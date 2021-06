La Città della pizza 2021 torna a Roma dal 18 al 20 giugno: cosa sapere

Se siete convinti che la pizza sia una sola, o che si sposi solo con la birra, dal 18 al 20 giugno avrete tempo per ricredervi, partecipando a La Città della Pizza 2021, grande manifestazione dedicata al cibo più amato del mondo. In programma a Roma, presso lo spazio eventi Ragusa Off di Via Tuscolana 179, propone degustazioni e twist sul tema, con la partecipazione dei maestri pizzaioli.

Saranno loro a dimostrare quanto la pizza può essere pronta anche ad abbinamenti inusuali e interessanti, come quello con le bollicine francesi, protagonista del focus Pizza&Champagne. Quattro appuntamenti, due pranzi e due cene, con quattro menu speciali realizzati dai maestri pizzaioli Luca Mastracci, Ivano Veccia, Francesco Arnesano e Jacopo Mercuro e pensati per l’abbinamento con lo Champagne Rosé Ruinart.

E, a proposito di abbinamenti, ci piace in particolar modo lo spazio all’interno de La Città della Pizza che è stato dedicato al Pane&Olio, un matrimonio tra i più semplici e popolari delle nostre tavole, un’evocazione gastronomica che fa immediatamente tornare bambini. In questo focus della manifestazione sarà possibile conoscere alcune aziende di eccellenza, degustare i loro prodotti e partecipare a incontri tematici con alcuni maestri dell’arte bianca (gratuiti e prenotabili in loco fino a esaurimento posti).

La Città della Pizza 2021 non sarà solo un’occasione per assaggiare prodotti di qualità, ma anche per imparare qualcosa sul tema, grazie ai laboratori e workshop (sempre gratuiti), utili tanto al pubblico di appassionati quanto a quello degli addetti ai lavori.

Tantissime le tematiche prese in esame, dai possibili nuovi business agli abbinamenti, passando per i giusti ingredienti per una pizza di qualità, l’asporto, i dessert in pizzeria e molto altro ancora. Protagonisti alcuni grandi nomi degli impasti, ma anche altre figure professionali di questo mondo.

Spazio anche ai pizzaioli emergenti, con il contest “Stand Up Pizza”, durante il quale i concorrenti, futuri nuovi talenti del mestiere, dovranno realizzare live una pizza con i prodotti della dispensa messa a disposizione dall’organizzazione e dai partner de La Città della Pizza e un ingrediente a sorpresa, preso da un paniere di prodotti selezionati tra i Presìdi Slow Food italiani. I concorrenti non dovranno solo realizzare la pizza, ma dovranno anche essere in grado di motivare gli abbinamenti scelti, l’utilizzo degli ingredienti, le tecniche e la tipologia di impasto. Solo così potranno convincere la giuria di addetti ai lavori, composta da noti pizzaioli, chef e giornalisti e vincere la partecipazione di diritto alla prossima edizione de La Città della Pizza Roma e una fornitura di prodotti messa a disposizione dai partner.

L’ingresso all’evento è gratuito ed è vivamente consigliata la prenotazione seguendo tutte le istruzioni sul sito internet www.lacittadellapizza.it, dove troverete anche il calendario completo dei laboratori e dei workshop.