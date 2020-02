ExpoCasa 2020 a Torino: il programma e i biglietti omaggio di Dissapore

In collaborazione co ExpoCasa e Scavolini

9 giorni di evento, 20 mila metri quadri, oltre 400 espositori: ExpoCasa torna per la sua 57esima edizione, dal 29 febbraio all’8 marzo 2020, all’Oval di Torino (Lingotto Fiere). Grande vetrina per tutto ciò che riguarda le idee per abitare, ExpoCasa ci ricorda anche quest’anno che l’arredamento è uno dei segmenti del lifestyle più amati dal pubblico.

Un focus particolare sarà dedicato all’interior desing, ultime tendenze in fatto di disposizione degli

spazi e della scelta dei colori, ma anche all’innovazione nel settore domotica. Poi, le nuove cucine, le camerette per bambini e ragazzi, sempre più orientate ad essere funzionali in vista della loro crescita.

Ci saremo anche noi di Dissapore e IFood, ne “La Cucina di Expocasa”, dove Annalisa D’Incecco e Michela Festa terranno corsi per tutti i gusti, dalla preparazione delle uova di cioccolato ai noodles homemade, fino alla lezione sulle creme spalmabili. Un programma gastronomico ricchissimo, tra showcooking, masterclass e degustazioni. Il tutto, all’interno della cucina Scavolini “Carattere”.

Non solo eventi di cucina, a ExpoCasa 2020 sono previsti anche workshop e laboratori con interior design ed esperti del settore a disposizione del pubblico, per fornire suggerimenti e indicazioni, anche legislative, per rinnovare e rendere ancora più su misura la propria casa.

Tutti appuntamenti rigorosamente gratuiti, che animeranno il grande salone delle soluzioni d’arredo per tutta la sua durata, dalle 16 alle 22 in settimana e dalle 10 alle 22 il sabato e la domenica (l’8 marzo, però, il salone chiuderà alle 20). Il costo del biglietto è di 8 euro, ma per voi lettori di Dissapore ci sono 20 ingressi in omaggio. Volete partecipare? Bene, mandate una mail a dillo@dissapore.com scrivendoci perché dovremmo scegliere proprio voi e indicandoci nome e cognome. La redazione selezionerà 20 lettori entro il 27 febbraio.