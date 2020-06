Dovremo rinunciare ai festival birrari, per un po’, e con essi ai tanti dibattiti di settore in sale ghermite di appassionati. Ma gli eventi online, testimone un periodo quantomai ricco di dirette da seguire, non ce li toglie nessuno. Tra questi, i beer lover non potranno perdersi Cyberbeer 2020 – New ’n’ Tasty, evento totalmente online (di cui Dissapore è media partner) organizzato da Birrificio della Granda per il prossimo 29 giugno. Un lunedì sera – dalle 19 alle 21.40 – fitto di argomenti d’attualità birraria, con coloro che la vivono e la raccontano.

Mai come ora la filiera della birra artigianale, estremamente interconnessa, e colpita nel suo comparto più strategico – quello della somministrazione, i pub chiusi per lungo tempo e ancora oggi debilitati – è stata messa a rischio. E mai come in questo ultimo anno si è parlato di provenienza delle materie prime nella birra, di economia circolare dei birrifici, di design di lattine ed etichette, di stili birrari non più relegati al mondo degli conoscitori. Durante la serata di lunedì 29 giugno si dibatterà di questo e di molto altro, con giornalisti e divulgatori, pubblican, professionisti della birra ad ogni titolo e artisti.

Quattro panel per affrontare l’attualità della birra artigianale a tutto tondo. A condurli, in diretta dal birrificio di Lagnasco (CN) ci sarò io, insieme al birraio della Granda Ivano Astesana, che per l’occasione presenterà la sua linea di birre in lattina, novità assoluta per il birrificio.