Le Isole del Gusto 2024: è il momento di provare i prodotti sardi che avete solo sentito nominare

Dal 5 ottobre al 10 novembre 2024 c'è Le Isole del Gusto, evento diffuso tra Cagliari e Oristano per mangiare come si deve i Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sardegna: ecco in quali ristoranti.

La gastronomia sarda da provare, quella che è difficile scovare e quella che sull’Isola spesso si trova, ma preparata come si deve è tutta un’altra storia: Le Isole del Gusto è per tanti appassionati di cibo una vera e propria occasione. Evento diffuso tra le provincie di Cagliari e Oristano, torna oggi 5 ottobre e termina il 10 novembre per l’edizione 2024, che sarà una vera e propria rappresentazione gastronomica della tradizione sarda messa in scena dai ristoratori locali attraverso i PAT, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sardegna.

Ristoranti classici e contemporanei, osterie e pizzerie, ma anche pasticcerie, bar e nuovi format si metteranno alla prova con ricette e prodotti tipici più o meno noti al grande pubblico. A sostenere il loro lavoro la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, in collaborazione con il Centro Servizi Promozionali per le Imprese e la Regione Sardegna, per un progetto che Dissapore affianca da media partner.

L’obiettivo è duplice: dare supporto alle attività imprenditoriali del territorio impegnate a far conoscere e apprezzare la straordinaria varietà dei PAT locali, e quindi valorizzare e far conoscere la cultura culinaria sarda, coinvolgendo la comunità e i turisti.

Dove mangiare durante Le Isole del Gusto

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Sardegna, veri custodi di una tradizione culinaria che affonda le radici in una lunga e ricca storia, faranno per l’appunto da filo conduttore a Le Isole del Gusto 2024, cuochi e ristoratori di Cagliari e Oristano impegnati a ora a scartabellare tra ricette di famiglia, ora a studiare originali abbinamenti per interpretarli a meglio. Ciascuno a proprio modo, all’interno di un menu appositamente stilato per renderli protagonisti.

Le attività coinvolte sono 29, per un’ innumerabile quantità di PAT selezionati e affiancati a cibi, vini e birre artigianali del territorio, piatti tipici o inediti realizzati ad hoc per l’occasione, pur di esaltare i prodotti. Ogni ristorante proporrà un menu, fisso nel prezzo nella proposta, naturalmente variabile in base alle caratteristiche del locale. Esemplificando, al Chiaroscuro di Cagliari si potrà mangiare il su filindeu in brodo (che è un PAT), la pasta per minestra formata da sottilissimi fili sovrapposti in tre strati incrociati, la cui preparazione richiede una manualità quasi leggendaria, preceduto dal maialino e seguito dal capretto BBQ, per un pasto che più classico non si può, e di contraltare, a pochi passi da lì, dall’innovativa Etto Macelleria ci sarà la bruschetta con ragoût alla campidanese di carne Razza Sardo Modicana (PAT) e pecorino fiore sardo “Sa Marchesa” di Fordongianus.

I menu e i relativi prezzi sono online, si possono scorrere dal sito ufficiale de Le Isole del Gusto 2024. Basta scegliere la propria esperienza, o meglio, il PAT che si vuole provare, e quindi prenotare in uno di questi ristoranti: