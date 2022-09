Elementi 2022: cosa sapere sui tre giorni di Milano dedicati alla pizza che vi aspettano

di Dissapore 6 Settembre 2022

Dopo due anni di attesa, torna finalmente a Milano Elementi, un grande evento dedicato alla pizza che si svolgerà nei giorni che vanno dal 9 all’11 Settembre da Mare Culturale Urbano con una serie di appuntamenti dedicati a celebrare la pizza in ogni sua forma, all’insegna di gusto, condivisione, formazione, musica e divertimento. Tutto quello che fa della pizza il piatto più amato in Italia da un pubblico sempre più trasversale.

Il formato dell’evento, oltre a celebrare la pizza in una formula giovane e contemporanea, torna a farsi strada per la sua seconda edizione grazie all’ideazione dell’agenzia WLA in collaborazione con Molino Vigevano rivolgendosi sia agli appassionati che ai maestri pizzaioli. Nei tre giorni dell’evento infatti, 18 pizzaioli provenienti da tutta Italia proporranno le loro pizze più interessanti, focalizzandosi su materie prime e abbinamenti, cavalli di battaglia e sperimentazioni.

Come funziona

La notizia più interessante è che l’evento è ad accesso completamente gratuito. All’interno si potranno assaggiare le creazioni di 18 pizzaioli provenienti da tutta Italia scegliendo tra le loro proposte, con prezzi che vanno dai 6 ai 10 euro. Il menu (consultabile sul sito web) cambierà ogni giorno permettendo di spaziare tra diverse tipologie di pizze e condimenti. Sarà inoltre possibile provare anche i prodotti della friggitoria da accompagnare alle pizze. È inoltre possibile partecipare ad alcune attività speciali iscrivendosi nei giorni prima dell’evento. Ci sono infatti laboratori e talk a numero chiuso a cui accedere prenotandosi in modo semplice e comodo direttamente dal sito web della manifestazione. Dalle 20 del venerdì sera si potrà inoltre fare festa con accesso libero al party con Dj Set di Le Cannibale e Dj Francisco aka L.U.C.A.

Gli ospiti

Tra laboratori, pizzerie temporanee e talk vi abbiamo già anticipato che Elementi ospiterà 18 pizzaioli da tutta Italia, con stili, tecniche e preparazioni differenti che rispondono alle diverse categorie di pizza napoletana, romana, in teglia, alla pala ma anche senza glutine. Tra di loro troviamo: Antonio Greco (Da Zero), Antonio Pappalardo (La Cascina dei Sapori), Diego Vitagliano (10 Pizzeria), Petra Antolini (Settimo Cielo), Davide Fiorentini (O’ Fiore Mio), Francesco Arnesano (Lievito Pizza Pane), Jacopo Mercuro (180grammi), Alagie Drammeh (Casa Mia), Manuel Lucon (Spacca) e molti altri, oltre ai cuochi di Mare Culturale Urbano.

Cosa non potete perdervi

Sono molte e per tutti le attività che potete svolgere in questi tre giorni. Tra quelle da non perdere vi segnaliamo i laboratori rivolti ai bambini, la mostra “Pizza Connection” ideata da Perimetro assolutamente da vedere, un salto all’angolo dolci dove provare il tiramisù preparato al momento in collaborazione con Mascherpa, il party del venerdì sera se vi sentite giovani e sbarazzini e anche il master del Cornicione organizzato da Farina Vesuvio a cui sono ammessi solo 15 partecipanti. Per iscrivervi, trovate i programmi qui. E non dimenticate gli assaggi di pizza!