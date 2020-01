Torrone di Natale, come riciclarlo

Che bontà il torrone: al cioccoalato, morbido, a tronchetti, con mandorle, nocciole… se a Natale ve ne hanno regalato una marea (solitamente arriva anche dai cesti natalizi aziendali) grazie e a noi ora saprete come riciclarlo. Ecco qualche idea carina per ogni occasione!

Un dessert al piatto

Approfittate del torrone che avete già in casa per fare un bel dessert per una cena importante o di festa. Si tratta anche dell’occasione per riciclare anche eventuale panettone o pandoro in più! Queste semisfere morbide di cioccolato sono cremose e semplici da fare, e il loro sapore “spicca il volo” proprio grazie agli ingredienti abbinati tutti intorno, compreso il torrone.

Ecco la ricetta.

Crema al torrone

Fare questa crema al torrone è semplicissimo, banale, e potrà servirvi in moltissime occasioni di dolce: un semifreddo, una decorazione, una farcitura, un dolce al cucchiaio. Non dovrete fare altro che spezzettare il torrone (meglio, quindi se avete quello classico, duro) e frullarlo in un cutter per renderlo polvere o quasi. A questo punto unitelo a mascarpone, oppure crema chantilly (panna fresca montata con zucchero e vanuglia), o ancora con mascarpone. Potrete anche aggiungere del cacao.

Salame di cioccolato e torrone

L’idea è quella di realizzare il classico salame di cioccolato, arricchendolo però con del torrone tritato o molto finemente oppure grossolanamente come i biscotti all’interno del dolce. Seguite quindi la nostra ricetta classica, aggiungendo però un po’ di torrone e divertitevi a scoprire se i vostri ospiti o cari capiranno il segreto!

Polvere di torrone

Una volta tritato il torrone molto finemente, chiudetelo in un barattolo chiuso ermeticamente e tenetelo in dispensa anche per mesi: vi potrà servire per decorare cappuccini, biscotti di frolla prima di essere infornati, aggiungere un tocco in più sull’estetica delle torte, spolverizzarlo su una coppa di gelato.

So che è quasi impensabile per molti avanzare del torrone (qui da me sarebbe proprio un controsenso dell’universo), ma spero che questi suggerimenti vi tolgano dalla “crisi” di averne 900 scatole in dispensa!