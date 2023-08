Convivio acquatico a Venezia: perché è un evento imperdibile

di Caterina Vianello 26 Agosto 2023

Il nome, “Convivio acquatico” è già di per sé un manifesto, il resto lo fa il contesto della laguna di Venezia in una zona fuori dai tradizionali circuiti, quella delle acque retrostanti l’isola della Giudecca.

Per il terzo anno consecutivo torna infatti in laguna, dal 25 agosto al 10 settembre, un progetto gastronomico nato per accompagnare una rassegna culturale pressoché unica, "Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute", di fatto un cinema che vive su impianto scenico flottante, visibile dalla propria imbarcazione o da una piattaforma galleggiante, che ospita una rassegna di proiezioni e performance di autrici e autori internazionali e locali. Se la parte culturale è suggestiva, non meno (anzi, di più) lo è il lato gastronomico dell'evento, Convivio Acquatico appunto, che si è ormai affermato come uno degli appuntamenti più dinamici e interessanti della stagione estiva veneziana, vero e proprio laboratorio di tendenze e confronto sulla direzione della cucina contemporanea, locale e non solo.















Convivio Acquatico rappresenta una delle declinazioni dell’immenso lavoro di Tocia, collettivo interdisciplinare nato qualche anno fa da un’idea di Marco Bravetti, chef autodidatta con alle spalle anni di esperienze all’estero (tra cui il Noma di Copenaghen) e in laguna. Se Tocia rappresenta una sorta di laboratorio-cornice basato sulla condivisione di idee e esperienze, avendo come obiettivo la possibilità di avere un impatto positivo sul territorio e sulla comunità locale, il ruolo chiave di Bravetti è stato tradurre questa volontà in voce gastronomica, con laboratori, cene pop-up, sperimentazioni sulla materia prima e sul riutilizzo di scarti alimentari, esplorazioni del territorio lagunare per mapparne le specie vegetali commestibili, tecniche di conservazione e organizzazioni di visite guidate. Convivio acquatico è esattamente una di queste attività, esplorando la relazione con l’acqua dal punto di vista gastronomico, esattamente come lo fa “Cinema galleggiante” da un’altra prospettiva.

“Il Convivio è nato come un esperimento di cucina collettiva, fatto di contaminazioni e la volontà di mescolare esperienze e ospiti diversi, dagli chef stellati agli artigiani, da chi fa ricerca ai cuochi di casa”, ci spiega Bravetti. “La dimensione sta a metà strada tra la sagra e lo street food e l’intenzione era proprio quella di poter offrire al pubblico un contesto accessibile e popolare con idee e cibo ‘evoluti’, sia per tecniche e livello di trasformazione, sia per materie prime”. La cucina del Convivio diventa allora un racconto che crea una connessione tra il paesaggio, le persone ed il loro lavoro. “Al Convivio portiamo i piatti sperimentati durante l’anno a Tocia e diventa così un’occasione per mettere insieme tutto, sia per l’offerta sia per chi si presta a stare in cucina”. Gli inviti sono pensati e ragionati: “l’occasione è quella di creare relazioni umane: non cerchiamo una ‘collezione di figurine’ ma piuttosto di passare del tempo insieme unendo competenze diverse, tra chef stellati, outsider, chi fa ricerca e chi sperimenta in continuazione”.

La proposta gastronomica cerca, seguendo la stessa filosofia, di riunire tutto: “si va dai piatti più semplici all’offerta vegetariana, fino alla sperimentazione più divertente: l’idea è sempre quella di sollecitare chi lavora ad utilizzare ingredienti della laguna, per esempio i pesci poveri, in un’ottica di sostenibilità. C’è chi arriva già con le idee chiare, chi invece pensa e realizza qui i piatti, ideandoli al momento e cucinando insieme”. Una jam session, insomma, ben lontana dalle cene a mani moltiplicate, ma soprattutto un’opportunità unica di assaggiare piatti irripetibili immersi nella laguna.

Il programma e gli ospiti di Convivio Acquatico

Venerdì 25 Agosto e sabato 26 Agosto

Lucia Antonelli, il pane di Giulia Busato, Sascia Trevisan

Lunedì 28 Agosto

Marco Gregori e Nicolò Pometti de La Peca, 2 stelle Michelin a Lonigo

Barbara Grande (aka Madame Barbara)

Andrea Rossetti, Osteria V, Trebaseleghe

Mercoledì 30 Agosto

Nicola Cecchi e Giovanni Nardin

Lucia Gaspari (Luce project)

Venerdì 1 Settembre

Serata in collaborazione con Ocean Space ed il ciclo Tavole Conviviali: Suolo Sapido curata insieme al progetto The Tidal Garden

Lorenzo Barbasetti Di Prun (Prometheus Open food lab)

Alessio De Bona, Primo ristorante, Belluno

Sabato 2 Settembre

Francesco Brutto, Venissa, 1 stella Michelin, Mazzorbo

Bamba Barry (Mappamondi)

Lunedì 4 Settembre

Paolo Bissaro, Lingua, Rimini

Roberto Falchetti, ‘I Bischero

Mercoledì 6 Settembre

Valerio Dallamano, Wisteria, 1 stella Michelin, Venezia

La cucina di Mimi e cocotte, Trieste

Venerdì 8 Settembre

Fabio Cavallari, Barena bianca

Luca Beltramini aka Aliquantum

Giuseppe Abate, Here comes the rooster

Sabato 9 Settembre

Martin Planchaud, Villa Medici, Roma

Alessandro Sanfilippo, La casa di Fanny, Preganziol

Matteo Primiterra, Acquatic Black Sheep

Domenica 10 Settembre

Marco Zambon e Silvia Rozas, Bacan, Venezia)