmone e spaghetti di zucchine saltati in padella.

Spaghetti di zucchine in pastella e fritti

Ottenuti gli spaghetti di zucchine (e questa ricetta non vale se per caso siete matti e state seguendo la dieta delle zucchine), intingeteli nella pastella e poi friggeteli in olio di arachidi a 175°C. Serviteli come antipasto!